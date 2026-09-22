Lào đẩy mạnh chuyển đổi số ngành du lịch với nền tảng mới

Pha Thatluang uy nghi lộng lẫy ở thủ đô Vientiane. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Theo Tân Hoa xã, Lao Travel Platform được mệnh danh là "cổng thông tin kỹ thuật số về Lào". Nền tảng này tập hợp các thông tin và dịch vụ du lịch tại cùng một nơi. Thông qua Lao Travel Platform, người dùng có thể tìm kiếm thông tin về các điểm đến, địa điểm tham quan, hoạt động trải nghiệm, cơ sở lưu trú, nhà hàng, phương tiện di chuyển và các dịch vụ du lịch khác.

Ngoài ra, nền tảng còn tạo điều kiện để du khách đặt phòng, vé máy bay, vé tàu và xe buýt, thuê xe ô tô hoặc xe van, mua SIM/eSIM du lịch, cũng như tiếp cận các dịch vụ liên quan.

Lào đặt mục tiêu thu hút hơn 43 triệu lượt khách trong giai đoạn 2026-2030, bao gồm 21 triệu lượt khách nội địa và 22 triệu lượt khách quốc tế. Để đạt được mục tiêu này, chính phủ Lào có kế hoạch nâng cấp cơ sở hạ tầng tại các điểm du lịch trọng điểm, cải thiện tiêu chuẩn dịch vụ và nâng cao kỹ năng cho nhân lực ngành du lịch. Hơn 2,5 triệu lượt khách quốc tế đã đến Lào trong nửa đầu năm 2026, tăng 9,87% so với cùng kỳ năm 2025.

Patouxay (Khải Hoàn Môn) ở trung tâm thủ đô Viêng Chăn. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Như vậy, Lao Travel Platform có thể được xem là một ví dụ để Việt Nam tham khảo. Điều này cũng phù hợp với mục tiêu "phát huy tối đa tiềm năng, trí tuệ Việt Nam gắn với nhanh chóng tiếp thu, hấp thụ, làm chủ và ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến của thế giới" trong Nghị quyết số 57-NQ/TW ban hành ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Việt Nam có thể thể nghiên cứu tạo ra nền tảng thống nhất khác với website quảng bá du lịch thông thường, nền tảng này nên được thiết kế như “hệ điều hành số” của ngành du lịch, kết nối 4 nhóm gồm cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp du lịch, du khách và dữ liệu. Nền tảng này có thể tích hợp điểm du lịch, khách sạn, homestay, nhà hàng, vé máy bay, sự kiện, lễ hội, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công, dự báo thời tiết, thanh toán số...

Hơn nữa, có thể xây dựng một trợ lý du lịch trí tuệ nhân tạo (AI) quốc gia trong nền tảng này. Điều này phù hợp với nội dung xuất hiện trong nghị quyết 57 là "phát triển mạnh mẽ ứng dụng AI dựa trên dữ liệu lớn đối với các ngành, lĩnh vực quan trọng".