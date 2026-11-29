Giữ hồn bản Mông để phát triển du lịch

Nằm giữa núi rừng Lai Châu, bản Lao Chải 1, xã Khun Há, đang từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn du khách bởi cảnh sắc thiên nhiên, không gian văn hóa truyền thống và sự mến khách của đồng bào Mông. Điều đáng quý là trong hành trình phát triển du lịch, người dân nơi đây không đánh đổi bản sắc để chạy theo lợi ích trước mắt mà cùng nhau gìn giữ những giá trị đã gắn bó với bao thế hệ.

Những ngôi nhà gỗ truyền thống của đồng bào Mông được gìn giữ góp phần bảo tồn kiến trúc và không gian văn hóa đặc trưng của bản làng.

Theo ông Tống Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Khun Há, Lao Chải 1 bắt đầu phát triển du lịch cộng đồng từ năm 2017. Ngày 20/5/2019, bản được UBND tỉnh Lai Châu công nhận là điểm du lịch. Từ 3 cơ sở homestay ban đầu, đến nay bản đã có 8 homestay phục vụ du khách. Sự phát triển này cho thấy những chuyển biến tích cực trong nhận thức và cách làm du lịch của đồng bào Mông, từng bước biến lợi thế cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa thành sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Năm 2024, sản phẩm du lịch cộng đồng bản Lao Chải 1 được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Đến tháng 7 năm 2026, bản tiếp tục được vinh danh tại Giải thưởng VITA Awards ở hạng mục “Điểm đến có sản phẩm du lịch có nội hàm văn hóa sâu sắc”. Hiện bản được lựa chọn vào danh sách 35 điểm đến tham gia Hội thi “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất” năm 2026.

Những dấu mốc này ghi nhận nỗ lực của chính quyền và người dân trong phát triển du lịch cộng đồng, đồng thời khẳng định hướng đi phù hợp khi lấy việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông làm nền tảng cho phát triển du lịch bền vững.

Những kết quả ấy không chỉ mở ra cơ hội phát triển kinh tế mà còn cho thấy hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động, khi người dân nhận thức rõ hơn giá trị văn hóa quê hương và trách nhiệm của mình trong phát triển du lịch.

Ông Đức chia sẻ, quan điểm xuyên suốt của địa phương là phát triển du lịch phải dựa trên nền tảng bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào Mông. Từ kiến trúc nhà ở, trang phục, ẩm thực đến lễ hội, nghề thêu dệt thổ cẩm, vẽ sáp ong đều được khuyến khích gìn giữ và phát huy.

Ngay cả khi thực hiện chương trình xóa nhà tạm, địa phương cũng định hướng người dân xây dựng nhà theo kiến trúc gỗ truyền thống của đồng bào Mông, bảo đảm phù hợp với không gian văn hóa của bản.

“Dù phát triển du lịch theo hướng nào, cách nào vẫn phải giữ gìn bản sắc văn hóa của người Mông, lấy đó làm nền tảng, cốt lõi để phát triển du lịch”, ông Đức nhấn mạnh.

Để những giá trị truyền thống tiếp tục được trao truyền, xã duy trì tổ chức Lễ hội Hương sắc bản Mông hằng năm, giới thiệu các hoạt động văn hóa, thể thao dân gian. Những hoạt động bảo tồn nghề truyền thống, câu lạc bộ bắn nỏ cũng góp phần làm phong phú trải nghiệm của du khách.

Tuyên truyền pháp luật để du lịch phát triển bền vững

Cùng với vận động người dân bảo tồn văn hóa, chính quyền xã Khun Há xác định tuyên truyền, phổ biến pháp luật là một nội dung quan trọng trong phát triển du lịch cộng đồng.

Theo ông Tống Văn Đức, các hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú được hướng dẫn thực hiện quy định về đăng ký, khai báo lưu trú đối với khách trong nước và nước ngoài, sử dụng ứng dụng VNeID, thực hiện các quy định về hóa đơn và phòng cháy, chữa cháy.

Việc phổ biến những quy định này giúp người dân từng bước nâng cao nhận thức, hiểu rằng làm du lịch không chỉ cần cảnh đẹp, nhà đẹp hay món ăn ngon mà còn phải bảo đảm an toàn, tuân thủ pháp luật và tạo được niềm tin với du khách.

Điều khiến chính quyền địa phương đánh giá cao ở Lao Chải 1 chính là tinh thần đoàn kết, đồng thuận của người dân. Bản đã thành lập ban quản lý du lịch cộng đồng để phối hợp hoạt động, điều tiết khách giữa các hộ, hỗ trợ nhau nấu ăn, phục vụ các đoàn khách và chia sẻ lợi ích từ du lịch.

“Chính quyền đánh giá rất cao sự đoàn kết, đồng thuận của nhân dân trong phát triển kinh tế, bảo tồn bản sắc văn hóa và phát triển du lịch cộng đồng”, ông Đức cho biết.

Tinh thần ấy càng có ý nghĩa khi Lao Chải 1 hiện đã mở rộng sau khi sáp nhập ba bản, với tổng số 282 hộ dân. Sự đồng lòng giúp cộng đồng cùng tham gia, cùng hưởng lợi và có thêm trách nhiệm gìn giữ hình ảnh quê hương.

Từ những ngôi nhà gỗ truyền thống đến cách người dân chung tay giữ gìn đường bản, Lao Chải 1 đang cho thấy một hướng đi đáng trân trọng: phát triển kinh tế từ chính những giá trị văn hóa quê hương.