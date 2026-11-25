Dù tuổi đã cao, ông Dẻo vẫn cần mẫn lao động, quản lý trang trại của gia đình

Chuyển hướng lập nghiệp ở tuổi ngoài 50

Năm 2009, khi đã 54 tuổi, ông Đặng Văn Dẻo quyết định rời Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) đến Đạ Tẻh lập nghiệp. Nhận thấy vùng đất này có tiềm năng phát triển nông nghiệp, ông bán đất ở quê, dồn vốn tích lũy mua đất sản xuất, bắt đầu hành trình gây dựng cơ nghiệp trên vùng đất mới.

Những ngày đầu không tránh khỏi khó khăn. Với kinh nghiệm nhiều năm làm nông nghiệp, ông kiên trì khai hoang, cải tạo đất, tìm hiểu điều kiện thổ nhưỡng để lựa chọn cây trồng phù hợp. Thay vì tập trung vào một loại cây, ông chọn phát triển vườn tổng hợp, kết hợp cây ngắn ngày với cây lâu năm nhằm tận dụng diện tích và đa dạng nguồn thu. “Thay vì đặt cược vào một loại cây duy nhất, tôi chọn hướng phát triển vườn tổng hợp, kết hợp cây ngắn ngày với cây lâu năm, vừa tận dụng diện tích, vừa phân bổ nguồn thu theo từng mùa vụ”, ông Dẻo chia sẻ.

Đến nay, gia đình ông đã gây dựng được gần 80 ha đất sản xuất. Trong đó, khoảng 35 ha trồng mía, 15 ha sầu riêng; diện tích còn lại trồng cao su, bưởi da xanh, điều và một số cây ăn trái khác. Việc đa dạng cây trồng giúp trang trại có nhiều nguồn thu, giảm phụ thuộc vào một loại nông sản khi thị trường biến động. Vốn có kinh nghiệm trồng mía, nấu đường từ những năm trước, ông còn duy trì lò đường gia đình, chủ động nguồn nguyên liệu từ diện tích mía tự trồng.

Trong quá trình sản xuất, ông từng thử nghiệm nhiều loại cây như bưởi da xanh, xoài, mít. Tuy nhiên, qua thực tế, ông nhận thấy không phải loại cây nào cũng phù hợp với điều kiện đất đai và có đầu ra ổn định. Vì vậy, ông chủ động điều chỉnh cơ cấu sản xuất, tập trung vào những loại cây có triển vọng, phù hợp với điều kiện canh tác. Theo ông, làm nông nghiệp phải chịu khó học hỏi, mạnh dạn thử nghiệm và biết thay đổi khi hiệu quả không như mong muốn.

Hăng say lao động

Dù quản lý trang trại rộng lớn, ông Dẻo vẫn giữ thói quen trực tiếp kiểm tra, theo dõi hoạt động sản xuất mỗi ngày. Mỗi sáng, ông dành khoảng 2 - 3 giờ đi thăm các khu vườn, nắm tình hình sinh trưởng của cây trồng, nguồn nước, sâu bệnh để kịp thời điều chỉnh và phân công công việc cho người lao động. Các khâu chăm sóc, tưới tiêu, bón phân đều được ông quan tâm, giám sát. “Tôi làm vì còn đam mê với cây trồng. Tuổi tác không phải là trở ngại, miễn còn sức khỏe thì tôi vẫn muốn lao động, sản xuất. Càng làm việc, tôi càng thấy vui và có ích”, ông Dẻo chia sẻ.

Hiện, trang trại tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 20 lao động địa phương; vào lúc cao điểm, số lao động tăng lên 40 - 45 người. Chi phí nhân công mỗi ngày khoảng 4 - 6 triệu đồng. Bình quân mỗi năm, mô hình mang lại doanh thu khoảng 5 tỷ đồng.

Bà Phan Thị Hồng Loan - Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Đạ Tẻh nhận xét: “Ông Dẻo là hội viên tiêu biểu trong phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi tại địa phương. Dù tuổi đã cao, ông vẫn tích cực lao động, chủ động tìm tòi, mạnh dạn đầu tư và linh hoạt trong sản xuất. Mô hình của ông vừa mang lại thu nhập cho gia đình, vừa tạo việc làm cho người dân, góp phần phát triển kinh tế địa phương”.

Hiện ông Dẻo vẫn dành phần lớn thời gian cho trang trại, miệt mài lao động phát triển kinh tế gia đình, giúp cuộc sống tuổi già thêm ý nghĩa.