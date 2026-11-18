“Từ năm 18 tuổi, tôi đã mơ được thi đấu tại MLS”, Griezmann chia sẻ khi ra mắt Orlando City hồi tháng 7.

Chỉ 4 tháng sau, nhà vô địch World Cup 2018 được trao danh hiệu tân binh xuất sắc nhất MLS 2026, trở thành cầu thủ Pháp đầu tiên giành giải thưởng này. Đây cũng là lần đầu tiên Orlando City có cầu thủ được vinh danh ở hạng mục trên.

Danh hiệu được MLS công bố hôm 17/11, ghi nhận màn trình diễn bùng nổ của Griezmann ngay trong mùa đầu tiên tại Mỹ. Tiền đạo 35 tuổi ghi 14 bàn và có 8 kiến tạo sau 18 trận, dẫn đầu Orlando City với 22 lần góp dấu giày vào bàn thắng.

Đáng chú ý, Griezmann chỉ cần 15 trận để đạt 20 lần góp dấu giày vào bàn thắng, nhanh thứ 2 lịch sử MLS. Thành tích này chỉ kém kỷ lục của Lionel Messi, người chạm cột mốc tương tự sau 14 trận trong màu áo Inter Miami.

Tiền đạo Antoine Griezmann ăn mừng bàn thắng cho Orlando City trước Toronto FC tại MLS ngày 12/9/2026. Ảnh: Getty.

Cựu ngôi sao Atletico Madrid còn trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giải đấu ghi bàn hoặc kiến tạo ở 12 trong 14 trận đầu tiên. Phong độ ổn định giúp anh 2 lần được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất vòng, đồng thời giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất tháng 10 và 11.

Những đóng góp của Griezmann cũng tạo bước chuyển đáng kể cho Orlando City. Từ vị thế nằm ngoài nhóm dự vòng tranh chức vô địch, đội bóng bang Florida vươn lên thứ 8 miền Đông với 46 điểm, qua đó giành quyền tham dự vòng play-off MLS 2026.

Trong cuộc bình chọn của giới chuyên môn, cầu thủ và truyền thông, tiền đạo người Pháp vượt qua Guilherme của Houston Dynamo và Andre Luiz thuộc Sporting Kansas City để giành danh hiệu tân binh xuất sắc nhất năm.

Trước khi sang Mỹ, Griezmann đã trải qua sự nghiệp thành công tại châu Âu trong màu áo Real Sociedad, Atletico Madrid và Barcelona. Ngoài chức vô địch World Cup 2018 cùng tuyển Pháp, anh còn 2 lần đứng thứ 3 trong cuộc đua Quả bóng Vàng vào các năm 2016 và 2018.

Sau danh hiệu cá nhân MLS, tiền đạo kỳ cựu Griezmann cùng Orlando City bước vào vòng tranh chức vô địch, bắt đầu bằng cuộc tiếp đón FC Cincinnati lúc 7h30 ngày 20/11 (giờ Hà Nội).