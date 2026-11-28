Hội thảo thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà quản lý văn hóa, những người trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiệu, Hiệu trưởng Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) nhận định: Những năm gần đây, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo ngày càng được nhìn nhận như những động lực quan trọng của phát triển kinh tế-xã hội, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và sức mạnh mềm của mỗi quốc gia.

“Chúng ta đã nói nhiều về tài nguyên văn hóa, về thị trường, công nghệ, vốn đầu tư, không gian sáng tạo và các cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp văn hóa. Tuy nhiên, có một nguồn lực mang tính quyết định mà chúng ta cần quan tâm đầy đủ hơn, đó chính là con người - những người trực tiếp sáng tạo và kiến tạo nên các giá trị văn hóa” - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiệu cho hay.

Theo Hiệu trưởng Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, đằng sau mỗi sản phẩm sáng tạo, mỗi tác phẩm nghệ thuật, mỗi trải nghiệm văn hóa là tài năng, trí tuệ, tâm huyết, sự dấn thân và cả những khó khăn, trăn trở của người làm nghề. Khi tôn vinh những thành quả sáng tạo, cũng cần trân trọng, quan tâm hơn đến những con người tạo ra các thành quả ấy. Đặc biệt, khi đặt kỳ vọng vào sự phát triển của công nghiệp văn hóa, cũng cần tạo dựng những điều kiện để người làm sáng tạo có thể sống được bằng nghề, phát triển sự nghiệp và tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng sáng tạo.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiệu, Hiệu trưởng Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật phát biểu khai mạc Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Đó là lý do vấn đề lao động sáng tạo trong bối cảnh phát triển công nghiệp văn hóa được lựa chọn làm chủ đề của Hội thảo, nhằm mở ra không gian đối thoại giữa nghiên cứu và thực hành về hệ sinh thái sáng tạo, từ nhận diện lực lượng lao động, công việc, sinh kế, đến những vấn đề về công nghệ, quyền, pháp luật, chính sách và các điều kiện phát triển nghề nghiệp trong bối cảnh công nghiệp văn hóa đang biến đổi.

Đề dẫn Hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quỳnh Phương, Trưởng khoa Công nghiệp văn hóa và di sản, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, khẳng định: Công nghiệp văn hóa đang được đặt vào vị trí chưa từng có trong chiến lược phát triển đất nước. Nghị quyết số 80-NQ/TW đặt mục tiêu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030 và 9% vào năm 2045; Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa (Quyết định số 2486/QĐ-TTg) đặt chỉ tiêu lực lượng lao động tăng bình quân 10% mỗi năm, chiếm khoảng 6% tổng lực lượng lao động vào năm 2030 và 8% vào năm 2045.

Song, các con số mới chỉ cho chúng ta biết cần bao nhiêu người mà chưa cho biết những người ấy sẽ làm việc trong quan hệ nào, điều kiện nào, ai giữ quyền đối với sản phẩm họ làm ra, rủi ro được phân bổ cho ai, và liệu một người trẻ bước vào nghề hôm nay có thể còn ở lại với nghề sau mười năm hay không…?

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quỳnh Phương, Trưởng khoa Công nghiệp văn hóa và di sản, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật phát biểu đề dẫn. (Ảnh: TRANG ANH)

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quỳnh Phương, bản chất của lao động sáng tạo đang biến đổi nhanh hơn khả năng nhận diện của các khung chính sách. Ranh giới giữa sáng tạo và kinh doanh, giữa lao động chính thức và lao động tự do, giữa tác giả, người dùng và nền tảng ngày càng nhòe đi. Trong bối cảnh ấy, nếu chỉ nhìn công nghiệp văn hóa qua doanh thu, sản phẩm hay thị trường, sẽ có nguy cơ bỏ sót chính nguồn lực mà mọi văn kiện chính sách đều gọi là trung tâm: con người.

Vì vậy, Hội thảo lựa chọn một điểm nhìn có chủ đích: đặt công việc và những người thực hiện công việc sáng tạo vào trung tâm, đồng thời đề xuất một chuyển dịch kép trong cách đặt vấn đề: từ coi người làm sáng tạo là “nguồn nhân lực” cần đủ về số lượng và kỹ năng sang nhìn họ như những người lao động có quyền lợi, rủi ro và tiếng nói riêng; và từ nhận diện lực lượng sang phân tích điều kiện làm nghề của họ.

Giáo sư, Tiến sĩ Từ Thị Loan, Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa Thăng Long, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa cộng đồng Việt Nam trình bày tham luận tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Trên cơ sở đó, Hội thảo tập trung bàn luận năm nhóm vấn đề: (1) nhận diện người lao động sáng tạo trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa; (2) điều kiện làm việc và tác động của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo tới tổ chức công việc và phân phối giá trị; (3) quyền của người làm nghề, từ sở hữu trí tuệ, hợp đồng lao động đến an sinh xã hội; (4) hệ sinh thái giúp người sáng tạo gắn bó với nghề, bao gồm đào tạo; thể chế, chính sách và luật pháp kiến tạo; hạ tầng vật lý và hạ tầng số; thị trường, doanh nghiệp và tài chính; công chúng văn hóa và môi trường xã hội; cộng đồng di sản; (5) dịch chuyển, di cư và xuất khẩu lao động.

