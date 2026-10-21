Lão nông 'vác' quả bí ngô khổng lồ nặng tới 1,4 tấn về quê 'tranh tài', nhận giải thưởng hơn 90 triệu đồng

Ngày 10/10, ông Ron Wallace, cư dân thị trấn Greene, bang Rhode Island, mang quả bí ngô khổng lồ đến tham dự một cuộc thi tại vùng New England để cân trọng lượng.

Kết quả cho thấy quả bí đạt 3.156 pound, tương đương khoảng 1.432 kg. Con số này cao hơn gần 300 pound, khoảng 136 kg, so với kỷ lục thế giới đang được Guinness ghi nhận.

Kỷ lục hiện tại thuộc về quả bí ngô nặng 2.857 pound, tương đương khoảng 1.296 kg, do ông Ian Paton tại Lymington, Anh, trồng được. Thành tích này được xác lập ngày 3/10.

Với mức cân 1.432 kg, quả bí của Wallace có cơ hội trở thành quả bí ngô nặng nhất thế giới. Tuy nhiên, đại diện Sách Kỷ lục Guinness Thế giới chưa bình luận hoặc xác nhận thành tích mới.

Quả bí ngô khổng lồ nặng 3.156 pound (khoảng 1.432kg). Ảnh: Guinness World Records↵

Wallace cho biết rất yêu thích quá trình chăm sóc quả bí khổng lồ. Ông đang liên hệ với đại diện Guinness để tiến hành những thủ tục cần thiết cho việc xác nhận kỷ lục.

Sở thích trồng bí ngô của Wallace bắt đầu sau khi ông thành lập doanh nghiệp chuyên kinh doanh vật tư làm vườn trực tuyến. Từ đó, ông dành thời gian tìm hiểu cách trồng những quả bí có kích thước lớn.

Với chiến thắng tại cuộc thi ở New England, ông nhận khoản tiền thưởng 3.500 USD, tương đương khoảng 90,7 triệu đồng.

Trước sự kiện này, ban tổ chức một cuộc thi khác được cho là đã mời Wallace tham gia với mức thưởng 70.000 USD, khoảng hơn 1,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông từ chối khoản thưởng lớn hơn và chọn thi đấu tại New England.

Wallace giải thích việc giành chiến thắng, lập kỷ lục ngay tại quê nhà có ý nghĩa quan trọng. Vì vậy, ông vẫn đưa quả bí đến sự kiện trong vùng dù tiền thưởng thấp hơn đáng kể.

Chia sẻ về quá trình tạo nên quả bí nặng hơn 1,4 tấn, Wallace cho biết ông nhận được nhiều kinh nghiệm từ cộng đồng những người trồng bí ngô. Các thành viên thường sẵn sàng chia sẻ miễn phí bí quyết và kỹ thuật canh tác.

Đây là năm đầu tiên Wallace trồng bí ngô trong nhà kính. Theo ông, phương pháp canh tác trong môi trường này đã tạo ra khác biệt lớn đối với quá trình sinh trưởng của quả bí.

Wallace cho rằng thành tích không chỉ mở ra cơ hội lập kỷ lục thế giới mà còn giúp cộng đồng trồng bí ngô nhận thêm sự quan tâm từ ngành nông nghiệp. Những kinh nghiệm về cải tạo đất và kỹ thuật canh tác cũng có thể được chia sẻ rộng rãi hơn.

Hiện quả bí ngô 1.432 kg vẫn chờ Guinness hoàn tất quy trình xem xét trước khi có thể được công nhận là kỷ lục thế giới mới.