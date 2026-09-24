Lao động ngoài nước - Rộng mở tương lai

Cơ hội từ những chuyến vươn xa

Từng có 3 năm làm việc trong ngành xây dựng tại Nhật Bản với thu nhập trên 25 triệu đồng/tháng, anh Trương Thanh Nghi (xã Phong Hiệp) là ví dụ điển hình về hiệu quả của chương trình lao động ngoài nước. Trước khi xuất cảnh, anh được hỗ trợ hoàn thành khoá học tiếng Nhật, tìm hiểu văn hoá bản địa và được chính quyền địa phương tạo điều kiện vay 100% chi phí. Nhờ đó, anh yên tâm sang nước ngoài làm việc và nhanh chóng hoàn trả toàn bộ khoản vay ngay trong năm đầu tiên.

Cách đây hơn 5 tháng, do gia cảnh đơn chiếc, cha mẹ già yếu không có người chăm sóc, anh Nghi quyết định trở về nhà. Có nguồn vốn, anh đầu tư mở rộng sản xuất nông nghiệp, ổn định kinh tế gia đình và nhận nhiệm vụ công tác ở địa phương với vai trò Trưởng ban công tác Mặt trận Ấp 8A.

Anh Trương Thanh Nghi bộc bạch: "Môi trường sống, làm việc và quyền lợi của NLÐ tại Nhật Bản luôn được bảo đảm chặt chẽ. Từ trải nghiệm thực tế, tôi tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước và vận động các gia đình có con em chưa có việc làm ổn định tham gia chương trình lao động ngoài nước. Ðây là cơ hội tốt để nâng cao thu nhập, hỗ trợ gia đình và tích luỹ vốn, kinh nghiệm khởi nghiệp sau khi trở về”.

Sau khi trở về từ Nhật Bản, anh Trương Thanh Nghi dùng nguồn vốn tích luỹ được để đầu tư mở rộng sản xuất nông nghiệp, ổn định kinh tế gia đình và đảm nhận công tác tại địa phương.

Lao động ngoài nước không đơn thuần là câu chuyện giải quyết việc làm hay gia tăng thu nhập mà còn là hành trình trải nghiệm, trưởng thành và mở ra cơ hội mới cho tương lai. Quan trọng hơn, lực lượng này khi trở về nước với tay nghề vững vàng cùng tác phong công nghiệp chính là nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo sức hút đối với các nhà đầu tư vào địa phương.

Tốt nghiệp đại học năm 2019, sau 1 năm đi làm, chị Nguyễn Thuý Kha (Xã Trần Văn Thời) nhận thấy mức lương trong nước chưa đủ trang trải cuộc sống nên quyết định sang Nhật Bản làm việc. Sau 5 năm, chị trở về nước không chỉ với nguồn tài chính ổn định mà còn sở hữu vốn tiếng Nhật vững vàng, cùng tác phong làm việc chuyên nghiệp. Nhờ những lợi thế đó, chị nhanh chóng được tuyển dụng vào Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Mêkông. Ở cương vị chuyên viên tư vấn, chị Kha tiếp tục truyền cảm hứng, khuyến khích các bạn trẻ tự tin vươn ra thế giới lập nghiệp.

Chị Nguyễn Thuý Kha chia sẻ: "Sinh sống, làm việc tại Nhật Bản, điều tôi nhận được không chỉ là thu nhập ổn định để giúp gia đình phát triển kinh tế, mà bản thân còn hoàn thiện hơn: có tấm bằng tiếng Nhật, tiếp cận môi trường sống hiện đại, khoa học - công nghệ tiên tiến và nâng cao trình độ chuyên môn. Qua câu chuyện của mình, tôi muốn gửi lời động viên đến các bạn trẻ hãy mạnh dạn bước ra khỏi "vùng an toàn" của mình để mở rộng trải nghiệm, xây dựng tương lai".

Làm việc tại Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Mêkông, chị Nguyễn Thuý Kha tiếp tục truyền cảm hứng, khuyến khích các bạn trẻ tự tin vươn ra thế giới lập nghiệp.

Khẳng định hướng đi đúng đắn

Giai đoạn 2021-2025, Cà Mau ghi dấu ấn đậm nét khi đưa hơn 4.200 lao động đi làm việc ở nước ngoài, thu về hơn 6 ngàn tỷ đồng ngoại tệ. Tiếp tục khẳng định hướng đi đúng đắn này, tỉnh ban hành Ðề án "Ðưa NLÐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2026-2030" với mục tiêu đưa từ 5 ngàn lao động trở lên xuất cảnh. Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, từ đầu năm đến nay, Cà Mau đưa 1.419 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (đạt 118,3% kế hoạch).

Hiện nay, thị trường lao động ngoài nước ngày càng đa dạng đơn hàng, mở ra cơ hội phù hợp với nhiều đối tượng NLÐ. Bên cạnh việc giữ vững các thị trường truyền thống như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Ðài Loan, tỉnh Cà Mau đang tăng cường kết nối, mở rộng sang các thị trường mới tiềm năng như: Úc, Nga, Ðức, Hy Lạp..., nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu làm việc ở nước ngoài của người dân.

Bà Quách Thanh Thoảng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, cho biết: Tại nước sở tại, NLÐ được doanh nghiệp bố trí nơi ăn ở, đào tạo nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và bảo đảm đầy đủ chế độ lương, phúc lợi xã hội theo quy định. Trung bình mỗi lao động gửi về gia đình từ 20-30 triệu đồng/tháng. Ước tính mỗi năm, tổng thu nhập của lực lượng lao động làm việc ở nước ngoài trên 760 tỷ đồng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội và công tác giảm nghèo bền vững của địa phương.

Song song với chương trình đưa NLÐ đi làm việc theo hợp đồng, công tác đưa lao động thời vụ sang Hàn Quốc của tỉnh Cà Mau ghi nhận kết quả tích cực. Nhờ thu nhập bình quân 35-45 triệu đồng/tháng từ các công việc trong lĩnh vực nông nghiệp, nhiều gia đình ổn định cuộc sống. Thị trường này rất phù hợp với lao động địa phương nhờ tiêu chuẩn tuyển chọn linh hoạt: từ 18-50 tuổi, không yêu cầu cao về ngoại ngữ hay kinh nghiệm và thời hạn ngắn (3-8 tháng). Ðặc biệt, những lao động chấp hành tốt quy định còn có cơ hội chuyển đổi sang các dòng visa dài hạn.

Bên cạnh đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, công tác đưa lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc được Cà Mau đạt nhiều kết quả tích cực.

Không chỉ chú trọng công tác đưa NLÐ đi làm việc ở nước ngoài, Cà Mau còn đặc biệt quan tâm đến lộ trình phát triển khi lao động trở về quê hương. Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Việc làm, Sở Nội vụ, cho biết: Tham gia chương trình, NLÐ không chỉ có thu nhập ổn định mà khi về nước còn được tạo điều kiện tìm kiếm việc làm với nhiều đãi ngộ hấp dẫn. Kỹ năng cùng với kinh nghiệm tích luỹ trong thời gian làm việc ở nước ngoài là điểm cộng lớn giúp NLÐ dễ dàng được các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài tiếp nhận, hoặc có cơ hội trở lại thị trường cũ với mức lương và đãi ngộ cao hơn. Ðây được xem là nguồn lực quan trọng, thu hút các nhà đầu tư và thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển bền vững./.