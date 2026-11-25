Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Ảnh minh họa: Thu Hằng.

Ngày 25/11, tại chương trình giao lưu trực tuyến “Giải đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người dân và doanh nghiệp”, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thông tin về quy định hưởng chế độ liên quan đến bảo hiểm xã hội đối với lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết theo quy định tại Luật Việc làm 2025, người lao động là người nước ngoài không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Trong khi đó, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định, người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, nếu ký hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Quy định này không áp dụng đối với một số trường hợp như: Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; tại thời điểm giao kết hợp đồng lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động; Điều ước quốc tế mà nước Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Về trách nhiệm chi trả, theo Bộ luật Lao động, đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền cho người lao động.

Khoản tiền này tương đương với với mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia các loại bảo hiểm này.

Theo Nghị định số 374/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động bằng 1% tiền lương tháng của người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy, doanh nghiệp phải chi trả thêm một khoản tiền cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hai trường hợp.

Trường hợp thứ nhất, nếu người lao động là người nước ngoài không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì sẽ được người sử dụng lao động chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền. Khoản này tương đương với mức người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Trường hợp thứ hai, người lao động nước ngoài thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Khi đó, doanh nghiệp thực hiện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định. Riêng đối với bảo hiểm thất nghiệp, do người lao động nước ngoài không thuộc đối tượng tham gia, nên doanh nghiệp phải trả thêm cho người lao động khoản tiền tương đương mức đóng bảo hiểm thất nghiệp của doanh nghiệp, bằng 1% tiền lương tháng, cùng với kỳ trả lương.

Về trợ cấp thôi việc, theo quy định tại Bộ luật Lao động, khi hợp đồng lao động chấm dứt, người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

Trừ các trường hợp gồm: người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, hoặc người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 5 ngày làm việc liên tục trở lên.

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động, trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.

Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân của 6 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động thôi việc.

Như vậy, người lao động là người nước ngoài sẽ được chi trả trợ cấp thôi việc nếu đáp ứng đủ điều kiện nêu trên.

Thời gian chi trả trợ cấp thôi việc, không bao gồm thời gian người lao động nước ngoài được người sử dụng lao động chi trả cùng với tiền lương một khoản tiền, tương đương với mức người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo các quy định nêu trên.

Các chuyên gia tham gia giải đáp thắc mắc của người lao động, doanh nghiệp. Ảnh: Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là những chính sách an sinh xã hội quan trọng, góp phần bảo đảm quyền lợi của người dân, người lao động, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm đối với người lao động. Việc nắm bắt đầy đủ các quy định, quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia các chính sách này có ý nghĩa thiết thực đối với mỗi cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

Báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ước lũy kế đến hết tháng 11/2026, cả nước có 22,97 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 20,31 triệu người; 2,66 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 18,25 triệu người, tăng 9,9%; số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 99 triệu người, tăng 2,92% so với cùng kỳ năm 2025.

Cùng với việc mở rộng diện bao phủ, công tác giải quyết, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội tiếp tục được thực hiện kịp thời, bảo đảm quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng. Ước lũy kế đến hết tháng 11/2026, có 7,45 triệu lượt người được giải quyết hưởng chế độ ốm đau; 1,35 triệu lượt người hưởng chế độ thai sản và gần 268.800 lượt người hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Đối với chính sách bảo hiểm thất nghiệp, có hơn 744.400 người được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp và 18.184 người được hỗ trợ học nghề. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc tiếp nhận khoảng 187 triệu lượt khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.