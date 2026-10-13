Lão nông Cà Mau lãi chục tỉ từ nuôi tôm công nghệ cao

Một ngày tháng 10 chúng tôi về xã Điền Hải, (tỉnh cà Mau ) để tham quan mô hình nuôi tôm siêu thâm canh của ông Bùi Nghĩa Hiệp (tên thường gọi là Hai Hiệp, 70 tuổi, ngụ ấp Điền Hải, tỉnh Cà Mau, người đã đạt được thành công và lợi nhuận lớn.

Ông Bùi Nghĩa Hiệp khởi nghiệp nghề nuôi tôm từ năm 2012, sau hơn 10 năm theo nghề, trải qua nhiều thất bại ông Hiệp đã gây dựng thành công mô hình nuôi tôm thẻ ứng dụng công nghệ cao.

Ông Bùi Nghĩa Hiệp bên những ao tôm mang lại nguồn thu tiền chục tỷ mỗi năm . Ảnh: Nguyên Du

Trong khu vực nuôi tôm thẻ siêu thâm canh rộng hàng trăm ha ở ấp Điền Hải, xã Long Điền, tỉnh Cà Mau, trang trại nuôi tôm của ông Bùi Nghĩa Hiệp nổi bật hơn hẳn. Trên diện tích 30 ha, ông Hiệp đầu tư hàng chục ao tôm một cách bài bản từ hệ thống ao nuôi lót bạt, thiết bị sục khí, máy quạt nước đến hệ thống xử lý nước thải và quản lý thức ăn tiên tiến…. Cùng với đó là hàng chục con người được phân công đảm nhận chăm sóc từng khu vực nuôi.

Hành trình trở thành đại gia nuôi tôm công nghệ cao của ông Hiệp trải qua nhiều thất bại nhưng ông Hiệp đã gây dựng thành công mô hình nuôi tôm thẻ ứng dụng công nghệ cao.

Năm 2012, ông Hiệp tiên phong chuyển đổi từ đất làm muối sang nuôi tôm công nghiệp - bán công nghiệp. Những năm đầu tiên, tôm lớn nhanh, sản lượng cao nhưng chỉ vài năm sau, dịch bệnh bùng phát liên miên. Không ít lần thất bại nhưng ông Hiệp không nản chí, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, chịu khó học hỏi nâng cao kỹ thuật. Nhờ đó các vụ tôm đã liên tiếp thành công, giúp ông tích lũy nguồn vốn lớn để mở rộng diện tích nuôi.

Quyết tâm tìm hướng đi mới, qua học tập, ông nhận thấy nuôi tôm theo hướng nông nghiệp công nghệ cao mang lại nhiều lợi ích như kiểm soát môi trường nuôi, quản lý dịch bệnh, và nâng cao năng suất thu hoạch so với nuôi truyền thống. Từ năm 2014, ông Hiệp mạnh dạn đầu tư thử nghiệm mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao trên diện tích 1ha. Ở thời điểm đó, đây là hướng đi vô cùng táo bạo vì chi phí đầu tư rất lớn, đòi hỏi kỹ thuật phức tạp nên ít ai dám thực hiện.

Hệ thống ao nuôi tôm được ông Hiệp đầu tư bài bản, áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật để kiểm soát môi trường nước. Ảnh: Nguyên Du

Ông Hiệp cho biết, trước đây nông dân nuôi tôm trong ao và chỉ nuôi được 1 vụ hoặc nửa năm, đến mùa lạnh là phải tạm dừng. Khi ứng dụng công nghệ nuôi tôm trong nhà màng, nông dân nuôi tôm quanh năm.

Điểm đặc biệt nhất trong công nghệ này là thay thế sử dụng clo bột bằng công nghệ sục khí clo. Thay vì rải trực tiếp clo bột xuống ao nuôi khiến hóa chất tan không đều, tốn nhiều công sức, độc hại cho người lao động, ông Hiệp nghiên cứu hệ thống sục khí clo trực tiếp vào dòng nước. Khí clo hòa tan đều giúp diệt sạch vi khuẩn, ký sinh trùng và mầm bệnh giúp tôm sạch bệnh, lớn nhanh hơn.

Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật và ứng dụng máy móc hiện đại, mô hình đã đem lại quả ngọt. Với mô hình này, trong những năm qua, năm nào ông Hiệp cũng thu hoạch đạt sản lượng khoảng 600 tấn/năm. Tổng doanh thu mỗi năm đạt khoảng 72 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 11 tỷ đồng.

Ông Hiệp cho rằng làm nông nghiệp phải biết đi trước, mạnh dạn áp dụng kỹ thuật và liên kết với các đơn vị chuyên môn. Ảnh: Nguyên Du

Nói về bí quyết thành công, ông Bùi Nghĩa Hiệp cho biết: "Trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, nuôi tôm truyền thống rất dễ gặp rủi ro dịch bệnh. Để giảm thiểu thiệt hại, người nuôi bắt buộc phải ứng dụng khoa học kỹ thuật. Mô hình công nghệ cao cần được đầu tư bài bản, đảm bảo các điều kiện thì mới mang lại hiệu quả sản xuất bền vững."

Là thành viên Câu lạc bộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi xã Long Điền và liên tục đạt danh hiệu "Hộ Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương", ông luôn nhiệt tình hướng dẫn kỹ thuật cho các hội viên. Trang trại nuôi tôm của ông là điểm đến tham quan, học tập kinh nghiệm của đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh, ông còn tiếp nhận hàng trăm sinh viên đến thực tập, nghiên cứu mỗi năm.

Không những nuôi thành công, ông Hiệp còn chia sẻ kinh nghiệm cho người dân tại khu vực. Ông Đặng Hoài Phong, một hộ dân ở ấp Gò Cát, xã Long Điền được ông Hiệp chia sẻ kinh nghiệm cho biết: Chuyển sang nuôi tôm công nghệ cao, tôi thấy khác hẳn. Quy trình khép kín giúp kiểm soát từ khâu chọn giống, xử lý môi trường nước đến quản lý dịch bệnh. Tôm phát triển khỏe mạnh, ít bị ảnh hưởng bởi thời tiết thất thường. Không riêng gì gia đình minh mà hàng trăm bà con nông dân các xã Long Điền, Đông Hải, Gành Hào… cũng nuôi tôm thành công nhờ áp dụng quy trình nuôi, kinh nghiệm quý do ông Hiệp chia sẻ

Theo Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Điền Hồ Văn Chính, từ một người từng không có đất sản xuất, ông Bùi Nghĩa Hiệp đã vươn lên trở thành hình mẫu tiêu biểu về ý chí vượt khó, tích tụ nguồn lực và mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Ông là một trong những gương mặt đại diện cho bước chuyển đổi hiệu quả từ nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp hiện đại, tạo ra giá trị kinh tế cao và giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Ông Bùi Nghĩa Hiệp, ngụ ấp Điền Hải, xã Long Điền, tỉnh Cà Mau được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững". Ảnh: Nguyên Du

Những đóng góp bền bỉ của lão nông Bùi Nghĩa Hiệp đã được nhiều cấp, ngành ghi nhận như: Danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao tặng; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2025) do đạt thành tích xuất sắc trong phong trào "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau (năm 2025) về thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới" (năm 2026) theo Quyết định số 136-QĐ/HNDTW ngày 04/9/2026 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Ít ai nghĩ rằng, với cơ ngơi bề thế như vậy, nhưng xuất phát điểm lúc đầu của ông Hiệp là hai bàn tay trắng. Sinh ra trong một gia đình nghèo, tuổi thơ ông Hiệp trải qua những ngày tháng thiếu thốn, nhọc nhằn. Không có đất sản xuất, các thành viên trong gia đình phải đi làm thuê, làm mướn để mưu sinh qua ngày. Bằng ý chí và sự kiên trì bền bỉ, ông Hiệp đã xây dựng được cơ ngơi, khu nuôi tôm công nghệ cao rộng lớn.

Mô hình nuôi tôm công nghệ cao của ông Bùi Nghĩa Hiệp đang mở ra một hướng đi bền vững. Trên cánh đồng mặn mòi vị biển, lão nông Bùi Nghĩa Hiệp đã tìm thấy “chìa khóa” để làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương mình.