Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đã thông qua Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi). Luật gồm 6 chương, 131 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2028. Một nội dung đáng chú ý là luật bổ sung quy định thực hiện công việc phục vụ cộng đồng thay thế hình thức phạt tiền.

Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Ảnh: NVCC).

Trao đổi với Báo Xây dựng, TS, Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho rằng, đây là một điểm mới thể hiện tư duy đổi mới trong chính sách xử lý vi phạm hành chính theo hướng kết hợp giữa tính nghiêm minh, tính giáo dục và tính nhân văn của pháp luật.

Mục tiêu cuối cùng là giáo dục nâng cao nhận thức

Thưa luật sư, quy định cho phép thực hiện công việc phục vụ cộng đồng thay thế hình thức phạt tiền có ý nghĩa như thế nào đối với xã hội?

Trước đây, phạt tiền là một trong những hình thức xử phạt vi phạm hành chính được áp dụng phổ biến. Tuy nhiên, trên thực tế, không phải trường hợp nào việc áp dụng chế tài bằng tiền cũng đạt được hiệu quả giáo dục và phòng ngừa như mong muốn.

Đối với một bộ phận người vi phạm, nhất là những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, việc phải nộp tiền phạt có thể tạo ra gánh nặng tài chính đáng kể. Trong khi đó, đối với một số người có điều kiện kinh tế, số tiền phạt đôi khi chưa đủ tạo ra tác động đáng kể về nhận thức và hành vi.

Điểm đáng chú ý của quy định này là đã chuyển một phần trọng tâm của hoạt động xử phạt từ việc áp dụng chế tài mang tính tài chính sang việc khuyến khích người vi phạm tự giác nhận thức, sửa chữa hành vi và có trách nhiệm hơn với cộng đồng. Đây là cách tiếp cận có ý nghĩa tích cực, bởi mục tiêu cuối cùng của xử lý vi phạm hành chính không chỉ là trừng phạt mà còn phải giáo dục, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và phòng ngừa những vi phạm tương tự trong tương lai.

Trong một xã hội pháp quyền, xử lý vi phạm không chỉ nhằm xác định hành vi sai phạm và áp dụng chế tài mà còn phải hướng đến mục tiêu lâu dài là hình thành ý thức tự giác tuân thủ pháp luật.

Tôi cho rằng, giá trị lớn nhất của quy định này không nằm ở số giờ lao động mà người vi phạm phải thực hiện, mà nằm ở sự chuyển biến trong nhận thức và ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân.

Khi người vi phạm hiểu rằng mình có thể sửa chữa sai lầm bằng những hành động thiết thực, cộng đồng được hưởng lợi từ những hành động đó và bản thân họ có cơ hội hoàn thành trách nhiệm một cách tích cực, chính sách pháp luật sẽ đạt được mục tiêu giáo dục sâu sắc hơn.

Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) quy định, thực hiện công việc phục vụ cộng đồng là biện pháp thay thế hình thức phạt tiền được áp dụng đối với cá nhân vi phạm hành chính bị áp dụng hình thức phạt tiền từ 5 triệu đồng trở xuống, đã nhận lỗi và tự nguyện đề nghị được thực hiện biện pháp thay thế. Thời gian thực hiện công việc phục vụ cộng đồng không quá 4 giờ/ngày và không quá 5 ngày/tuần. Tổng thời gian thực hiện công việc phục vụ cộng đồng không quá 40 giờ. Ngay sau khi người vi phạm thực hiện xong công việc phục vụ cộng đồng, cơ quan tổ chức thi hành biện pháp này có xác nhận về việc thi hành xong biện pháp này. Luật quy định không áp dụng biện pháp thực hiện công việc phục vụ cộng đồng đối với phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, người từ đủ 70 tuổi trở lên, người bị bệnh hiểm nghèo, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng. Luật giao Chính phủ quy định chi tiết việc áp dụng biện pháp thực hiện công việc phục vụ cộng đồng.

Theo ông, liệu quy định này có giúp tăng tính giáo dục, răn đe đối với người vi phạm hay không?

Biện pháp này có khả năng tạo ra hiệu quả giáo dục và phòng ngừa tích cực, nếu được tổ chức thực hiện đúng mục đích, đúng đối tượng và đúng quy định pháp luật.

Tính giáo dục trước hết thể hiện ở việc người vi phạm phải trực tiếp bỏ thời gian, công sức để thực hiện những công việc có ích cho xã hội. Quá trình đó giúp họ nhận thức rõ hơn về trách nhiệm cá nhân đối với cộng đồng, hiểu rằng hành vi vi phạm pháp luật không chỉ gây ảnh hưởng đến bản thân mà còn có thể tác động tiêu cực đến trật tự, an toàn và lợi ích chung.

Ví dụ, một người có hành vi vi phạm quy định về vệ sinh môi trường, nếu được lựa chọn và đáp ứng đầy đủ điều kiện áp dụng biện pháp này, có thể tham gia hoạt động vệ sinh đường phố, thu gom rác thải hoặc chỉnh trang không gian công cộng. Khi trực tiếp tham gia những công việc đó, người vi phạm có điều kiện nhận thức sâu sắc hơn về giá trị của môi trường sống và trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Tương tự, những công việc phù hợp khác như chăm sóc cây xanh, vệ sinh khu vực công cộng, hỗ trợ hoạt động an sinh xã hội cũng có thể góp phần hình thành ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng.

