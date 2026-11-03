Lào đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ được các nghệ nhân chế tác tại lễ hội. (Ảnh: DUY TOÀN)

Tham dự sự kiện có Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tài chính Lào Santiphab Phomvihane; Bộ trưởng Công thương Lào Malaithong Kommasith; Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch Suansavanh Viyaket; bà Naly Sisoulith, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ Lào; bà Souvita Phaseuth Chủ tịch Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ Lào; đại diện các bộ, ngành, địa phương, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm tham dự sự kiện.

Các đại biểu tại lễ khai mạc. (Ảnh: DUY TOÀN)

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Công thương Lào Malaithong Kommasith nhấn mạnh, Đảng và Chính phủ Lào luôn coi trọng công tác bảo tồn, phát triển nghề thủ công-mỹ nghệ thông qua các chính sách hỗ trợ về tài chính, thuế, hải quan, bảo hộ sản phẩm và đào tạo kỹ năng nghề. Trong 25 năm qua, ngành thủ công-mỹ nghệ Lào đã có bước phát triển đáng kể, thể hiện rõ qua quy mô các đơn vị tham gia Lễ hội, từ 10 đơn vị tham gia năm 2002 tăng lên thành hơn 200 gian hàng tại lễ hội năm nay.

Nhấn mạnh các sản phẩm thủ công-mỹ nghệ Lào đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế, góp phần tạo việc làm, cải thiện sinh kế, đặc biệt cho phụ nữ ở cả khu vực đô thị và nông thôn, đồng thời trở thành động lực quan trọng trong công cuộc giảm nghèo, Bộ trưởng Công thương Lào Malaithong Kommasith cũng kêu gọi các cấp, ngành và người dân tiếp tục ủng hộ, sử dụng và quảng bá sản phẩm thủ công-mỹ nghệ Lào để gìn giữ di sản văn hóa dân tộc, nâng cao giá trị sản phẩm và thúc đẩy hàng thủ công-mỹ nghệ Lào vươn ra thị trường quốc tế.

Lễ hội Thủ công mỹ nghệ Lào 2026 được tổ chức với quy mô hơn 200 gian trưng bày sản phẩm. (Ảnh: DUY TOÀN)

Lễ hội Thủ công mỹ nghệ Lào 2026 được tổ chức với quy mô hơn 200 gian trưng bày sản phẩm của 18 tỉnh, thành phố của Lào, trưng bày đa dạng các sản phẩm thủ công truyền thống như hàng dệt lụa, dệt bông, trang sức vàng bạc, đá quý, sản phẩm mây tre, đồ lưu niệm văn hóa và thực phẩm truyền thống.

Tại Lễ hội Thủ công mỹ nghệ Lào 2026, một số doanh nghiệp Việt Nam cũng tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm nón lá Việt Nam, góp phần quảng bá sản phẩm và tăng cường giao lưu, kết nối giữa doanh nghiệp hai nước.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm giới thiệu sản phẩm nón lá Việt Nam với Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tài chính Lào Santiphab Phomvihane. (Ảnh: DUY TOÀN)

Bên cạnh đó, khách tham quan lễ hội còn có dịp theo dõi các nghệ nhân trình diễn kỹ thuật chế tác, tìm hiểu sản phẩm thủ công-mỹ nghệ của các nước ASEAN và Nhật Bản, cùng nhiều hoạt động như trình diễn thời trang dân tộc, biểu diễn nghệ thuật truyền thống và trải nghiệm làm đồ lưu niệm.

Với chủ đề “Nghề thủ công là trái tim của du lịch - 25 năm phát triển, kết nối tri thức, nâng cao giá trị hàng thủ công-mỹ nghệ Lào hướng tới di sản thế giới”, Lễ hội Thủ công mỹ nghệ Lào lần thứ 25 được tổ chức nhằm góp phần tôn vinh, bảo tồn các giá trị văn hóa và tri thức nghề truyền thống của Lào, đồng thời tạo cơ hội quảng bá sản phẩm, kết nối thị trường, mở rộng hợp tác, thúc đẩy phát triển du lịch, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Lễ hội diễn ra đến hết ngày 8/11/2026.