Lão nông làm giàu nhờ nuôi con 'nhịn uống, ăn tiết kiệm'

Xây chuồng trại nuôi dúi như “khách sạn”

Ông Trương Văn Giáo (trú xã Văn Kiều, tỉnh Nghệ An) là một trong những nông dân hiện đang sở hữu đàn dúi má đào lớn của tỉnh Nghệ An. Với khoảng 500 con dúi, trang trại của ông hiện cung cấp con giống cho nhiều người. Ít ai biết rằng, để có thành công bước đầu này, ông đã trải qua hành trình dài tự học hỏi kinh nghiệm để đưa con vật này từ nước ngoài về.

Chia sẻ về quyết định nuôi con vật này, ông cho biết đã tìm hiểu khá nhiều vật nuôi và nhận thấy dúi má đào có nguồn gốc từ Thái Lan phù hợp với điều kiện tại địa phương. Đồng thời, chi phí thức ăn, chăm sóc dúi không quá cao, trong khi đầu ra của dúi giống và dúi thương phẩm khá tốt.

Trước khi bắt tay vào nuôi, ông Giáo dành nhiều thời gian tìm hiểu tập tính, kỹ thuật chăm sóc và sinh sản của loài dúi. Thậm chí, ông sang tận Thái Lan để học hỏi kinh nghiệm. Sau quá trình chuẩn bị, người nông dân này quyết định về nước đầu tư lớn xây dựng chuồng trại và phát triển dúi má đào thành vật nuôi chủ lực.

Ông Trương Văn Giáo đã mạnh dạn đầu tư mô hình nuôi dúi, cho hiệu quả cao. Ảnh: Kim Long

Hiểu đặc tính của loài vật này ưa sạch sẽ, thoáng mát và yên tĩnh nên ông đã đầu tư khu chuồng trại bài bản. Trang trại nuôi dúi được làm sạch sẽ, có hệ thống phun sương, quạt thông gió và làm mát để duy trì nhiệt độ phù hợp trong những ngày nắng nóng. Mỗi con dúi được nuôi ở ô riêng, khi nào đến mùa sinh sản mới cho mỗi cặp ở với nhau. Một lưu ý trong quá trình nuôi là không để ánh sáng trực tiếp chiếu vào con dúi, chuồng trại luôn khô ráo, sạch sẽ.

Không chỉ chống nóng, hệ thống sưởi cũng được lắp đặt để giữ ấm vào mùa đông, giúp đàn dúi duy trì nền nhiệt ổn định quanh năm. Để giảm chi phí vận hành, toàn bộ hệ thống làm mát và sưởi ấm được cung cấp một phần từ năng lượng mặt trời. Với sự đầu tư bài bản đó, nhiều người còn ví von trang trại nuôi dúi của ông Giáo như “khách sạn”.

Hệ thống chuồng trại được ông Giáo đầu tư bài bản, sạch sẽ để nuôi dúi. Ảnh: Kim Long

Vào năm 2021, sau khi đã chuẩn bị xong chuồng trại, ông Giáo mua 36 cặp dúi má đào giống về nuôi. Thời điểm đó, giá dúi giống dao động từ 7-17 triệu đồng/cặp khiến khoản tiền bỏ ra ban đầu của ông không hề nhỏ. Người thân và bà con hàng xóm biết chuyện thì không khỏi lo lắng. Bởi khi ấy, dúi má đào còn là vật nuôi mới, chưa có nhiều người tại địa phương mạnh dạn đầu tư.

Ông Giáo nhẩm tính, lần đó tính cả chi phí xây chuồng trại và mua con giống ban đầu cũng hết tiền tỷ. Vì là loài vật mới nuôi tại địa phương nên khi biết ông bỏ cả gia sản ra đầu tư, nhiều người bảo ông liều. Nhưng ông luôn tin vào quyết định của mình là đúng đắn.

