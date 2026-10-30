Lão nông miền Tây thắp lửa thiện nguyện bên những nhịp cầu vui

Cây cầu Thiên Phú 1 (xã Long Kiến, tỉnh An Giang) với kinh phí xây dựng gần 500 triệu đồng do ông Lê Quang Trưởng vận động xây dựng năm 2025 góp phần giúp người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Dù ở tuổi ngoài 70, ông Lê Quang Trưởng (sinh năm 1953, thường gọi là Bảy Trưởng) ở xã Long Kiến, tỉnh An Giang vẫn miệt mài vận động kinh phí xây cầu, sửa đường, cất nhà tình thương cho người nghèo.

Suốt gần 30 năm làm thiện nguyện, ông cùng các thành viên tổ từ thiện đã xây dựng hàng trăm cây cầu, mái ấm, góp phần cải thiện đời sống người dân địa phương và các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Bền bỉ nối những nhịp cầu quê hương

Những ngày cuối tháng 10, tại xưởng mộc nhỏ trong khuôn viên nghĩa trang nhân dân xã Long Kiến, ông Lê Quang Trưởng cùng những người thợ tất bật xẻ gỗ, chuẩn bị vật liệu làm nhà tình thương và đóng quan tài miễn phí cho người nghèo.

Lão nông tóc bạc trắng trong bộ đồ bà ba vẫn duy trì công việc thường ngày, dành thời gian cho những hoạt động thiện nguyện đã gắn bó suốt nhiều năm.

Ông Lê Quang Trưởng cho biết sinh ra trong gia đình làm nông, lại có tay nghề thợ mộc, từ khi còn trẻ, ông thường giúp bà con trong xóm dựng nhà, sửa chữa những vật dụng cần thiết mà không nhận tiền công.

Đến năm 2000, khi các con đã trưởng thành, cuộc sống gia đình dần ổn định, ông quyết định dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động xã hội.

Từ những mối quan hệ thân tình trong xóm, ông vận động bạn bè cùng tham gia, thành lập tổ từ thiện xã An Thạnh Trung (cũ), nay thuộc xã Long Kiến, tỉnh An Giang. Ban đầu, tổ chỉ có hơn chục thành viên, chủ yếu đóng góp công sức, kinh phí để xây dựng nhà tình thương với khung gỗ, vách tôn và làm cầu treo qua kênh, rạch, giúp người dân đi lại thuận tiện.

Từ những công trình nhỏ, hoạt động dần mở rộng sang xây cầu dây văng (cầu treo), cầu bê tông, sửa đường giao thông nông thôn và hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

“Khi các con trưởng thành, gia đình tạm ổn định, tôi nghĩ mình còn sức thì nên làm việc gì có ích cho bà con. Nghĩ là làm, tôi liền rủ bạn bè có tinh thần làm việc thiện cùng tham gia, người có tiền góp tiền, người có sức góp sức," ông Trưởng chia sẻ.

Theo ông Trưởng, giai đoạn 2007-2017, được bà con và các địa phương tín nhiệm, ông cùng các thành viên trong tổ từ thiện rong ruổi qua nhiều tỉnh, thành phố ở miền Tây Nam Bộ, xây dựng hàng trăm cầu dây văng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Sau nhiều năm làm thiện nguyện xa quê, nhận thấy địa phương còn những cây cầu xuống cấp, đường sá chưa thuận tiện, ông cùng các thành viên quyết định trở về tập trung nguồn lực hỗ trợ quê nhà. Người dân từ đó quen gọi ông là “Bảy Trưởng cầu đường."

Ông Lê Quang Trưởng (sinh năm 1953, ở xã Long Kiến, tỉnh An Giang) vẫn miệt mài làm việc thiện giúp đời. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Mỗi khi phát hiện cầu hư hỏng, đường xuống cấp hoặc hộ nghèo cần giúp đỡ, ông Bảy Trưởng lại chủ động tìm hiểu tình hình, trao đổi với chính quyền địa phương rồi tiến hành vận động kinh phí thực hiện. Tùy điều kiện thực tế, ông cùng các thành viên trong tổ từ thiện lựa chọn phương án phù hợp; nếu nguồn tiền chưa đủ, ông tiếp tục kết nối bạn bè, người thân và các nhà hảo tâm.

Đầu năm 2026, bà con ấp An Bình, xã Long Kiến (An Giang) đón niềm vui khi cầu Bình An số 11 (cầu Ngọn Đình) được thông xe. Nhờ sự tâm huyết đứng ra vận động của ông Bảy Trưởng, cây cầu bêtông vững chãi dài 32m, rộng 4m với kinh phí hơn 400 triệu đồng đã hoàn thành. Từ nay, con đường đến trường của trẻ nhỏ hay những chuyến xe chở nông sản của bà con thêm phần an toàn và thuận lợi.

