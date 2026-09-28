Lao Chải - Điểm sáng phát triển du lịch cộng đồng ở Lai Châu

Với khí hậu mát mẻ quanh năm, Lao Chải đã trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Những ngôi nhà truyền thống đơn sơ được người dân làm từ những nguyên liệu giản dị gần gũi với thiên nhiên tạo ra khung cảnh thanh bình. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Những năm gần đây, Lao Chải đã trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn cho du khách. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Những năm gần đây, du khách biết đến Lao Chải bởi không khí trong lành mát mẻ, con người thân thiện. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Trước sự phát triển của xã hội hiện đại, người dân Lao Chải vẫn giữ được nét nhà truyền thống. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Với những tiềm năng lợi thế giữ cảnh quan thiên nhiên kết hợp với bản sắc văn hóa được bảo tồn và phát huy, Lao Chải là điểm sáng phát triển du lịch cộng đồng ở Lai Châu. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Phòng ngủ của các homestay tại bản Lao Chải sạch sẽ, mang đến cảm giác thoải mái cho khách du lịch. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Từ trên bản Lao Chải, du khách phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn những thửa ruộng lúa bậc thang cùng thiên nhiên hùng vĩ. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Lao Chải luôn là điểm đến hấp dẫn với nhiều gia đình ở Lai Châu nói riêng và trong nước nói chung. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Một góc bản Lao Chải với những ngôi nhà truyền thống. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Ở bản Lao Chải, người dân vẫn giữ nguyên được những nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình với những bộ trang phục truyền thống trong đời sống hàng ngày. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Ở bản Lao Chải, người dân vẫn giữ nguyên được những nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình với những bộ trang phục truyền thống trong đời sống hàng ngày. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)