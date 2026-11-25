Địa hình đồi núi chia cắt, độ dốc lớn, dân cư phân bố không tập trung khiến việc đi lại, giao thương của người dân Lao Chải còn nhiều khó khăn. Đặc biệt, vào mùa mưa, nhiều tuyến đường dốc, hẹp, thường xuyên trơn trượt, sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và sinh hoạt. Bởi vậy, đầu tư giao thông được địa phương xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên các tuyến đường kết nối thôn, bản và vùng sản xuất.

Công trình đường dân sinh thôn Hú Trù Lình hoàn thành góp phần cải thiện điều kiện đi lại cho người dân.

Tại thôn Hú Trù Lình, việc tuyến đường được đầu tư, nâng cấp đang từng bước tháo gỡ khó khăn vốn tồn tại nhiều năm. Trước đây, đường đi lại nhỏ hẹp, nhiều đoạn dốc, vào mùa mưa thường trơn trượt, có nơi bị sạt lở. Việc vận chuyển nông sản, vật tư sản xuất hay đưa đón con em đến trường đều mất nhiều thời gian, công sức.

Anh Súng A Khu, người dân thôn Hú Trù Lình, chia sẻ: “Từ khi đường được đầu tư, nâng cấp, việc đi lại thuận lợi hơn, vận chuyển hàng hóa cũng dễ dàng hơn. Chúng tôi mong muốn các tuyến đường tiếp tục được hoàn thiện để người dân có thêm điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập”.

Lãnh đạo xã Lao Chải kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường Hú Trù Lình - Dào Cu Nha.

Giao thông thuận lợi không chỉ giúp người dân giảm công sức, thời gian vận chuyển hàng hóa mà còn tăng khả năng kết nối giữa các khu dân cư, vùng sản xuất với các điểm giao thương. Việc đến trung tâm xã, tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục cũng thuận tiện hơn.

Xác định đầu tư hạ tầng phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, Lao Chải tập trung rà soát, lựa chọn những công trình cấp thiết, mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân. Trong năm 2026, trên địa bàn xã triển khai các công trình giao thông như đường Lao Chải đi Đở Là, đường Hú Trù Lình - Dào Cu Nha, đường nội thôn Tà Ghênh; cùng với đó là công trình mái vòm Trường PTDTBT THCS Lao Chải.

Nhờ được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, phòng học khang trang, sạch đẹp, góp phần cải thiện điều kiện dạy và học, tạo môi trường học tập tốt hơn cho học sinh vùng cao Lao Chải.

Theo ông Hảng Đình Thu, Chủ tịch UBND xã Lao Chải, việc lựa chọn danh mục đầu tư được căn cứ vào nhu cầu thực tế, mức độ cấp thiết, số lượng người hưởng lợi, khả năng kết nối giữa các khu dân cư và vùng sản xuất, đồng thời phù hợp với quy hoạch và khả năng bố trí nguồn vốn. Địa phương ưu tiên những công trình trực tiếp phục vụ đời sống dân sinh, phát triển sản xuất, giao thông kết nối và giáo dục, bảo đảm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

Năm 2026, xã Lao Chải triển khai 4 dự án, gồm 3 công trình giao thông và công trình mái vòm Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lao Chải. Tổng vốn của 4 dự án là 8,896 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, xã đã giải ngân 7,561 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch. Trong đó, tuyến Lao Chải đi Đở Là đã thi công được 720 trong tổng số 800 m mặt đường. Tuyến Hú Trù Lình - Dào Cu Nha đang chuẩn bị đổ bê tông. Tuyến đường nội thôn Tà Ghênh đã làm xong mặt bằng. Công trình mái vòm Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lao Chải đã hoàn thành thi công.

Công trình nhà ăn, bán trú của Trường PTDTBT Tiểu học Xéo Dì Hồ đang được thi công.

Cùng với giao thông, giáo dục và các công trình phục vụ sinh hoạt cộng đồng cũng được Lao Chải quan tâm đầu tư. Với địa bàn vùng cao, nơi điều kiện học tập, sinh hoạt của học sinh còn nhiều thiếu thốn, việc cải thiện cơ sở vật chất trường lớp có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Xéo Dì Hồ, công trình nhà hai tầng gồm khu nhà ăn và khu bán trú đang được triển khai xây dựng từ nguồn tài trợ 5 tỷ đồng của Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam. Khi hoàn thành, công trình sẽ đáp ứng nhu cầu ăn, ở cho khoảng 300 học sinh của nhà trường.

Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Xéo Dì Hồ ứng dụng thiết bị trình chiếu trong giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Thầy giáo Bùi Công Nguyên - Phó Hiệu trưởng phụ trách phân hiệu Xéo Dì Hồ, Trường PTDTBT Tiểu học Xéo Dì Hồ cho biết: “Đây là công trình rất thiết thực đối với nhà trường. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, công trình sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho các em học sinh trong sinh hoạt, ăn ở tại trường, đồng thời góp phần xây dựng môi trường học tập khang trang, sạch đẹp hơn”.

Những tuyến đường bê tông được đầu tư xây dựng giúp người dân Lao Chải đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi hơn.

Thời gian tới, Lao Chải tiếp tục tập trung hoàn thành các công trình đang thi công trong năm 2026 và hoàn thiện thủ tục đầu tư nhà văn hóa thôn Hồng Nhì Pá, tuyến đường từ Quốc lộ 32 đi Cồ Dề Sang. Về lâu dài, xã ưu tiên các tuyến đường kết nối thôn, bản với vùng sản xuất nông nghiệp và những điểm có tiềm năng du lịch. Xã cũng hướng tới đầu tư công trình thủy lợi, nước sinh hoạt, trường học và nhà văn hóa tại các khu dân cư còn khó khăn.

Về nguồn vốn, ông Hảng Đình Thu - Chủ tịch UBND xã Lao Chải cho biết: “Địa phương sẽ tiếp tục đề xuất cấp có thẩm quyền quan tâm bố trí nguồn vốn để từng bước hoàn thiện hạ tầng điện, giao thông và nước sinh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển sản xuất, giao thương, khai thác tiềm năng du lịch và nâng cao chất lượng cuộc sống”.

Lãnh đạo xã Lao Chải kiểm tra thực tế, nắm bắt tiến độ thi công và chất lượng các công trình giao thông trên địa bàn, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai.

Từ những tuyến đường đang dần hoàn thiện đến các công trình trường học, dân sinh được quan tâm, diện mạo vùng cao Lao Chải đang từng bước đổi thay. Đây chính là nền tảng để người dân yên tâm phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, góp phần đưa Lao Chải phát triển bền vững hơn.