Lào Cai yêu cầu hoàn thành công nhận người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số trước ngày 20/10

Nội dung này được nêu tại Kế hoạch số 493/KH-UBND ngày 15/10/2026 của UBND tỉnh Lào Cai về triển khai Nghị định số 307/2026/NĐ-CP ngày 4/8/2026 của Chính phủ, quy định việc lựa chọn, công nhận, thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS và chính sách thăm hỏi, động viên, biểu dương, tôn vinh đối với một số tổ chức, cá nhân người DTTS.

Các đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS được biểu dương tại hội nghị năm 2025 ở Lào Cai. Ảnh: CH

Lựa chọn dân chủ, công khai từ cộng đồng

Theo Kế hoạch, việc rà soát, lựa chọn, công nhận người có uy tín phải bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chí, điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng và khách quan.

Việc lựa chọn được thực hiện thông qua hội nghị thôn với sự tham dự của ít nhất hai phần ba số hộ gia đình. Người được lựa chọn phải đạt trên 50% tổng số hộ gia đình trong thôn thống nhất thông qua bằng hình thức bỏ phiếu hoặc biểu quyết. Trường hợp có nhiều người đạt tỷ lệ này, việc lựa chọn căn cứ vào số phiếu tín nhiệm từ cao xuống thấp.

Đối với năm 2026, việc rà soát, lựa chọn và công nhận người có uy tín phải hoàn thành chậm nhất ngày 20/10. Trong vòng hai ngày kể từ ngày có quyết định công nhận, Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm công khai, niêm yết quyết định tại thôn và gửi kết quả về Sở Dân tộc và Tôn giáo để tổng hợp, theo dõi.

Hằng năm, Chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo rà soát, đánh giá người có uy tín; kịp thời thực hiện việc đưa ra khỏi danh sách, thay thế hoặc bổ sung theo quy định.

Cùng với công tác lựa chọn, công nhận, Lào Cai đặt mục tiêu 100% người có uy tín được cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cập nhật tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo và những vấn đề liên quan đến cộng đồng dân cư.

Các hoạt động hỗ trợ gồm tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng; cung cấp thông tin, cấp miễn phí ấn phẩm báo chí; tổ chức tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh. Nội dung bồi dưỡng chú trọng kỹ năng khai thác, sử dụng, xử lý thông tin trên Internet, mạng xã hội; kỹ năng hòa giải, tuyên truyền, vận động quần chúng.

Qua đó, phát huy vai trò của người có uy tín trong nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào, truyền tải chính sách, pháp luật đến cộng đồng, góp phần củng cố sự đồng thuận và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bảo đảm chính sách, phát huy vai trò người có uy tín

Bên cạnh việc cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức, Lào Cai triển khai các chính sách thăm hỏi, hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần đối với người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS.

Theo Kế hoạch, người có uy tín được thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết hoặc lễ hội truyền thống của các DTTS, tối đa 3 lần/người/năm, với mức chi 1 triệu đồng/người/lần.

Lào Cai gặp mặt, biểu dương người có uy tín trong đồng bào DTTS tại hội nghị năm 2024. Ảnh: Thanh Huyền

Đối với trường hợp ốm đau, người có uy tín được thăm hỏi, hỗ trợ theo quy định. Khi gia đình gặp khó khăn đột xuất do sự cố, thiên tai, hỏa hoạn, mức hỗ trợ được xác định theo tính chất, mức độ thiệt hại. Trường hợp có người chết, mất tích hoặc bị thương nặng, mức thăm hỏi là 5 triệu đồng/người; trường hợp thiệt hại về tài sản, mức hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng/lần, không quá 10 triệu đồng/năm.

Khi người có uy tín hoặc thân nhân trong gia đình qua đời, việc thăm viếng, động viên được thực hiện theo quy định. Tỉnh cũng tổ chức biểu dương, khen thưởng người có uy tín có thành tích tiêu biểu trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ gìn bản sắc văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hội nghị biểu dương, tôn vinh, khen thưởng người có uy tín tiêu biểu cấp tỉnh được tổ chức định kỳ 5 năm một lần.

UBND tỉnh giao Sở Dân tộc và Tôn giáo làm cơ quan thường trực, chủ trì hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chính sách. UBND cấp xã chịu trách nhiệm lựa chọn, công nhận, quản lý, đánh giá người có uy tín và triển khai các chế độ, chính sách theo thẩm quyền.

Kinh phí thực hiện được bảo đảm từ ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.

Việc triển khai Kế hoạch nhằm thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách đối với người có uy tín, đồng thời phát huy vai trò của lực lượng này trong vận động đồng bào tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo tồn bản sắc văn hóa và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.