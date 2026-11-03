Lao động U50 Singapore đổ xô học kỹ năng AI

Những công việc từng tiêu tốn cả ngày dài làm việc nay có thể hoàn thành chỉ trong vài chục phút, khi ngày càng nhiều nhân sự biết cách ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Nhu cầu nâng cao năng suất đang thổi bùng làn sóng đăng ký tham gia các khóa đào tạo công nghệ tại Singapore, đặc biệt là nhóm chuyên gia và người lao động ở độ tuổi trung niên.

Theo ghi nhận từ tờ The Straits Times, các cơ sở giáo dục tư nhân đang chứng kiến lượng học viên tăng vọt. Học viện Vertical Institute cho biết số lượng đăng ký các khóa AI đã tăng gấp đôi trong năm qua, trong khi Tribe Academy xác nhận chương trình đào tạo trọng điểm kéo dài 3 tháng của đơn vị này luôn trong tình trạng quá tải suốt 10 khóa tuyển sinh liên tiếp kể từ đầu năm 2025.

Làn sóng diễn ra đồng thời với chính sách của chính phủ Singapore khi tung ra hơn 200 khóa học kỹ năng AI từ trung tuần tháng 9, nhằm phổ cập năng lực số cho lực lượng lao động.

Nhiều người tham dự các lớp học AI đang ở lưng chừng sự nghiệp. Ảnh: The Straits Times

Từ thất nghiệp sang có việc làm nhờ học AI

Đối với nhiều nhân sự ngoài 40 tuổi, việc bổ sung kỹ năng AI đã mang lại hiệu quả công việc rõ rệt.

Kok Yokelee, Giám đốc điều hành công ty giải pháp truyền thông Sky Vision Media, cho biết nhiều khách hàng chuyển sang dùng các ứng dụng AI giá rẻ để làm phụ đề cho một chương trình truyền hình dài một tiếng với chi phí chưa tới 20 USD - thấp hơn rất nhiều so với thuê biên dịch viên con người.

Nhận thấy nguy cơ mất khách hàng, bà đã hoàn thành khóa học AI để tích hợp các công cụ như Claude và Whisper (hệ thống chuyển giọng nói thành văn bản mã nguồn mở) vào quy trình.

Trước đây, việc chuyển ngữ một chương trình Indonesia dài một tiếng sang tiếng Malaysia cần 2 dịch giả làm việc trong 6 đến 8 tiếng; hiện nay, toàn bộ quy trình chỉ mất 30 phút. Bà thậm chí còn học cách xây dựng tác tử AI cục bộ để chạy mô hình trực tiếp trên máy tính nội bộ, tránh nguy cơ rò rỉ bảo mật dữ liệu của khách hàng.

Jason Sim (46 tuổi), Giám đốc khu vực tại đại lý bất động sản Huttons Asia, đã hoàn thành chứng chỉ 5 tháng về AI tạo sinh do Đại học Quản lý Singapore (SMU) phối hợp với Tribe Academy tổ chức.

Nhờ chính sách hỗ trợ người tự doanh trên 40 tuổi, ông được chính phủ trợ cấp tới 95% học phí và dùng tín dụng SkillsFuture chi trả phần còn lại. Với AI, ông Sim có thể dựng hoàn chỉnh một website trong một buổi chiều thay vì mất một tuần như trước, đồng thời tự động hóa khâu phản hồi khách hàng và quản lý lịch trình.

Brennan Lee (40 tuổi), chuyên gia chiến lược tìm kiếm AI tại công ty tiếp thị số Heroes of Digital, từng rơi vào cảnh thất nghiệp trước khi theo học chứng chỉ AI tạo sinh. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo vào tháng 6, ông lập tức tìm được công việc hiện tại.

Việc lập báo cáo trước đây ngốn 8 đến 9 tiếng nay được ông rút ngắn xuống còn 40 phút; khâu nghiên cứu từ khóa và phân tích đối thủ cũng giảm từ nhiều giờ xuống khoảng 20 phút.

Chuyển dịch tư duy về an toàn nghề nghiệp

Thực tế từ những người lao động trung niên cho thấy rào cản lớn nhất không chỉ nằm ở công nghệ mà còn ở tâm lý tiếp nhận sự thay đổi. Một bộ phận biên dịch viên truyền thống vẫn phản đối AI vì tin máy móc không thể đạt độ chính xác và nắm bắt sắc thái văn cảnh như con người, nhưng bà Kok Yokelee cho rằng công nghệ đang thu hẹp khoảng cách này rất nhanh và thích ứng sớm luôn là lựa chọn an toàn hơn.

Đồng tình với quan điểm trên, ông Jason Sim nhận định: "Mục tiêu không phải là cạnh tranh với AI, mà là điều phối và tận dụng AI làm việc cho chúng ta".

Về phần mình, chuyên gia Brennan Lee cho rằng thay vì lo sợ công nghệ cướp mất việc làm, người lao động nên tập trung vào các khâu mà năng lực phán đoán của con người vẫn là yếu tố không thể thay thế, bao gồm kiểm soát chất lượng đầu ra, tuân thủ pháp lý, phê duyệt ngân sách và kỹ năng giao tiếp trực tiếp giữa người với người.

(Theo The Straits Times)