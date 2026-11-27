Các thành viên tổ hợp tác thu hoạch su su.

Năm 2026, tổng diện tích trồng su su trên địa bàn đạt khoảng 42 ha, trong đó có 16 ha trồng mới tại thôn Háng Gàng và thôn Lao Chải. Đáng chú ý, từ nhu cầu liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, người dân thôn Háng Gàng đã thành lập Tổ hợp tác trồng su su với 9 thành viên.

Cùng với cây su su, địa phương quan tâm phát triển các loại cây trồng có tiềm năng, lợi thế, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng như cây dược liệu. Trong năm, diện tích trồng mới cây dược liệu đạt 9 ha, hoàn thành kế hoạch đề ra, trong đó cây đẳng sâm chiếm khoảng 3 ha.

Người dân trồng đẳng sâm dưới tán sơn tra.

Tuy nhiên, hiện nay các mô hình sản xuất nông nghiệp của Lao Chải vẫn chủ yếu ở quy mô nhỏ lẻ, phân tán; việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chưa bền vững. Hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã cũng còn hạn chế về năng lực quản trị và tổ chức sản xuất.

Dự kiến năm 2027 xã Lao Chải nhân rộng mô hình trồng gừng thành vùng sản xuất hàng hóa.

Năm 2027, xã tiếp tục xác định phát triển nông nghiệp hàng hóa xanh, hữu cơ là một trong những hướng trọng tâm. Cùng với duy trì, mở rộng vùng trồng su su, cây dược liệu, địa phương đặt mục tiêu thành lập mới 1 hợp tác xã, 5 tổ hợp tác và phấn đấu có thêm 1 sản phẩm được công nhận OCOP; hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, nâng cao giá trị nông sản địa phương.