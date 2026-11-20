Xã đề xuất thực hiện 3 dự án giao thông với tổng mức đầu tư dự kiến 40 tỷ đồng, gồm kiên cố hóa tuyến đường từ thôn Dào Cu Nha đi Cáng Dông, đầu tư tuyến đường từ thôn Hú Trù Lình đi thôn Dào Cu Nha và tuyến đường từ thôn Đề Sủa kết nối Quốc lộ 32.

Cán bộ và người dân xã Lao Chải bê tông hóa đường giao thông thôn Hú Trù Lình.

Xã cũng đề xuất gần 16 tỷ đồng để hoàn thiện 5 công trình thủy lợi gồm Sùng Vàng Thênh (thôn Dào Xa), Sùng Nhà Sủa, Giàng A Lù, Giàng Giàng Chinh và Thào A Chua.

Cùng với đó, địa phương đề xuất hoàn thiện 5 công trình thủy lợi gồm: Sùng Vàng Thênh (thôn Dào Xa), Sùng Nhà Sủa, Giàng A Lù, Giàng Giàng Chinh và Thào A Chua, tổng kinh phí gần 16 tỷ đồng. Ngoài ra, xã dự kiến bố trí 15 tỷ đồng duy tu, sửa chữa 34 công trình, dự án; 5 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị cho 5 đơn vị trường học.

Trong lĩnh vực giảm nghèo và phát triển sản xuất, Lao Chải đặt mục tiêu hỗ trợ xây dựng 150 căn nhà cho hộ nghèo trong cả giai đoạn, bình quân 30 căn mỗi năm, với tổng kinh phí dự kiến 9 tỷ đồng. Xã phấn đấu phát triển mới một sản phẩm OCOP mỗi năm, đồng thời xây dựng 2 mô hình sinh kế, hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng các mô hình hiệu quả, phù hợp với điều kiện sinh thái, văn hóa địa phương.

Người dân thôn Dào Cu Nha giúp nhau làm nhà.

Mỗi năm, địa phương dự kiến mở 2 lớp xóa mù chữ và tổ chức một lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Xã cũng dự kiến dành khoảng 200 triệu đồng để đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, kỹ năng quản lý hành chính và quản lý kinh tế - xã hội, ưu tiên cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc và cán bộ ở các thôn đặc biệt khó khăn.

Lao Chải dự kiến dành 2 tỷ đồng để lồng ghép nội dung bình đẳng giới trong xây dựng chính sách, chương trình về giảm nghèo, an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Khoản kinh phí 200 triệu đồng dự kiến dành cho các đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ và giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, trẻ em. Địa phương cũng dự kiến dành 100 triệu đồng để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới.

Cán bộ xã Lao Chải kiểm tra mô hình trồng ớt xanh xuất khẩu tại thôn Dào Xa.

Về văn hóa, xã dự kiến đầu tư 10 tỷ đồng xây mới 10 nhà văn hóa thôn và dành 250 triệu đồng hỗ trợ hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa dân gian, văn nghệ truyền thống; 400 triệu đồng để bảo tồn, phục dựng và tổ chức các lễ hội truyền thống gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân. Bên cạnh đó, xã đề xuất đầu tư 10 tỷ đồng xây dựng nhà trưng bày sản phẩm truyền thống của đồng bào dân tộc Mông, góp phần quảng bá giá trị văn hóa và sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Xã Lao Chải chú trọng bảo tồn nghề truyền thống của địa phương.

Xã Lao Chải kỳ vọng nguồn vốn đề xuất sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn về hạ tầng, thúc đẩy phát triển sản xuất, bảo tồn bản sắc văn hóa và cải thiện đời sống người dân, qua đó thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026 - 2030.