Ông Nguyễn Phi Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Long Kiến, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã cho biết: "Mỗi khi phát hiện cầu, đường hư hỏng, xuống cấp, chú Bảy Trưởng thường chủ động khảo sát, trao đổi với chính quyền địa phương trước khi vận động xây dựng hoặc sửa chữa công trình. Nhờ uy tín cá nhân và cách làm công khai, minh bạch, các công trình do chú Bảy Trưởng vận động thường nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân và các nhà hảo tâm."

Hiện nay, dù tuổi cao, sức khỏe không còn như trước, ông Bảy Trưởng vẫn có mặt tại công trường từ sáng đến chiều tối để theo dõi tiến độ, kiểm tra quá trình thi công. Theo ông Trưởng, muốn duy trì hoạt động thiện nguyện lâu dài, cần giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa công trình, công khai các khoản thu, chi và trân trọng mọi sự đóng góp.

Góp sức chăm lo cho người nghèo

Ngoài xây cầu, sửa đường và cất nhà tình thương, ông Bảy Trưởng còn tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội. Năm 2014, khi địa phương chủ trương xây dựng nghĩa trang nhân dân để hỗ trợ các gia đình nghèo, ông đã đứng ra vận động người dân và nhà hảo tâm đóng góp hơn 500 triệu đồng để dùng mua đất xây dựng nghĩa trang rộng trên 4.500 m² làm nơi an nghỉ cho những người nghèo qua đời mà gia đình gặp khó khăn.

Khu đất được tôn cao khoảng 1,5m so với mặt ruộng, xây tường bao hạn chế ngập nước. Bên trong có gần 300 kim tĩnh, tạo điều kiện để các gia đình khó khăn lo việc an táng người thân.

Năm 2021, ông Bảy Trưởng tiếp tục xây dựng xưởng mộc nhỏ trong khuôn viên nghĩa trang, vừa làm nơi đóng quan tài miễn phí cho người nghèo, vừa tập kết vật liệu phục vụ việc xây dựng nhà tình thương. Từ đây, các hoạt động hỗ trợ người khó khăn được duy trì song song với hoạt động xây dựng cầu, đường, giúp ông và tổ từ thiện có thêm điều kiện hỗ trợ người dân khi cần thiết. Không phân biệt người trong hay ngoài xã, ai cần giúp đỡ ông đều cố gắng hỗ trợ trong khả năng của mình.

Hằng ngày, ông Lê Quang Trưởng vẫn tất bật tất bật xẻ gỗ, chuẩn bị vật liệu làm nhà tình thương và đóng quan tài miễn phí cho người nghèo. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Theo ông Ngô Hữu Lễ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Long Kiến, nhiều năm qua, ông Bảy Trưởng tích cực vận động nguồn lực xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và những trường hợp đặc biệt khó khăn trong và ngoài xã. Mỗi năm, ông vận động khoảng 1 tỷ đồng để thực hiện các công trình, phần việc thiện nguyện, góp phần cải thiện đời sống người dân và hỗ trợ địa phương xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, ông Bảy Trưởng còn vận động người dân giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh yếu thế. Những đóng góp của ông được các cấp, ngành ghi nhận bằng nhiều bằng khen, giấy khen.

Đằng sau những chuyến đi và công trình nối tiếp nhau là sự ủng hộ của gia đình. Theo ông Bảy Trưởng, trước đây, vợ ông từng theo ông phụ lo cơm nước cho các thành viên trong những chuyến đi xây cầu xa nhà. Những năm gần đây, sức khỏe giảm sút, bà ở nhà chăm lo gia đình và chuẩn bị bữa ăn cho thợ tại xưởng mộc, tiếp tục hỗ trợ công việc của ông theo cách riêng.

Ở tuổi 73, ông Bảy Trưởng không còn đủ sức đảm đương mọi việc như trước, nhưng vẫn mong muốn tiếp tục đóng góp cho cộng đồng trong khả năng của mình. Với ông, niềm vui không nằm ở những tấm bằng khen mà là khi người dân có cây cầu vững chắc, con đường thuận tiện, người nghèo có mái nhà ổn định và người đã khuất được an táng chu đáo.

Ông Lê Quang Trưởng cũng là "lão quản trang" thầm lặng cho hơn trăm ngôi mộ tại Nghĩa trang nhân dân xã Long Kiến. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

“Làm từ thiện, tôi không mong được người khác nhớ ơn hay báo đáp. Mình còn sức thì còn làm, góp được chút công sức để quê hương tốt hơn là vui rồi," ông Trưởng tâm sự.

Từ những nhịp cầu nối đôi bờ kênh rạch đến những tuyến đường, mái nhà tình thương và các hoạt động hỗ trợ người nghèo, ông Bảy Trưởng cùng những người đồng hành đang góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, chung tay xây dựng quê hương An Giang ngày càng phát triển./.