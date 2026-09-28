Lao Chải không để ai bị bỏ lại phía sau

Ở xã vùng cao Lao Chải, tỉnh Lào Cai, hành trình giảm nghèo không chỉ được đo bằng những con số về tỷ lệ hộ thoát nghèo qua từng năm, mà còn hiện hữu trong những mái nhà mới, những mô hình sinh kế hiệu quả, những đồng vốn đến đúng lúc và sự thay đổi trong cách nghĩ, cách làm của người dân. Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, cấp ủy, chính quyền xã Lao Chải đang tập trung huy động các nguồn lực, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để người dân có thêm điều kiện vươn lên, ổn định cuộc sống.

Với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau, xã Lao Chải chú trọng rà soát từng hộ, từng hoàn cảnh để có giải pháp hỗ trợ phù hợp. Không chỉ hỗ trợ trực tiếp, cán bộ xã còn hướng người dân cách làm ăn lâu dài, tạo sinh kế để các hộ có thể tự chủ về kinh tế, đồng thời tạo điều kiện để nhiều hộ dân tiếp cận các nguồn vốn tín dụng chính sách, đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, phát triển sản xuất, tạo ra nguồn thu nhập ổn định.

Cán bộ xã Lao Chải khảo sát đánh giá, phân loại hộ nghèo tại thôn Hú Trù Lình.

Năm 2023, gia đình ông Sùng A Khua, thôn Đề Sủa được vay 100 triệu đồng vốn tín dụng chính sách để mua trâu, lợn giống về chăn nuôi. Đến nay, gia đình ông đã có 4 con trâu, thường xuyên nuôi từ 50 con lợn thịt mỗi lứa và 2 lợn nái để lấy giống tái đàn. Với thu nhập bình quân mỗi năm hơn 100 triệu đồng, từ một hộ nghèo, đến nay, gia đình ông đã trở thành hộ khá trong thôn.

Ông Khua chia sẻ: “Nhờ đồng vốn vay, được tham gia lớp tập huấn ngắn hạn do xã tổ chức, được cán bộ xã hướng dẫn cách phát triển kinh tế, tôi áp dụng và làm theo, nhờ đó mà mô hình phát triển kinh tế của gia đình tôi đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Từ nguồn vốn vay ban đầu, sau mấy năm, gia đình tôi đã mở rộng quy mô sản xuất, cho thu nhập năm sau cao hơn năm trước”.

Từ Chương trình mục tiêu quốc gia, xã Lao Chải trao 46 con trâu giống cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã.

Với những gia đình còn khó khăn về nhà ở, việc được hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà giúp người dân có nơi ở ổn định, yên tâm lao động, sản xuất. Những căn nhà kiên cố không chỉ mang lại niềm vui về vật chất còn tạo động lực tinh thần để các gia đình vươn lên phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.

Nhìn căn nhà mới gần hoàn thành, ông Giàng A Trừ, thôn Cồ Dề Sang chia sẻ: “Nhà tôi thuộc diện hộ nghèo, tích góp nhiều năm nhưng chỉ đủ tiền sửa chữa lại chứ không thể xây nhà mới. Được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, tôi vay mượn thêm, cán bộ xã, các hội đoàn thể hỗ trợ ngày công và vận động thêm nguồn lực bên ngoài giúp gia đình".

Căn nhà sau khi hoàn thành trị giá hơn 120 triệu đồng, diện tích hơn 100 m2, đảm bảo nhu cầu sử dụng ổn định lâu dài. Có nhà ở kiên cố sẽ là động lực để gia đình anh Trừ yên tâm phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Từ nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước và các Chương trình mục tiêu quốc gia, xã Lao Chải đã kịp thời phân bổ, tổ chức các lớp tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng sản xuất, hỗ trợ làm nhà mới, sửa chữa nhà ở, đồng thời, hỗ trợ kinh phí, con giống, tạo sinh kế để hộ nghèo, cận nghèo vươn lên phát triển kinh tế gia đình. Năm 2026, xã khảo sát hỗ trợ làm mới 30 nhà và 8 nhà sửa chữa; xét duyệt cho hơn 200 lượt hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo được vay hơn 16 tỷ đồng từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi, nâng tổng dư nợ tín dụng toàn xã lên gần 97 tỷ đồng với 1.235 lượt hộ gia đình chính sách được vay vốn.

Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong năm 2025, xã đã giải ngân hơn 7,1 tỷ đồng để giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; hỗ trợ sản xuất nông - lâm nghiệp bền vững; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi... Bên cạnh đó, đã hỗ trợ 223 téc nước cho 223 hộ dân; hỗ trợ 55 con trâu cái sinh sản cho 54 hộ nghèo, 1 hộ cận nghèo; thực hiện duy tu 7 công trình, dự án...

Các hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở tại xã Lao Cải được hỗ trợ kinh phí làm mới, sửa chữa nhà ở.

Năm 2026, xã đăng ký hơn 4,7 tỷ đồng vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ, giúp người dân thoát nghèo bền vững. Hiện tại, xã đã trao 46 con trâu giống cho các hộ nghèo, cận nghèo và triển khai các hoạt động giảm nghèo, đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp, đất ở, nhà ở, đất sản xuất...

Ông Đỗ Công Chúng - Phó Chủ tịch UBND xã Lao Chải cho biết: “Chúng tôi tiếp tục rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định rõ nguyên nhân nghèo để có giải pháp phù hợp; đồng thời tăng cường phối hợp với các ngành, đoàn thể để hỗ trợ vốn, cây con giống, hướng dẫn kỹ thuật và kết nối các chương trình phát triển sinh kế. Mục tiêu không chỉ giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm, quan trọng hơn là tạo nền tảng để không có hộ tái nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau”.

Lãnh đạo xã Lao Chải kiểm tra, đánh giá mô hình hỗ trợ sinh kế trồng khoai sọ tại thôn Hú Trù Lình.

Bằng các giải pháp đồng bộ và hiệu quả, từ đầu năm đến nay, xã Lao Chải giảm được 80 hộ nghèo, bằng 61,5% kế hoạch năm, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn trên 20%, nâng thu nhập bình quân đầu người lên trên 30 triệu đồng/người/năm.

Những căn nhà mới vững chắc mang lại sự an tâm; những khoản vốn vay tín dụng ưu đãi mở thêm cơ hội sản xuất, tạo thu nhập ổn định. Khi mỗi gia đình đều được quan tâm, mỗi người dân đều có cơ hội phát triển, sẽ không có ai bị bỏ lại phía sau. Đó chính là nền tảng để Lao Chải tiếp tục vững bước trên hành trình phát triển, xây dựng quê hương ấm no, hạnh phúc.