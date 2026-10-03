Lao động hợp đồng không xác định thời hạn được hưởng chính sách tinh giản nếu không được bố trí việc làm khi chuyển đổi

Theo Nghị định 373/2026/NĐ-CP, chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành DN là việc chuyển đổi ĐVSNCL thành công ty cổ phần hoặc công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Việc chuyển đổi ĐVSNCL thành DN phải phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, Chính phủ về nâng cao hiệu quả hoạt động của ĐVSNCL.

Không phải mọi ĐVSNCL đều thuộc diện được chuyển đổi thành DN.

Cụ thể, theo Điều 4 Nghị định 373/2026/NĐ-CP, không thực hiện chuyển đổi thành DN đối với các ĐVSNCL thuộc trường hợp giải thể, chuyển giao, tổ chức lại theo quy định của Chính phủ về tổ chức các ĐVSNCL.

Không thực hiện chuyển đổi thành DN đối với một số trường hợp, trong đó có bệnh viện, ĐVSNCL cung cấp các dịch vụ công cơ bản, thiết yếu trong lĩnh vực y tế; cơ sở giáo dục, đào tạo, trường chuyên biệt và cơ sở giáo dục khác theo quy định của pháp luật về giáo dục; ĐVSNCL thực hiện nhiệm vụ chính trị, phục vụ chức năng quản lý nhà nước hoặc thực hiện công tác xã hội.

Nghị định 373/2026/NĐ-CP cũng quy định không chuyển đổi thành công ty cổ phần đối với ĐVSNCL đang độc quyền cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.

Đối với trường hợp ĐVSNCL thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ là tổ chức duy nhất cung ứng sản phẩm, dịch vụ này trong cả nước, Bộ, cơ quan ngang Bộ căn cứ tình hình thực tế để quyết định việc giữ hình thức ĐVSNCL hoặc thực hiện chuyển thành DN dưới hình thức công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Trường hợp ĐVSNCL thuộc tỉnh là tổ chức duy nhất cung ứng sản phẩm, dịch vụ này trên địa bàn tỉnh thì UBND cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế để quyết định việc giữ hình thức ĐVSNCL hoặc thực hiện chuyển thành DN dưới hình thức công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Ngoài các điều kiện nêu trên, quá trình chuyển đổi phải bảo đảm không làm gián đoạn việc cung ứng dịch vụ sự nghiệp công. Sau khi chuyển thành công ty cổ phần hoặc công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, việc cơ cấu lại vốn nhà nước tại DN được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại DN.

Về hình thức chuyển đổi, đối với trường hợp chuyển thành công ty cổ phần, Nghị định 373/2026/NĐ-CP quy định có 2 hình thức thực hiện về vốn, gồm: Giữ nguyên vốn nhà nước hiện có tại ĐVSNCL, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Bán một phần vốn nhà nước hiện có tại ĐVSNCL hoặc vừa kết hợp bán một phần vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Như vậy thì tùy trường hợp, vốn nhà nước có thể được giữ nguyên và DN phát hành thêm cổ phiếu, hoặc một phần vốn nhà nước được bán, có thể kết hợp với việc phát hành thêm cổ phiếu.

Cũng theo Nghị định 373/2026/NĐ-CP, DN chuyển đổi từ ĐVSNCL thành công ty cổ phần được hưởng các chính sách ưu đãi như DN thành lập mới; được hưởng các ưu đãi về lệ phí trước bạ; được tiếp tục kế thừa quyền và nghĩa vụ đối với diện tích đất có nhu cầu tiếp tục sử dụng theo phương án sử dụng đất đã được phê duyệt.

Được tham gia cung cấp dịch vụ công khi đáp ứng các điều kiện theo quy định hiện hành của Nhà nước về đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên...

Đáng chú ý về chính sách đối với người lao động dôi dư, theo Nghị định 373/2026/NĐ-CP, đối với viên chức quản lý, viên chức chuyên môn nghiệp vụ, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn đang làm việc tại thời điểm xác định giá trị đơn vị mà trong phương án sử dụng lao động không bố trí được việc làm tại công ty cổ phần thì được hưởng chính sách về tinh giản biên chế theo quy định của Chính phủ.

Đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động có xác định thời hạn đang làm việc tại thời điểm xác định giá trị đơn vị mà trong phương án sử dụng lao động không bố trí được việc làm tại công ty cổ phần thì được hưởng chính sách theo quy định tại hợp đồng lao động.

Như vậy, so với quy định cũ, Nghị định 373/2026/NĐ-CP đã thay đổi cách xác định chính sách cho lao động hợp đồng, phân biệt hợp đồng không xác định thời hạn và hợp đồng xác định thời hạn. Theo đó, người làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn được xếp cùng nhóm hưởng chính sách tinh giản biên chế khi đáp ứng điều kiện theo quy định.

Chính sách lao động dôi dư này cũng được áp dụng cho mô hình DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Nghị định 373/2026/NĐ-CP.

Nghị định 373/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ 30/9/2026.