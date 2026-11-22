Tiến Minh xử lý cầu không cần nhìn (nguồn: Hải Yến Badmintonhub)

😱 Tiến Minh thắng áp đảo, tung cú đánh quay lưng cực kỳ khó tin

Sáng ngày 22/11, Nguyễn Tiến Minh bước vào tranh tài ở nội dung đơn nam môn cầu lông tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, diễn ra ở Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TP.HCM). Đối thủ của tay vợt kỳ cựu thuộc đoàn TP.HCM là Nguyễn Thế Ngọc, đại diện Hà Nội.

Lão tướng Tiến Minh thi đấu như biểu diễn trong trận ra quân tại Đại hội

Dù đã bước sang tuổi 43, Tiến Minh vẫn cho thấy đẳng cấp vượt trội khi giành chiến thắng sau 2 set với tỷ số 21-13 và 21-12.

Điều khiến người xem ấn tượng không chỉ là chiến thắng cách biệt, mà còn nằm ở cách Tiến Minh làm chủ trận đấu. Tay vợt sinh năm 1983 liên tục thực hiện những pha di chuyển linh hoạt, xử lý cầu tinh tế và phản công sắc bén, cho thấy tốc độ cùng kỹ thuật vẫn được duy trì ở đẳng cấp rất cao.

Với kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn, Tiến Minh dường như đọc được ý đồ tấn công của đàn em. Anh thường xuyên chủ động di chuyển trước một nhịp, chọn vị trí phòng thủ hợp lý rồi bất ngờ chuyển trạng thái sang tấn công, khiến đối thủ nhiều phen rơi vào thế bị động.

Đặc biệt, trong một tình huống đôi công, Tiến Minh đã tạo nên khoảnh khắc được xem là điểm nhấn của trận đấu. Khi đang quay lưng về phía đối thủ, lão tướng 43 tuổi bất ngờ tung cú đánh chéo sân cực kỳ hiểm hóc mà gần như không cần nhìn sang phần sân bên kia.

Đường cầu đi nhanh, chính xác và có quỹ đạo khó lường khiến Nguyễn Thế Ngọc hoàn toàn bất ngờ. Dù nỗ lực lao người cứu cầu và ngã xuống sân, tay vợt Hà Nội vẫn không thể ngăn Tiến Minh ghi điểm.

Pha xử lý vừa ngẫu hứng, vừa thể hiện cảm giác cầu xuất sắc của Tiến Minh khiến trận đấu có những khoảnh khắc chẳng khác nào một màn biểu diễn kỹ thuật.

🎬 Pha xử lý "điện ảnh" gây sốt, người hâm mộ gọi Tiến Minh là "tài năng trẻ"

Đoạn video ghi lại tình huống đánh cầu quay lưng của Tiến Minh nhanh chóng được chia sẻ trên các diễn đàn thể thao trong nước, thu hút hàng chục nghìn lượt xem chỉ sau vài giờ đăng tải cùng nhiều bình luận khen ngợi.

Tiến Minh có pha xử lý cầu không cần nhìn "tuyệt đối điện ảnh"

Không ít người hâm mộ nhận xét cú đánh của Tiến Minh mang đậm chất "điện ảnh", bởi sự táo bạo, chính xác và phong thái đầy tự tin. Một số khán giả còn hài hước ví von lão tướng TP.HCM thi đấu chẳng khác nào một "tài năng trẻ", dù anh đã ở độ tuổi U50.

Thực tế, những pha xử lý như vậy không phải ngẫu nhiên. Sau hơn hai thập kỷ thi đấu đỉnh cao, Tiến Minh sở hữu khả năng phán đoán điểm rơi, cảm giác cầu và kỹ thuật cổ tay đặc biệt xuất sắc. Đây cũng là những yếu tố giúp anh duy trì sức cạnh tranh trước các đối thủ trẻ hơn nhiều tuổi.

Chiến thắng trước Nguyễn Thế Ngọc một lần nữa cho thấy tuổi tác chưa thể làm lu mờ đẳng cấp của một trong những tay vợt vĩ đại nhất lịch sử cầu lông Việt Nam.

🌟 Tượng đài cầu lông Việt Nam tiếp tục tạo sức hút ở tuổi 43

Nguyễn Tiến Minh từng vươn lên vị trí số 5 thế giới vào năm 2010, giành huy chương đồng đơn nam tại Giải vô địch cầu lông thế giới 2013 và có 4 lần liên tiếp tham dự Olympic, từ Bắc Kinh 2008 đến Tokyo 2020. Đây đều là những cột mốc đáng tự hào của cầu lông Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Tượng đài bất tử của cầu lông Việt Nam

Đáng chú ý, trước khi bước vào tranh tài ở nội dung cá nhân, Tiến Minh còn có tên trong thành phần đội tuyển cầu lông nam TP.HCM giành HCV đồng đội tại Đại hội năm nay. Đoàn chủ nhà cũng xuất sắc giành luôn HCV đồng đội nữ, tạo nên cú đúp danh hiệu đầy ấn tượng.

Môn cầu lông tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X quy tụ 170 vận động viên đến từ 17 đơn vị, tranh tài ở 7 nội dung gồm đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Giải diễn ra từ ngày 16 đến 25/11 tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương.

Bên cạnh những gương mặt nổi bật như Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Hải Đăng hay Vũ Thị Trang, sự hiện diện của Tiến Minh mang đến sức hấp dẫn đặc biệt cho giải đấu. Ở tuổi 43, tay vợt kỳ cựu không chỉ thi đấu để cạnh tranh thành tích, mà còn trở thành biểu tượng của tinh thần bền bỉ, niềm đam mê và khát khao cống hiến cho cầu lông.