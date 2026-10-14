Lào Cai: Xử phạt nữ tài xế 19 triệu đồng vì vượt đèn đỏ qua phản ánh của người dân

Hình ảnh phương tiện vi phạm không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông.

Trước đó, lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp nhận phản ánh về ô tô mang biển kiểm soát 24A-302.XX có hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 đã tiến hành kiểm tra, xác minh, xác định người điều khiển phương tiện là chị L.H.N. (sinh năm 1987, trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai).

Trên cơ sở kết quả xác minh, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt chị L.H.N. 19 triệu đồng, đồng thời trừ 4 điểm giấy phép lái xe về hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Hành vi vi phạm được xử lý theo điểm b khoản 9 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP.

Chị L.H.N. tại cơ quan Công an trong quá trình làm việc (ảnh trên) và biên bản xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (ảnh dưới).

Theo cơ quan chức năng, hành vi vượt đèn đỏ tại các nút giao tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Khi phương tiện di chuyển trái tín hiệu, các phương tiện đang lưu thông theo hướng được phép có thể không kịp phản ứng, dẫn đến va chạm, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo người điều khiển phương tiện nghiêm túc chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ, chủ động quan sát, giảm tốc độ khi đến nút giao và dừng xe đúng quy định khi đèn tín hiệu chuyển đỏ.

Đồng thời, lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến khích người dân tiếp tục cung cấp thông tin, hình ảnh, video phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Những thông tin có căn cứ là nguồn hỗ trợ quan trọng, giúp cơ quan chức năng kịp thời xác minh, xử lý vi phạm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.