Lao Chải tổ chức Hội thi trình diễn nghề truyền thống

Nghệ nhân trình diễn công đoạn dệt vải.

Tham gia hội thi, mỗi thôn thành lập một đội gồm 9 thành viên, tranh tài ở 4 nội dung: se lanh - quay sợi, dệt vải trên khung cửi, vẽ sáp ong và nhuộm chàm. Các phần thi được tổ chức trực tiếp, giúp người dân và du khách có cơ hội tìm hiểu quy trình tạo nên những tấm vải lanh, hoa văn và trang phục truyền thống của đồng bào Mông.

Trình diễn công đoạn se sợi.

Với đôi bàn tay khéo léo, sự tỉ mỉ và kinh nghiệm được trao truyền qua nhiều thế hệ, các đội thi đã mang đến những màn trình diễn sinh động, thể hiện nét đẹp văn hóa đặc trưng của địa phương.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 3 giải Khuyến khích cho các đội thi.

Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cho các đội thi.

Hội thi nhằm bảo tồn, phát huy nghề thủ công truyền thống của đồng bào dân tộc Mông; tôn vinh sự khéo léo của người phụ nữ trong thực hành nghề truyền thống, đồng thời khuyến khích thế hệ trẻ tiếp nối, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Hội thi diễn ra thành công, tốt đẹp.

Hội thi không chỉ tạo sân chơi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa những người làm nghề mà còn góp phần quảng bá văn hóa bản địa, phát triển các sản phẩm trải nghiệm du lịch, mở ra cơ hội giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm thủ công truyền thống.

Lễ khai mạc "Sắc chàm Lao Chải" lần 2 sẽ diễn ra vào tối 17/10/2026.