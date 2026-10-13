Lào Cai: Xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đạt 2,47 tỷ USD trong 9 tháng

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai, riêng quý III/2026, tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu đạt 1,09 tỷ USD, tăng 34% so với quý II, bằng 59,23% kế hoạch năm.

Xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành sôi động. Ảnh: laocai.gov.vn

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,46 tỷ USD, tăng 110% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch nhập khẩu đạt 881,51 triệu USD, tăng 16%. Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành tiếp tục giữ vai trò chủ lực, với giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 2,11 tỷ USD, tăng 66%. Tại cửa khẩu quốc tế đường sắt, giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 352,99 triệu USD, tăng 13% so với cùng kỳ.

Hoạt động xuất nhập cảnh cũng duy trì mức tăng trưởng. Trong 9 tháng, tổng số người và nhân viên phương tiện xuất nhập cảnh đạt 4,63 triệu lượt, tăng 6,6%; tổng số phương tiện xuất nhập cảnh đạt 264.681 lượt, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Về thu ngân sách, tổng số thu thuế, phí và dịch vụ do cơ quan Hải quan cùng các ngành thành viên quản lý cửa khẩu thực hiện đạt 1.964,26 tỷ đồng. Riêng ngành Hải quan thu đạt 1.820,9 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ, vượt kế hoạch do UBND tỉnh giao trên địa bàn tỉnh Lào Cai cũ.

Để duy trì hoạt động thông quan thông suốt, nhất là trong thời gian cao điểm, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai phối hợp với các lực lượng chức năng theo dõi lưu lượng phương tiện, năng lực thông quan và trao đổi với phía Hà Khẩu (Trung Quốc) để điều hành hoạt động xuất nhập khẩu. Công tác phân luồng phương tiện, kéo dài thời gian thông quan khi cần thiết được triển khai nhằm hạn chế ùn tắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Đáng chú ý, từ ngày 1/9/2026, công tác kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu tại lối thông quan cầu đường bộ Kim Thành được triển khai, bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, đồng thời không làm gián đoạn hoạt động thông quan hàng hóa.