Lao động đi làm việc ở nước ngoài vượt mục tiêu năm 2026

Giáo dục định hướng cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài. Ảnh: Thu Hằng.

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) cho biết trong tổng số lao động được đưa đi, Đài Loan (Trung Quốc) đứng đầu các thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc với 50.473 lao động, đứng thứ 2 là thị trường Nhật Bản 45.658 lao động, theo sau là thị trường Hàn Quốc với 7.609 lao động, Trung Quốc 3.276 lao động, Singapore 1.758 lao động.

Ngoài ra, một số thị trường tiếp nhận dưới 1.000 lao động như Hy Lạp 967 lao động, Liên bang Nga 967 lao động và các thị trường khác.

Chỉ tính riêng trong tháng 10 vừa qua, cả nước đưa được hơn 12.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Các thị trường trọng điểm về tiếp nhận lao động vẫn là Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc…

Lãnh đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là một chủ trương lớn, nhất quán và quan trọng của Nhà nước.

Đây không chỉ là giải pháp tạo việc làm, nâng cao thu nhập, phát triển kỹ năng cho người lao động, mà còn là một kênh hiệu quả, thiết thực góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn mới trong việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2035 theo Quyết định số 1190/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được định hướng gắn liền với “vòng tuần hoàn lao động”. Đó là, không chỉ giúp người dân đi làm việc ở nước ngoài để thoát nghèo, mà hướng tới việc trang bị, tích lũy kỹ năng nghề, rèn luyện kỷ luật, tích lũy vốn và kinh nghiệm để sau khi hoàn thành hợp đồng trở về quê hương lập nghiệp, khởi nghiệp bền vững, làm giàu cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Để khắc phục những vướng mắc, bất cập của công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã được Quốc hội thông qua, sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.

Theo Bộ Nội vụ, Luật đã xác lập chính sách ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua hoàn thiện “vòng tuần hoàn lao động”.

Luật ưu tiên đưa người lao động đã qua đào tạo, có trình độ chuyên môn kỹ thuật đi làm việc ở nước ngoài nhằm nâng cao thu nhập, tiếp thu công nghệ sản xuất, quản trị hiện đại, rèn luyện kỹ năng, ngoại ngữ và tác phong công nghiệp. Đồng thời, có cơ chế tăng cường kết nối việc làm cho người lao động về nước với thị trường lao động trong nước phù hợp với kỹ năng, kinh nghiệm đã tích lũy được trong thời gian làm việc ở nước ngoài.

Đáng chú ý, Luật giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định cụ thể các khoản doanh nghiệp dịch vụ được thu từ người lao động và mẫu hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Tiền dịch vụ và các khoản thu khác (nếu có) phải được thể hiện rõ trong hợp đồng ký kết giữa doanh nghiệp và người lao động. Phí đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ trong giai đoạn chuẩn bị nguồn phải được ghi trong văn bản ký kết với người lao động, và chỉ được thu sau khi người lao động đã được bên nước ngoài tuyển chọn. Mọi hành vi thu tiền không đúng quy định đều bị nghiêm cấm.

Đặc biệt, Luật đã chuyển cơ chế quản lý từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, từ “đăng ký” sang “thông báo”; cắt giảm mạnh thủ tục hành chính.

Luật bãi bỏ thủ tục chấp thuận chuẩn bị nguồn lao động, tạo điều kiện để doanh nghiệp được chủ động chuẩn bị nguồn theo nhu cầu thị trường; chuyển cơ chế đăng ký sang cơ chế “thông báo” đối với doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu và tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài. Luật không làm phát sinh thủ tục hành chính mới; bãi bỏ 3 thủ tục, cắt giảm, đơn giản hóa 6 thủ tục, giảm 34% chi phí tuân thủ đối với người dân, doanh nghiệp...

Thời gian tới, đại diện Cục Quản lý lao động ngoài nước nhấn mạnh tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát doanh nghiệp dịch vụ, xử lý vi phạm, ngăn chặn môi giới trái phép, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trên nền tảng số giúp người lao động tiếp cận thông tin chính thống, hạn chế rủi ro; đảm bảo an toàn và quyền lợi hợp pháp cho người dân khi ra nước ngoài làm việc.