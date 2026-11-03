Lao động Bắc Ninh nhiều cơ hội lựa chọn việc làm

Thị trường lao động rộng mở

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, từ năm 2024 đến hết tháng 9/2026, toàn thành phố có 22.200 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các thị trường chủ yếu gồm: Đài Loan (Trung Quốc) 14.190 người, Nhật Bản 6.050 người, Hàn Quốc 1.178 người và các thị trường khác 782 người. Thu nhập bình quân năm 2026 của lao động tại Hàn Quốc khoảng 45 triệu đồng mỗi tháng, Đài Loan khoảng 23,6 triệu đồng, Nhật Bản từ 20 đến 26 triệu đồng.

Người lao động được đào tạo nghề và thông thạo ngoại ngữ sẽ có cơ hội lựa chọn việc làm tốt.

Chị Nguyễn Thị Hoa (24 tuổi, ở phường Thuận Thành) vừa hoàn thành khóa học tiếng Hàn và đang chờ đi xuất khẩu lao động chia sẻ: “Em muốn sang Hàn Quốc làm việc với mong muốn thu nhập cao, môi trường thực tế để tích lũy vốn tiếng Hàn, sau này sẽ có nhiều cơ hội hơn tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư Hàn Quốc ngay tại quê mình. Em có người thân từng đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc về, hiểu rõ môi trường làm việc ở đây và đã cho em lời khuyên cụ thể để chủ động chuẩn bị”.

Bà Nguyễn Nhật Hồng, cán bộ phụ trách tuyển sinh Trường Cao đẳng Công nghệ Việt Hàn (phường Bắc Giang), cho biết hằng năm, nhà trường có một số sinh viên được chọn đi xuất khẩu lao động theo chương trình EPS do Trung tâm Lao động ngoài nước thuộc Bộ Nội vụ tổ chức, với thu nhập tốt. Tuy nhiên, qua khảo sát hằng năm của nhà trường, số sinh viên có nhu cầu xuất khẩu lao động không cao bởi trở ngại lớn nhất là ngoại ngữ. Bên cạnh đó, nhiều cơ hội tìm việc ngay tại các khu công nghiệp ở quê nhà với mức thu nhập khá cũng là nguyên nhân.

Với người lao động Bắc Ninh, thị trường việc làm ngày càng đa dạng, từ làm công nhân lao động phổ thông trong các nhà máy đến học nghề để tham gia những ngành sản xuất công nghệ cao trong các tập đoàn, doanh nghiệp lớn có vốn đầu tư nước ngoài ở các khu công nghiệp tập trung. Nếu cách đây 20 năm về trước, xuất khẩu lao động được nhiều người xem là con đường duy nhất để cải thiện cuộc sống thì nay, đó chỉ là một trong những phương án để người lao động cân nhắc quyết định dựa trên cơ sở thu nhập, chi phí và điều kiện của bản thân.

Ở những vùng thuần nông, xuất khẩu lao động vẫn được tìm đến nhiều hơn so với khu vực thành thị. Xã Bảo Đài là một ví dụ. Xã có diện tích khoảng 84 km2, dân số hơn 59 nghìn người, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 15%, đời sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Hiện toàn xã có khoảng hơn 6 nghìn người đang lao động ở nước ngoài. Ông Nguyễn Trung Tuấn, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Bảo Đài cho biết: “Bà con chủ yếu làm nông nghiệp nên nhiều người có nhu cầu đi lao động ở nước ngoài để có việc làm tốt hơn giúp cải thiện cuộc sống, đồng thời tích lũy kinh nghiệm, tay nghề”.

Làm tốt công tác định hướng

Bắc Ninh hiện là thị trường lao động tiềm năng, nhu cầu của doanh nghiệp rất lớn. Khi thị trường lao động ngày càng đa dạng thì việc phân loại, định hướng để người lao động chọn hình thức làm việc phù hợp có ý nghĩa rất quan trọng.

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Cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, cơ sở đào tạo nghề và doanh nghiệp cần tăng cường vai trò trong việc nắm bắt nhu cầu, phân loại lao động theo trình độ, kỹ năng, độ tuổi, điều kiện kinh tế và nguyện vọng. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch đào tạo, sử dụng lao động phù hợp, hiệu quả; cung cấp đầy đủ thông tin về thị trường lao động, điều kiện tuyển dụng, thu nhập, chi phí và cơ hội phát triển nghề nghiệp để người lao động lựa chọn phù hợp.

Thành phố Bắc Ninh hiện có gần 40 nghìn doanh nghiệp, sử dụng khoảng 830 nghìn lao động. Thu nhập bình quân của người lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn hiện đạt khoảng 9,5 đến 11 triệu đồng/người/tháng.

Với lao động muốn làm việc tại địa phương, cần định hướng tiếp cận các vị trí ổn định, có cơ hội nâng cao tay nghề. Với lao động muốn làm việc ở nước ngoài, cần hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng nghề, tư vấn thị trường và bảo đảm quyền lợi hợp pháp. Định hướng đúng không chỉ giúp người lao động chọn con đường phù hợp với năng lực, hoàn cảnh mà còn góp phần sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Tại hội nghị tập huấn về xuất khẩu lao động ngày 14/10 vừa qua, đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố khẳng định: “Người lao động đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài đã góp phần cải thiện thu nhập, đời sống của nhiều gia đình, đồng thời tạo nguồn nhân lực tích lũy kỹ năng, kinh nghiệm và tác phong làm việc hiện đại để về làm nòng cốt trong các doanh nghiệp tại khu công nghiệp. Các cấp chính quyền, cơ quan chức năng cần chú trọng tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn người lao động; cung cấp thông tin chính thống, hỗ trợ đúng đối tượng, đúng điều kiện”.

Ông Trần Văn Hà, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: “Cùng với chú trọng các giải pháp giải quyết việc làm tại chỗ, sở sẽ chú trọng đến công tác đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng, tập trung vào việc nâng cao chất lượng nguồn lao động, gắn mở rộng thị trường với nâng cao kỹ năng nghề, ngoại ngữ, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp và hiểu biết văn hóa nước tiếp nhận. Đồng thời, hướng người lao động đến những thị trường, ngành nghề và chương trình phù hợp. Sở cũng sẽ tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền xã, phường, doanh nghiệp dịch vụ, Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước, Cục Quản lý lao động ngoài nước và các cơ quan liên quan trong cung cấp thông tin, tuyên truyền, hỗ trợ người lao động, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh”.