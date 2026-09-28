Lào tái khẳng định cam kết đối với hệ thống hợp tác đa phương

Bài đăng trên trang Facebook chính thức của tờ Pasaxon. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, phát biểu tại Phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) khóa 81 diễn ra ở New York (Mỹ) mới đây, Phó Thủ tướng Lào Thongsavan Phomvihane đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực ưu tiên. Ông cùng với các quốc gia thành viên LHQ tái khẳng định cam kết đối với hệ thống hợp tác đa phương lấy LHQ làm trung tâm, nhằm bảo đảm cho quan hệ quốc tế ổn định và tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác phát triển quốc tế.

Phó Thủ tướng Lào nhấn mạnh hòa bình bền vững chỉ có thể xảy ra khi không có xung đột vũ trang và không sử dụng các biện pháp đơn phương. Ông đồng thời đề cao tầm quan trọng của việc giải quyết các bất đồng thông qua tiến trình ngoại giao và đối thoại trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương LHQ, như tôn trọng chủ quyền, độc lập, không can thiệp vào công việc nội bộ và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Cùng với đó, Lào cũng ủng hộ Sáng kiến cải tổ sau 80 năm thành lập LHQ (UN 80 Initiative) nhằm điều chỉnh hệ thống các cơ quan LHQ hoạt động hiệu quả và phù hợp với tình hình quốc tế đang biến đổi không ngừng.

Phó Thủ tướng Lào Thongsavan Phomvihane nêu rõ, việc chính thức thoát khỏi tình trạng kém phát triển, đặc biệt trong giai đoạn chuyển tiếp 3 năm (2026-2029), đòi hỏi các nước tiếp tục hợp tác và hỗ trợ cả về mặt kỹ thuật và việc tiếp cận các nguồn vốn có thể dự báo trước, đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Điều này nhằm bảo đảm quá trình chuyển tiếp diễn ra trôi chảy, bền vững và không thể đảo ngược.

Trong lĩnh vực công tác phát triển, Phó Thủ tướng Lào đã nêu bật những nỗ lực của Chính phủ Lào nhằm tiếp tục chương trình nghị sự phát triển quốc gia bằng việc thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia lần thứ 10 (2026-2030), tập trung xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và phát triển nguồn nhân lực; chuyển đổi từ một quốc gia không có đường biên giới tiếp giáp với biển trở thành quốc gia kết nối thông qua việc phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược, như tuyến đường sắt Lào - Trung, kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt Lào - Việt Nam tới cảng Vũng Áng, tập trung xây dựng Lào trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2055.

Lào cũng khẳng định tầm quan trọng của vai trò trung tâm của ASEAN trong việc bảo vệ và thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực, bao gồm cả các sáng kiến để tổ chức thực hiện Tầm nhìn ASEAN 2045 nhằm tiếp tục các nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh.

Cùng với đó, là quốc gia chịu ảnh hưởng từ bom đạn chùm còn sót lại từ thời chiến tranh, Lào tái khẳng định cam kết đối với Mục tiêu phát triển bền vững 18 “Cuộc sống an toàn trước bom mìn chưa nổ” (SDG 18), nền tảng quan trọng của việc giảm nghèo ở Lào. Trên tinh thần đó, Lào tự hào đã hoàn thành tốt vai trò chủ nhà tổ chức Hội nghị rà soát Công ước Cấm bom đạn chùm lần thứ 3 (3RC-CCM) tại thủ đô Viêng Chăn trong tháng 9 này.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Lào đã tái khẳng định cam kết của Lào trong việc tiếp tục hợp tác với cộng đồng quốc tế để đóng góp vào mục tiêu chung là xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng mà không bỏ ai bị lại phía sau.