Ảnh minh họa - Ảnh: WSJ/Getty Images

ZipRecruiter, một nền tảng trực tuyến kết nối người tìm việc với các vị trí phù hợp, đã khảo sát hàng nghìn quản lý nhân sự để thực hiện báo cáo thường niên về xu hướng tuyển dụng năm 2027.

Kết quả cho thấy 67% doanh nghiệp Mỹ tham gia khảo sát có kế hoạch tuyển thêm nhân sự trong năm tới, tăng so với mức 63% trong cuộc khảo sát về xu hướng năm 2026. Nhiều doanh nghiệp cũng sẵn sàng trả lương cao hơn cho những ứng viên có kỹ năng AI.

“Một năm trước, nhu cầu tuyển dụng nhân sự có kỹ năng AI chủ yếu đến từ ngành công nghệ. Hiện nay, nhu cầu này đã lan sang nhiều lĩnh vực khác của nền kinh tế”, bà Nicole Bachaud, nhà kinh tế tại ZipRecruiter, cho biết.

Theo bà Bachaud, AI có thể tác động đến thị trường lao động theo nhiều cách khác nhau. Việc mở rộng ứng dụng công nghệ này tạo ra nhu cầu đối với công nhân xây dựng trung tâm dữ liệu, kỹ sư công nghệ và cả nhân viên hành chính biết sử dụng công cụ AI để ghi biên bản cuộc họp hoặc thực hiện công việc nhập liệu.

AI CÓ THỂ TẠO THÊM VIỆC LÀM

Trong vài năm qua, nhiều ý kiến lo ngại AI có thể gây ra thất nghiệp hàng loạt. Tuy nhiên, đến nay, lo ngại này chưa thành hiện thực, thậm chí tình hình đang đi theo chiều ngược lại. Theo các nhà phân tích, báo cáo việc làm của Chính phủ Mỹ dường như củng cố nhận định rằng xét về tổng thể, AI đang tạo thêm việc làm thay vì làm giảm số lượng việc làm.

Nhóm ngành dịch vụ chuyên môn và kinh doanh là một ví dụ. Nhóm này chủ yếu gồm các công việc văn phòng do người có trình độ đại học đảm nhiệm, đồng thời được xem là một trong những lĩnh vực dễ chịu tác động nhất từ AI.

Trong thập kỷ trước đại dịch năm 2020, dịch vụ chuyên môn và kinh doanh từng là nhóm tạo ra nhiều việc làm nhất. Tuy nhiên, khi tốc độ tạo việc làm tại Mỹ giảm mạnh, số nhân sự trong nhóm ngành này cũng suy giảm trong hai năm 2024 và 2025. Đây là diễn biến hiếm gặp.

Tuy nhiên, tình hình hiện đã đảo chiều. Trong 10 tháng đầu năm 2026, nhóm ngành dịch vụ chuyên môn và kinh doanh có thêm 232.000 việc làm, sau khi giảm 111.000 việc làm trong năm 2024 và 160.000 việc làm trong năm 2025.

Bà Bachaud dự báo xu hướng phục hồi này sẽ tăng tốc trong thời gian tới. Khi ngày càng nhiều doanh nghiệp ứng dụng AI vào hoạt động kinh doanh, nhu cầu tuyển dụng nhân viên biết sử dụng công nghệ này cũng sẽ tăng lên.

Khoảng 30% doanh nghiệp tham gia khảo sát của ZipRecruiter dự báo AI sẽ làm tăng nhu cầu tuyển dụng trong năm 2027, cao hơn mức 19% của khảo sát trước. Trong khi đó, chỉ 21% cho rằng công nghệ này có thể làm giảm việc làm trong năm tới.

Kết quả này trái ngược với khảo sát về năm 2026, khi số doanh nghiệp dự báo AI làm giảm tổng số việc làm nhiều hơn số doanh nghiệp cho rằng công nghệ này sẽ tạo thêm việc làm.

Tuy nhiên, không phải người tìm việc nào cũng hào hứng với xu hướng trên. Theo bà Bachaud, một bộ phận đáng kể người lao động muốn chuyển sang những công việc hoàn toàn không liên quan đến AI.

“Nhiều người muốn tìm cách bảo vệ sự nghiệp trước AI”, bà Bachaud nói.

TUYỂN DỤNG KHỞI SẮC NHƯNG LƯƠNG KHÓ TĂNG MẠNH

Nghiên cứu của ZipRecruiter cho thấy thị trường lao động Mỹ có thể khởi sắc trong năm 2027. Hiện các nhà kinh tế mô tả thị trường này đang ở trạng thái “ít sa thải, ít tuyển dụng”. Theo bà Bachaud, chưa thể khẳng định nhu cầu nhân sự gia tăng có đủ sức đảo ngược tình trạng này hay không, nhưng môi trường tìm việc trong năm tới có thể thuận lợi nhất trong nhiều năm.

Dù vậy, thị trường lao động Mỹ vẫn tồn tại nhiều vấn đề. Bà Bachaud cho biết những người trẻ, như sinh viên mới tốt nghiệp đại học, nhiều khả năng vẫn gặp khó khăn khi tìm việc và gia nhập thị trường lao động.

Trong vài năm qua, AI đã làm giảm rõ rệt nhu cầu tuyển dụng ở các vị trí khởi điểm, do nhiều nhiệm vụ trong nhóm công việc này có thể được tự động hóa. Do sinh viên mới tốt nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất, bà Bachaud khuyến nghị nhóm ứng viên này cần nêu bật kỹ năng sử dụng AI trong hồ sơ xin việc để tăng khả năng cạnh tranh.

“Trong hồ sơ xin việc, hãy nêu rõ kết quả công việc bằng những con số cụ thể và đặt kỹ năng AI ở vị trí nổi bật. Điều này giúp nhà tuyển dụng nhận thấy ứng viên có kỹ năng và năng lực kỹ thuật cần thiết”, bà Bachaud nói.

Về mức lương, người tìm việc không nên kỳ vọng vào mức tăng mạnh hoặc lương khởi điểm cao hơn. Khảo sát của ZipRecruiter cho thấy số doanh nghiệp có kế hoạch tăng lương trong năm 2027 giảm.

Bên cạnh đó, hoạt động tuyển dụng tại Mỹ ở mức thấp khiến người lao động có ít lợi thế hơn khi đàm phán lương. Các doanh nghiệp đang phải chi trả nhiều hơn cho các phúc lợi như chăm sóc sức khỏe, trong bối cảnh lạm phát cao làm chi phí hoạt động tăng lên.

Bản thân người lao động cũng thường ngại đề nghị tăng lương. Nhiều người lựa chọn bám trụ ở công việc hiện tại vì lo khó tìm được vị trí khác, khiến tỷ lệ nghỉ việc gần đây tại Mỹ xuống mức thấp bất thường.

Dù vậy, bà Bachaud cho rằng xu hướng này có thể sớm thay đổi. Có tới 1/4 lực lượng lao động Mỹ muốn chuyển việc nếu tìm được cơ hội phù hợp. Vì vậy, nếu thị trường lao động sôi động trở lại, số người nghỉ việc có thể tăng mạnh khi nhu cầu chuyển việc bị dồn nén trong thời gian dài được giải phóng.

“Người lao động đang rất mong có thêm cơ hội chuyển việc”, bà Bachaud nói.