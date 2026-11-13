Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Khoảng 20h45 ngày 9/11, Công an phường Yên Bái tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc một nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô có biểu hiện lạng lách, đánh võng tại khu vực Km2 đường Điện Biên, thuộc tổ dân phố Yên Ninh 8, phường Yên Bái, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Lực lượng Công an triệu tập các trường hợp liên quan để xác minh, làm rõ hành vi vi phạm.

Hình ảnh các trường hợp điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng được trích xuất từ camera.

Các trường hợp vi phạm cùng phương tiện liên quan và biên bản xử phạt vi phạm hành chính.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Yên Bái phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 khẩn trương triển khai lực lượng xác minh, truy tìm các trường hợp liên quan. Đến khoảng 7h30 ngày 10/11/2026, lực lượng Công an đã triệu tập 3 trường hợp gồm: N.N.L. (SN 2003, trú tại phường Văn Phú); N.T.Q. (SN 2008) và N.M.C. (SN 2003), cùng trú tại phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai.

Tại cơ quan Công an, các trường hợp trên đã khai nhận hành vi vi phạm. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định các lỗi vi phạm gồm: Điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng; không đội mũ bảo hiểm; không chấp hành hiệu lệnh của biển báo, đèn tín hiệu giao thông; không có giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe; phương tiện không có gương chiếu hậu và không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Công an phường Yên Bái đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp liên quan. Cụ thể, N.T.Q. bị xử phạt 6,5 triệu đồng; N.N.L. bị xử phạt 18,55 triệu đồng; N.M.C. bị xử phạt 11,3 triệu đồng. Tổng số tiền xử phạt là 36,35 triệu đồng.