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Ngày 24/11 được xem là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của Lào, khi Liên hợp quốc xác định Lào chính thức rời khỏi danh sách các nước kém phát triển (LDC) sau giai đoạn chuyển tiếp 5 năm theo Nghị quyết số 76/8 của Đại hội đồng Liên hợp quốc được thông qua ngày 24/11/2021.

Việc thoát khỏi tình trạng LDC phản ánh bước tiến trong quá trình phát triển của đất nước, khi vào năm 2021 Lào đã đáp ứng đầy đủ cả 3 tiêu chí đánh giá của Liên hợp quốc gồm thu nhập quốc dân bình quân đầu người (GNI per capita); chỉ số tài sản con người (HAI); chỉ số dễ bị tổn thương về kinh tế và môi trường (EVI).

Tuy nhiên, tờ Kinh tế-thương mại của Lào nhận định rằng bên cạnh những cơ hội phát triển mới, việc thoát khỏi nhóm LDC cũng đi kèm với nhiều thách thức, đặc biệt là sự thay đổi về các quyền lợi ưu đãi mà Lào từng được hưởng từ cộng đồng quốc tế.

Trong thời gian Lào nằm trong nhóm LDC, hàng hóa xuất khẩu của Lào được hưởng ưu đãi thuế quan từ nhiều quốc gia, bao gồm quyền tiếp cận thị trường miễn thuế nhập khẩu và không hạn ngạch.

Một cơ chế ưu đãi khác là Cơ chế ưu đãi “Mọi thứ trừ vũ khí” (EBA) của Liên minh châu Âu (EU), tạo điều kiện cho hàng hóa từ các nước LDC thâm nhập thị trường châu Âu miễn thuế, ngoại trừ vũ khí và đạn dược.

Sau khi kết thúc giai đoạn chuyển tiếp, một số mặt hàng của Lào có thể phải chịu mức thuế cao hơn, điều này có thể ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh, đặc biệt là trong lĩnh vực dệt may, nông sản và công nghiệp chế biến.

Việc thoát khỏi nhóm LDC có thể khiến Lào giảm khả năng tiếp cận một số nguồn vốn vay ưu đãi và viện trợ không hoàn lại. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc các đối tác phát triển, Ngân hàng Thế giới (WB) hay các tổ chức tài chính quốc tế sẽ chấm dứt hoàn toàn sự hỗ trợ đối với Lào, bởi mỗi định chế đều có những tiêu chí xem xét riêng biệt.

Lào sẽ mất quyền đề xuất tiếp nhận một số nguồn vốn mới dành riêng cho nhóm nước LDC, chẳng hạn như Quỹ dành cho các nước kém phát triển (LDCF) nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Mặc dù vậy, Lào vẫn có thể tiếp cận Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) và các nguồn tài trợ quốc tế khác theo các điều kiện quy định.

Sau khi thoát khỏi nhóm LDC, Lào sẽ phải điều chỉnh để thích ứng với một số quy định thương mại quốc tế mà trước đây từng được miễn trừ hoặc nới lỏng, chẳng hạn như về sở hữu trí tuệ và trợ cấp xuất khẩu. Nhưng Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã có các biện pháp tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho các quốc gia mới thoát khỏi nhóm LDC thêm 3 năm, nhằm giúp quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi.

Các ưu đãi về hỗ trợ công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, chi phí tham dự các hội nghị quốc tế và những quyền lợi khác dành riêng cho nhóm LDC sẽ được điều chỉnh theo lộ trình và quy định của từng tổ chức. Mặc dù một số ưu đãi sẽ kết thúc, Lào vẫn tiếp tục được hưởng lợi theo các hiệp định thương mại tự do Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)-Trung Quốc và các thỏa thuận thương mại khác tùy theo điều kiện của từng hiệp định. Ngoài ra, Lào vẫn giữ quy chế là quốc gia đang phát triển không có biển (LLDC) và có thể tiếp tục nhận được sự hỗ trợ trong khuôn khổ hợp tác này.

Việc thoát khỏi nhóm LDC cũng có thể là yếu tố giúp củng cố niềm tin cho các nhà đầu tư nước ngoài và mở ra những cơ hội mới trong các cuộc đàm phán thương mại.

Việc rời khỏi danh sách các nước kém phát triển là bước chuyển sang một giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi Lào phải nâng cao năng lực tự lực tự cường, cải thiện trình độ sản xuất, gia tăng giá trị hàng hóa, duy trì ổn định kinh tế và không ngừng nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Do đó, điều quan trọng không chỉ là thoát khỏi tình trạng LDC, mà là giữ vững thành quả đó và chuyển hóa thành sự phát triển ổn định, bền vững trong tương lai./.