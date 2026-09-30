Lào Cai: Xuất hiện điểm sạt lở lớn gây chia cắt giao thông Quốc lộ 279

Theo thông tin từ Hạt Quản lý đường bộ Bảo Yên, điểm sạt lở tại Km79+200, đoạn qua xã Bảo Hà có chiều dài khoảng 120 m, cao 20 m, rộng hơn 20 m, khối lượng đất đá sạt xuống ước tính trên 1.000m3. Ngoài ra, điểm sạt lở cũng làm hỏng một số cột và cáp viễn thông.

Điểm sạt lở tại Km79+200, đoạn qua xã Bảo Hà.

Tại thời điểm xảy ra sạt lở, khu vực không có mưa. Hiện mặt đường bị lún, trượt và các phương tiện giao thông không thể qua lại. Đơn vị quản lý đường bộ Bảo Yên đã huy động máy thiết bị tập trung xử lý, xúc và vận chuyển đất đá khỏi hiện trường. Phương án thi công được tính toán thận trọng bởi nếu đào, xúc phần chân taluy không đúng kỹ thuật, cung trượt phía trên có thể tiếp tục dịch chuyển, làm tình trạng hỏng mặt đường nghiêm trọng hơn và gây khó khăn cho việc khắc phục.

Các đơn vị chức năng phân luồng giao thông và điều động máy, nhân lực khắc phục điểm sạt lở.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Trung Kiên - Chủ tịch UBND xã Bảo Hà cho biết: Khu vực sạt lở tại Km 79+200 là đoạn đã bị ảnh hưởng từ thời điểm bão Yagi năm 2024, trên đỉnh đồi có vết nứt lớn và đang được đơn vị bảo trì đường bộ khắc phục. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, UBND xã đã yêu cầu các đơn vị chức năng phối hợp với Hạt Quản lý đường bộ Bảo Yên cắm biển cảnh báo, phân luồng giao thông phục vụ công tác khắc phục.

Theo thông tin từ đơn vị Bảo trì đường bộ, dự kiến đến 17h ngày 1/10/2026 mới có thể thông tuyến bước một tại điểm sạt lở.