Hội thảo diễn ra với hai phiên: Phiên I – “Nhận diện lực lượng lao động sáng tạo trong công nghiệp văn hóa”, tập trung làm rõ lực lượng lao động sáng tạo gồm những ai, họ đảm nhận những công việc và vai trò gì trong quá trình tạo ra giá trị văn hóa; đồng thời đặt ra những vấn đề về đặc điểm nghề nghiệp, năng lực và sự biến đổi của lao động sáng tạo trong bối cảnh hiện nay.

Phiên II là thảo luận mở về “Thách thức của thực tiễn đời sống, điều kiện làm nghề, chính sách và pháp luật liên quan”, đưa ra những góc nhìn nghiên cứu và đối thoại với thực tiễn về cơ hội nghề nghiệp, điều kiện làm việc, thu nhập, quyền sở hữu trí tuệ, quan hệ hợp đồng, tác động của công nghệ và những vấn đề về cơ chế, chính sách.

Đạo diễn Việt Tú trao đổi ý kiến tại Hội thảo. (Ảnh: TRANG ANH)

Trao đổi tại Hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ Từ Thị Loan, Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa Thăng Long, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa cộng đồng Việt Nam, tiếp cận ngành thủ công mỹ nghệ từ chính những người sáng tạo và lưu giữ tri thức nghề. Qua bốn trường hợp gốm Bát Tràng, mây tre đan Phú Vinh, tranh thêu tay XQ Đà Lạt và tranh dân gian Đông Hồ, bà nhận diện một mạng lưới chủ thể rộng hơn hình ảnh người nghệ nhân, từ thợ lành nghề, nhà thiết kế đến người truyền dạy và kết nối thị trường.

Bà cho rằng các chính sách cần chuyển trọng tâm từ hỗ trợ sản xuất sang phát triển con người, thông qua sáu cơ chế thích ứng: đổi mới tư duy về giá trị sản phẩm, ứng dụng công nghệ theo nhu cầu, tích hợp tri thức và kỹ năng, tổ chức đồng sáng tạo minh bạch, đổi mới sản phẩm bằng thử nghiệm có kiểm chứng, gắn phát triển xanh với điều kiện lao động.

Từ thực tiễn làm nghề, đạo diễn, doanh nhân công nghiệp văn hóa Việt Tú đề xuất, trước vận hội lớn của thị trường Việt Nam, nơi đã xuất hiện những dự án điện ảnh doanh thu trăm tỷ, các chương trình biểu diễn quy mô lớn cùng lực đẩy từ ngành du lịch, cần sớm đưa Kinh tế học văn hóa và Quản trị nghệ thuật vào đào tạo chính quy, song song với các khóa bồi dưỡng ngắn hạn, trung hạn cho đội ngũ làm nghề thực tế.

Các đại biểu tham gia trao đổi tại phiên thảo luận mở. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ở góc độ đào tạo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiệu chỉ ra rằng: Trong bối cảnh làm việc theo dự án và tác động của trí tuệ nhân tạo, năng lực đơn ngành không còn đủ để người làm sáng tạo tham gia trọn vẹn chuỗi giá trị và duy trì sinh kế. Ông đề xuất Khung năng lực liên ngành cho lao động sáng tạo (ICF-CW) gồm ba tầng: nền tảng chuyên môn; sáu nhóm năng lực tích hợp với tư duy liên ngành làm lõi điều phối; và năng lực học tập suốt đời, phát triển sự nghiệp. Đi kèm là năm chuyển dịch của giáo dục đại học, từ chương trình, phương pháp, tổ chức đào tạo đến kết nối hệ sinh thái và quyền nghề nghiệp. Theo ông, “đại học cần trở thành không gian nơi nghệ thuật gặp khoa học, công nghệ gặp văn hóa, sáng tạo gặp năng lực tổ chức và tri thức gặp đời sống”.

Ban tổ chức cho biết, từ 60 bài viết gửi đến Hội thảo đã tuyển chọn ra 57 bài, gồm 39 bài nghiên cứu và 18 bài chia sẻ chuyện nghề. Các nghiên cứu trải rộng từ tác động của trí tuệ nhân tạo tạo sinh, sinh kế trên nền tảng số, sự thích ứng của làng nghề truyền thống đến kinh nghiệm thể chế của quốc tế. Trong khi đó, các bài chuyện nghề làm hiện rõ những công việc ít được nhìn thấy: người điều phối, giám tuyển, diễn viên xiếc, diễn viên lồng tiếng, người lưu trữ âm nhạc, người phát triển quà tặng văn hóa…

Ban tổ chức kỳ vọng Hội thảo là sự mở đầu cho một cuộc đối thoại dài hạn, để mục tiêu tăng trưởng của công nghiệp văn hóa đi cùng khả năng sống được và ở lại được với nghề của chính những người tạo ra nó.