Tuy nhiên, cần nhìn nhận một cách khách quan rằng, biện pháp này không phải lúc nào cũng có tác dụng răn đe mạnh hơn phạt tiền.

Đối với những hành vi vi phạm có tính chất nghiêm trọng, gây hậu quả lớn hoặc xuất phát từ động cơ vụ lợi, việc chỉ thực hiện công việc phục vụ cộng đồng có thể không đáp ứng yêu cầu xử lý. Vì vậy, biện pháp này phải được áp dụng đúng giới hạn mà luật quy định, không được hiểu là một chính sách miễn, giảm trách nhiệm một cách tùy tiện.

Điều quan trọng là phải bảo đảm sự tương xứng giữa tính chất, mức độ vi phạm và biện pháp xử lý. Khi được áp dụng đúng đối tượng, người vi phạm tự nguyện chấp hành và công việc thực sự có ích cho xã hội, đây sẽ là phương thức giáo dục trực quan, thiết thực, có khả năng tạo ra sự thay đổi tích cực trong nhận thức và hành vi.

Cần cơ chế tổ chức thực hiện thống nhất, khả thi

Có ý kiến cho rằng, việc áp dụng biện pháp này sẽ tạo ra sự thiếu công bằng giữa người có tiền và người không có tiền, quan điểm của ông thế nào?

Theo tôi, đây là vấn đề cần được quan tâm trong quá trình hướng dẫn và tổ chức thực hiện. Bản chất của công bằng trong xử lý vi phạm hành chính không phải là mọi người đều phải chịu một hình thức xử lý giống nhau trong mọi trường hợp, mà là mọi người phải được đối xử bình đẳng trước pháp luật, được áp dụng những quy định phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và tính chất vi phạm trên cơ sở các tiêu chí khách quan.

Đặc biệt, không được biến biện pháp này thành cơ chế để người có điều kiện kinh tế né tránh nghĩa vụ nộp phạt hoặc để người nghèo phải lao động trong khi những người khác được hưởng sự ưu tiên không có căn cứ pháp luật.

Việc áp dụng phải xuất phát từ điều kiện luật định, sự tự nguyện và quyết định của người có thẩm quyền, không phải từ sự thỏa thuận tùy tiện.

Theo ông, cần làm gì để quy định này đi vào thực tiễn, phát huy hiệu quả?

Đây là vấn đề có ý nghĩa quyết định. Một quy định tiến bộ chỉ thực sự phát huy giá trị khi có cơ chế tổ chức thực hiện rõ ràng, thống nhất và khả thi. Nếu thiếu hướng dẫn cụ thể hoặc thiếu cơ chế giám sát, quy định rất dễ rơi vào tình trạng hình thức, thậm chí phát sinh những bất cập trong thực tiễn. Vì vậy, cần tập trung vào một số vấn đề sau:

Chính phủ cần sớm ban hành văn bản quy định chi tiết việc áp dụng biện pháp thực hiện công việc phục vụ cộng đồng theo đúng nội dung được Quốc hội giao. Văn bản hướng dẫn cần xác định cụ thể thẩm quyền quyết định, trình tự tiếp nhận đề nghị của người vi phạm, điều kiện áp dụng, thủ tục ban hành quyết định, cơ chế tổ chức thực hiện và trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức có liên quan.

Đặc biệt, cần làm rõ những trường hợp được áp dụng, cách xác định mức độ phù hợp giữa hành vi vi phạm với công việc phục vụ cộng đồng, phương thức ghi nhận sự tự nguyện, việc theo dõi tiến độ và xác nhận hoàn thành nghĩa vụ. Những nội dung này phải được quy định minh bạch để tránh tình trạng mỗi địa phương hiểu và áp dụng một cách khác nhau.

Ngoài ra, cần xây dựng danh mục các công việc phục vụ cộng đồng có thể tổ chức thực hiện. Đây là vấn đề rất quan trọng, bởi nếu chỉ quy định chung chung mà không xác định được những công việc cụ thể thì sẽ khó triển khai.

Cần xác định rõ cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, phân công, hướng dẫn và giám sát người thực hiện công việc phục vụ cộng đồng.

Phải có cơ chế bảo đảm an toàn và quyền lợi chính đáng của người thực hiện. Đây là yêu cầu không thể xem nhẹ. Người vi phạm khi thực hiện công việc phục vụ cộng đồng phải được bảo đảm an toàn về sức khỏe, tính mạng và danh dự, nhân phẩm.

Đồng thời, cần xây dựng cơ chế xử lý rõ ràng đối với trường hợp người vi phạm không thực hiện hoặc không hoàn thành công việc phục vụ cộng đồng để bảo đảm tính nghiêm minh. Cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật để người dân hiểu đúng về biện pháp thực hiện công việc phục vụ cộng đồng.

Cảm ơn ông!