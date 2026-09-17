Lào Cai yêu cầu khẩn trương di dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở

Những ngày qua, mưa lớn trên địa bàn tỉnh Lào Cai gây ngập lụt, sạt lở đất, đá tại nhiều khu vực, làm thiệt hại tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường giao thông nông thôn bị ngập, sạt lở; nhiều khu vực ven sông, suối, sườn dốc, chân taluy có nguy cơ mất an toàn.

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Lào Cai, mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở đất, đá tại nhiều khu vực, làm thiệt hại tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Trước tình hình trên, ngày 17/9, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống người dân.

UBND các xã, phường được yêu cầu thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, lương thực, nước uống, thuốc men và các điều kiện cần thiết để ứng phó, cứu hộ, cứu nạn ngay từ giờ đầu.

Đặc biệt, các địa phương phải rà soát khu dân cư ven sông, suối, khu vực trũng thấp, sườn dốc, chân taluy và những nơi từng xảy ra hoặc có nguy cơ lũ quét, sạt lở, sụt lún.

Tỉnh yêu cầu kiên quyết sơ tán, di dời người dân tại các vị trí không bảo đảm an toàn, nhất là những khu vực đã bị ảnh hưởng tại phường Cầu Thia và các xã Phình Hồ, Hạnh Phúc, Văn Chấn; khu vực có lượng mưa lớn như Tà Xi Láng, Cát Thịnh.

Các địa phương phải bố trí nơi ở tạm, lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm cho người dân sơ tán; không để người dân quay trở lại khu vực nguy hiểm khi chưa bảo đảm an toàn.

Sở Xây dựng được giao chuẩn bị lực lượng, máy móc, vật tư để xử lý sạt lở, ách tắc giao thông, ưu tiên các tuyến phục vụ cứu hộ, cứu nạn và sơ tán dân.

Các lực lượng duy trì trực ban phòng, chống thiên tai 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến mưa lũ, kịp thời cảnh báo đến chính quyền cơ sở và người dân.

Những ngày qua, mưa lớn khiến nhiều khu vực phía Tây tỉnh Lào Cai xảy ra sạt lở, ngập úng. Toàn tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại về người, song 5 nhà dân bị ảnh hưởng, 6 hộ với 24 nhân khẩu được di dời đến nơi an toàn.

Nhiều tuyến đường xuất hiện sạt lở, trong đó khoảng 600m³ đất đá sạt taluy dương. Cầu tràn thôn Liên Thành bị ngập, học sinh phải nghỉ học. Sơ bộ tổng thiệt hại khoảng 6,259 tỷ đồng, chủ yếu là hạ tầng kỹ thuật.

Ngày 5/8, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 2717/QĐ-UBND về việc ban hành quy định mức hỗ trợ cấp bách đối với người dân phải di dời khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời hỗ trợ người dân phải sơ tán, di dời khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống, ứng phó thiên tai. Theo quyết định, đối tượng được hỗ trợ là hộ gia đình, cá nhân phải di dời khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Mức hỗ trợ là 250.000 đồng/người/ngày, thực hiện trong thời gian người dân phải sơ tán, di dời khẩn cấp. Trường hợp đối tượng đồng thời được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ có cùng nội dung từ ngân sách Nhà nước thì chỉ được hưởng một chính sách có mức hỗ trợ cao nhất. Kinh phí thực hiện do ngân sách cấp tỉnh bảo đảm.