Từ ngày đưa đàn dúi về nuôi, ông Giáo gần như dành toàn bộ thời gian để quan sát và tìm hiểu tập tính của chúng. Những giai đoạn như phối giống, sinh sản, chăm sóc và tách dúi con được ông đặc biệt chú trọng. Theo chia sẻ của ông Giáo, dúi má đào có khả năng sinh sản khá tốt, mỗi năm thường đẻ khoảng 3 lứa, mỗi lứa từ 4-6 con.

Thức ăn dành cho đàn dúi chủ yếu là tre, nứa, mía, ngô, khoai, sắn... là những nguyên liệu sẵn có tại địa phương. Ảnh: Kim Long

Dúi mẹ chăm con khéo nên tỷ lệ sống của dúi con cao nếu được chăm sóc đúng kỹ thuật. Sau một thời gian, dúi con được tách khỏi mẹ để nuôi riêng. Việc này giúp dúi mẹ luôn khỏe mạnh, tiếp tục sinh sản tốt nhờ đó giúp người nuôi bán được nhiều con giống.

Thức ăn dành cho đàn dúi cũng khá đơn giản, chủ yếu là tre, nứa, mía, ngô, khoai, sắn... Đây đều là những nguyên liệu sẵn có tại địa phương, phi phí thấp nên giảm gánh nặng cho người chăn nuôi. Đặc biệt, dúi là loài không cần uống nước và phân thải ra cũng dễ dọn dẹp vì khô ráo.

Mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân

Với sự cần cù, tỉ mỉ, chịu khó tìm tòi học hỏi và áp dụng khoa học công nghệ vào chăn nuôi, đàn dúi của gia đình ông lớn nhanh, dễ chăm sóc, sinh sản mạnh. Từ 36 cặp dúi ban đầu, đàn dúi của ông Giáo hiện đã phát triển lên gần 500 con, trong đó khoảng 40 con được giữ lại làm dúi sinh sản. Không chỉ phát triển đàn dúi, ông Giáo còn xây dựng đầu ra cho cả dúi giống và dúi thương phẩm.

Hiện dúi má đào giống được ông bán với giá khoảng 3-4 triệu đồng/cặp, tùy trọng lượng. Trong khi đó, dúi thương phẩm có giá khoảng 700.000-800.000 đồng/kg, tùy từng thời điểm.

Về thị trường tiêu thụ, theo ông Giáo, nhu cầu mua dúi giống của khách hàng ngày càng tăng. Nhiều khách hàng từ các địa phương khác tìm đến đặt mua, thậm chí có trường hợp đặt cọc trước khi có dúi giống. Dúi thương phẩm cũng có đầu ra khá tốt giúp ông yên tâm chăm sóc, mở rộng chuồng trại.

Từ 36 cặp dúi ban đầu, ông Giáo phát triển với tổng đàn gần 500 con. Ảnh: Kim Long

Năm ngoái, mô hình nuôi dúi của đã mang về doanh thu cho ông Giáo hàng trăm triệu đồng. Với mục tiêu mở rộng quy mô, năm nay ông dự kiến nâng số dúi sinh sản lên hơn 100 con để đáp ứng nhu cầu con giống đang tăng.

Ông Trần Trung Kiên, cán bộ Phòng Kinh tế xã Văn Kiều, đánh giá mô hình nuôi dúi má đào của gia đình ông Trương Văn Giáo bước đầu cho thấy hiệu quả kinh tế khá cao. Đây là vật nuôi mới, bước đầu mở ra hướng phát triển kinh tế cho người dân trong vùng. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục xem xét, đánh giá để có hướng nhân rộng mô hình phù hợp, giúp người dân có thêm lựa chọn trong phát triển kinh tế

Với sự ham học hỏi, dám đầu tư và áp dụng khoa học kỹ thuật đã giúp mô hình nuôi dúi của ông Giáo đạt hiệu quả. Thành công của mô hình không chỉ đem lại kinh tế cho gia chủ mà còn mở ra hướng đi mới cho nhiều người dân trong việc phát triển kinh tế tại địa phương.