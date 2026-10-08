Lao động có hoàn cảnh khó khăn có thể được hỗ trợ đến 2,5 triệu đồng dịp Tết

Người lao động mua sắm tại Chợ Tết Công đoàn năm 2026

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết đã có kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Mục tiêu nhằm tạo đợt cao điểm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Ưu tiên hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mắc bệnh hiểm nghèo, bị giảm việc làm, mất việc làm.

Theo kế hoạch, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham mưu, đề xuất tổ chức các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động, các công đoàn cơ sở có kết quả sản xuất, kinh doanh nổi bật, đông người lao động, nơi có nhiều người lao động khó khăn, thu nhập thấp, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, vùng sâu - vùng xa, ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, có nhiều người lao động phải trực và làm việc vào dịp Tết Nguyên đán.

Mức chi dự kiến 2,5 triệu đồng/suất, trong đó gồm 2 triệu đồng tiền mặt và 500.000 đồng quà hiện vật.

Tổng Liên đoàn cũng tham mưu, đề xuất tổ chức các đoàn do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, bộ, ngành thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động. Mức chi dự kiến 1,5 triệu đồng/suất, gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 500.000 đồng quà hiện vật.

Tại địa phương, các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương, công đoàn tập đoàn kinh tế và công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn được khuyến khích xã hội hóa, kết hợp chi từ nguồn tài chính công đoàn để nâng mức quà tặng hơn mức 1,35 triệu đồng (gồm tiền và hiện vật).

Các đơn vị cũng được yêu cầu chủ động cân đối nguồn tài chính công đoàn và huy động nguồn lực toàn xã hội để thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động. Mức tối đa 1 triệu đồng/suất và được chuyển khoản vào số tài khoản của đoàn viên, người lao động.

Trong tổng số quà tặng, dành không quá 15% tặng trực tiếp, gồm tiền và 1 phần quà. Đối với một số đơn vị đặc thù, mức chi có thể cao hơn.

Bên cạnh hoạt động tặng quà, trong dịp Tết, Tổng Liên đoàn cũng sẽ tổ chức các chuyến tàu, chuyến bay đưa đón người lao động về quê đón Tết.

Theo đó, ở cấp Tổng Liên đoàn, đơn vị sẽ hỗ trợ công đoàn một số tỉnh, thành phố phía Nam tổ chức 2.000 vé tàu, 550 vé máy bay hai chiều đưa đón đoàn viên, người lao động về quê đón Tết.

Điểm đến là khu vực miền Trung (Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa), khu vực miền Bắc. Việc triển khai được giao cho Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn thực hiện.

Ở cấp địa phương, các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương, công đoàn tập đoàn kinh tế và công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, căn cứ nguồn lực thực tế và nhu cầu của đoàn viên, người lao động, phối hợp với doanh nghiệp, người sử dụng lao động và chính quyền địa phương tổ chức các chuyến xe, chuyến tàu, chuyến bay Công đoàn để đưa đoàn viên, người lao động về quê đón Tết.

Ưu tiên đoàn viên khó khăn, hoặc nhiều năm chưa về quê đón Tết. Mức chi mua vé theo giá thực tế của doanh nghiệp cung cấp vé.

Tại công đoàn cơ sở, các đơn vị phối hợp, huy động nguồn lực của doanh nghiệp, nguồn tài chính công đoàn, và hỗ trợ của công đoàn cấp trên để tổ chức chuyến xe, chuyến tàu, chuyến bay đưa, đón người lao động về quê đón Tết.