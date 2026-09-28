Lão ngư tìm được tượng thần khỉ 800 năm tuổi, có người trả 2 tỷ đồng không bán để giao nộp cho Nhà nước

Phát hiện pho tượng nặng 150kg dưới lớp cát

Ngày 28/9, tại trụ sở UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Dương Đình Lục, 65 tuổi, ở xã Vạn Tường được tuyên dương, khen thưởng vì phát hiện và giao nộp tượng thần khỉ Hanuman cho Nhà nước.

UBND tỉnh Quảng Ngãi khen thưởng ông Dương Đình Lục vì phát hiện và giao nộp tượng thần khỉ Hanuman cho Nhà nước.

Câu chuyện bắt đầu từ năm 2021, khi ông Lục trong lúc lặn biển tìm cá, ốc tại khu vực vũng Buồn, xã Bình Thuận, phát hiện một số mảnh sành sứ vỡ dưới đáy biển. Tò mò, ông tiếp tục tìm kiếm và dùng tay quạt lớp cát bên dưới. Một phần đá nhô lên khiến ông chú ý. Moi sâu hơn, ông bất ngờ phát hiện một pho tượng bị vùi dưới cát.

Nhận thấy pho tượng quá nặng, ông Lục quay về tìm người hỗ trợ. Sau đó, bốn người cùng ra biển, mất nhiều công sức đưa pho tượng nặng khoảng 150kg vào bờ rồi thuê xe chở về nhà.

Ông Lục cho biết, khi phát hiện đây là một pho tượng, ông rất vui bởi nhận thấy hiện vật có giá trị. Từ năm 2021, gia đình đưa tượng về nhà để quản lý, bảo vệ. Trong thời gian đó, từng có người ngỏ ý mua pho tượng với giá 2 tỷ đồng.

Ông Lục bày tỏ niềm vui khi giao cổ vật cho Nhà nước để bảo tồn

Với một gia đình làm nông nghiệp, ông Lục thừa nhận đây là khoản tiền rất lớn. Tuy nhiên, ông vẫn quyết định không bán.

Ông cho biết bản thân nghĩ đến yếu tố tâm linh và quan trọng hơn là muốn giữ gìn hiện vật đã tìm thấy. Khi đã xác định phải bảo vệ, bảo tồn, ông không đặt chuyện tiền bạc lên trước.

"Thực ra số tiền được trả 2 tỷ đồng bán tượng cũng rất lớn, đời sống gia đình dân lao động như tôi thì thấy rất quý. Hiện gia đình làm nông nghiệp, nhưng tôi muốn bảo tồn, bảo vệ, chăm sóc nên không bán, tiền bao nhiêu cũng vậy", ông Lục chia sẻ.

Pho tượng được gia đình ông Lục lưu giữ tại nhà từ năm 2021 đến năm 2023. Trong thời gian này, chính quyền địa phương đã đến vận động gia đình giao nộp hiện vật cho cơ quan chức năng để thực hiện công tác bảo tồn theo quy định. Sau khi được tuyên truyền, vận động, ông Lục cùng gia đình đồng ý bàn giao toàn bộ hiện vật cho Nhà nước.

Ông cho biết khi hiểu việc tự bảo quản cổ vật tại nhà không đúng quy định pháp luật, gia đình nghiêm túc chấp hành và không tiếc nuối với quyết định giao nộp.

Giao cổ vật cho Nhà nước để bảo tồn

Tại buổi gặp mặt bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết qua giám định, hiện vật được xác định là tượng thần khỉ Hanuman, tác phẩm điêu khắc đá thuộc nền nghệ thuật Champa, có niên đại khoảng 800 năm. Việc làm của ông Lục thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân, góp phần gìn giữ di sản văn hóa của quê hương.

Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Quảng Ngãi trao bằng khen và tiền thưởng của UBND tỉnh.

Bà Y Ngọc cũng đã trao bằng khen và hơn 3,5 triệu đồng tiền thưởng của UBND tỉnh, ghi nhận đóng góp của ông Lục trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá.

Trước đó, ngày 16/9, ông Lục được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định thưởng 92,87 triệu đồng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm chi trả khoản tiền này từ nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa năm 2026.

Với ông Lục, niềm vui không chỉ nằm ở khoản tiền thưởng. "Khi được nhận bằng khen, tiền thưởng thì tôi thấy rằng dù ít nhiều vẫn vui vẻ đón nhận và rất vui mừng khi phát hiện của mình được các cơ quan quản lý tiếp nhận và bảo quản", ông nói.

Pho tượng thần khỉ Hanuman nặng 150kg.

Ông Lữ Thế Lâm, Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Tường, cho biết sau khi gia đình phát hiện và đưa cổ vật về nhà, địa phương đã đến vận động giao nộp để thực hiện công tác bảo tồn.

Theo ông Lâm, địa phương ghi nhận việc làm của gia đình ông Lục và thời gian tới sẽ sử dụng câu chuyện này để tuyên truyền, vận động người dân khi phát hiện cổ vật cần giao nộp cho cơ quan chức năng, góp phần bảo tồn các giá trị di sản.

Năm 2023, khi ông Lục giao nộp bức tượng cho Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi để nghiên cứu, giám định giá trị. Kết quả giám định xác định tượng thần khỉ Hanuman được chế tác từ đá sa thạch hạt mịn, cao 84cm, rộng 40cm và nặng khoảng 150kg. Tượng gồm bệ đá hình bát giác cao 14cm và phần thân cao 70cm, thể hiện tư thế ngồi. Các chi tiết tạo hình như đầu tròn, mắt lồi, sống mũi cao, miệng rộng, cùng hoa văn vòng tròn và tua lục lạc quanh bụng cho thấy phong cách điêu khắc Champa giai đoạn muộn, đồng thời có ảnh hưởng từ nghệ thuật Khmer. Theo đánh giá của các chuyên gia, tượng Hanuman tại Quảng Ngãi có kích thước lớn, tình trạng tương đối nguyên vẹn và giá trị quan trọng trong nghiên cứu, so sánh nghệ thuật điêu khắc Champa. Một số nhà nghiên cứu nhận định hiện vật có thể có nguồn gốc từ phế tích tháp Chánh Lộ, nơi từng phát hiện và khai quật hàng trăm tác phẩm điêu khắc Champa vào năm 1927. Tượng được xác định có niên đại khoảng thế kỷ XI-XII, phản ánh những dấu ấn lịch sử, văn hóa của khu vực, đồng thời cho thấy kỹ thuật điêu khắc tinh xảo và ảnh hưởng của Ấn Độ giáo.

Di Linh