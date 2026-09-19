Lao Chải nâng giá trị nông nghiệp từ chuyển đổi cây trồng

Tại các thôn, cán bộ xã, cán bộ chuyên môn thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; khuyến khích các hộ có điều kiện mạnh dạn đầu tư phát triển những mô hình có tiềm năng.

Những hộ sản xuất hiệu quả được xem là “hạt nhân” để người dân học hỏi, làm theo. Tiêu biểu như mô hình trồng ớt xanh của gia đình ông Giàng A Sinh, thôn Dào Xa. Cuối năm 2025, ông Sinh đưa 6.000 m2 diện tích ruộng bậc thang chỉ cấy được một vụ vào trồng ớt xanh. Sau 4 tháng, ông thu lứa ớt đầu tiên với sản lượng gần 300 kg, giá bán khoảng 7.000 đồng/kg, ông thu về hơn 2 triệu đồng ngay từ lứa đầu. Hiện năng suất mỗi lứa đã tăng gấp đôi, giúp gia đình ông có khoản thu nhập đáng kể.

Ông Sinh chia sẻ: “Trước đây, diện tích lúa chỉ cấy được một vụ mùa còn lại đều bỏ không do thiếu nước. Khi được cán bộ xã tuyên truyền vận động, gia đình tôi mạnh dạn chuyển toàn bộ diện tích ruộng để trồng ớt xanh. Cây ớt phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng nên sinh trưởng phát triển tốt, gia đình tôi có nguồn thu nhập ổn định”.

Cán bộ xã Lao Chải cùng người dân thôn Dào Xa kiểm tra sản phẩm ớt xanh khi thu hoạch.

Năm 2025, chị Giàng Thị Sư, thôn Cồ Dề Sang, mạnh dạn chuyển đổi 2 ha diện tích lúa nương kém hiệu quả sang trồng 400 cây lê VH6. Sau gần một năm chăm sóc, những cây lê sinh trưởng tốt, bắt đầu cho lứa quả bói đầu tiên.

Chị Sư phấn khởi cho biết: “Nếu giá cả thuận lợi, mỗi năm có thể có nguồn thu nhập khoảng 300 triệu đồng; giúp gia đình tôi có thêm điều kiện ổn định cuộc sống”.

Phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã được xã triển khai tại 9/9 thôn, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trên từng đơn vị canh tác, hạn chế tình trạng đất sản xuất bị bỏ trống. Từ đó, xã tăng cường liên kết với các đơn vị cung ứng, bao tiêu sản phẩm, đưa những cây trồng mới như ớt xanh, dâu tây, lê, sa nhân... vào triển khai tại các thôn.

Cán bộ xã cùng người dân thôn Hú Trù Lình tham gia trồng khoai sọ tại lễ phát động phong trào như “Hỗ trợ sinh kế, giảm nghèo bền vững” gắn với ra quân trồng 2,5 ha khoai sọ.

Để việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trở thành phong trào, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng, xã Lao Chải đã tổ chức phát động các phong trào, như: “Hỗ trợ sinh kế, giảm nghèo bền vững” gắn với ra quân trồng 2,5 ha khoai sọ tại thôn Hú Trù Lình; mô hình “2 giờ làm nông dân” gắn với phong trào “Ngày cuối tuần cùng dân” để cán bộ lãnh đạo xã cùng bà con nông dân ra quân triển khai các cây trồng mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, thu nhập ổn định...

Đến nay, toàn xã đã chuyển đổi hơn 83 ha lúa nương kém hiệu quả sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế: lê VH6, sa nhân, dâu tây, cà tím, su su, khoai sọ nương; ha su su... Đặc biệt, người dân đã mở rộng trồng được 5,4 ha cây dược liệu và các loại cây có giá trị kinh tế; phát triển 5 ha ớt xanh tại thôn Dào Xa. Các diện tích chuyển đổi bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao, gấp 3 - 5 lần so với trồng lúa nương.

Cùng với đó, xã thành lập được 2 hợp tác xã và 34 tổ hợp tác, trong đó 9 tổ hợp tác hoạt động hiệu quả góp phần bao tiêu sản phẩm đầu ra ổn định, hỗ trợ, giúp đỡ bà nông dân kiến thức khoa học kỹ thuật, cây giống để phát triển kinh tế.

Xã Lao Chải đã chuyển đổi hơn 73 ha lúa nương kém hiệu quả sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế.

Ông Sùng A Lù - Phó Chủ tịch UBND xã Lao Chải cho biết: Với đặc thù xã vùng cao, phần lớn diện tích lúa nước chỉ sản xuất được một vụ. Bởi vậy việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng là nhiệm vụ cần thiết để thâm canh tăng vụ, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp.

Ngoài cây trồng chủ lực như ngô xuân hè, ngô thu đông và các loại cây rau màu truyền thống, xã Lao Chải tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi tư duy sản xuất, lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương và nhu cầu thị trường; hỗ trợ người dân về kỹ thuật, khuyến khích liên kết sản xuất, nâng cao chất lượng và giá trị nông sản, góp phần tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Diện mạo khu dân cư trung tâm xã Lao Chải.

Nhờ phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa đã góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người của xã, đạt 30 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn trên 20%. Thời gian tới, Lao Chải tiếp tục xác định phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm thúc đẩy kinh tế địa phương. Trọng tâm là phát huy lợi thế của từng khu vực, từng thôn; lựa chọn sản phẩm phù hợp; nâng cao năng suất, chất lượng; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật và tăng cường liên kết trong sản xuất, tiêu thụ.