Lào Cai: Xử phạt 19 triệu đồng lái xe khách vượt đèn đỏ qua phản ánh của người dân

Trước đó, ngày 12/10/2026, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 tiếp nhận thông tin, hình ảnh phản ánh về xe ô tô khách biển kiểm soát 29F-040.xx không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông.

Hình ảnh xe ô tô khách biển kiểm soát 29F-040.xx được người dân cung cấp để phục vụ xác minh vi phạm.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là ông T.V.S. (sinh năm 1979, trú tại thôn Tân Thắng, xã Đào Xá, tỉnh Phú Thọ). Ngày 19/10, lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông T.V.S. về hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, theo điểm b khoản 9 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP. Người vi phạm bị phạt 19 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Cảnh sát giao thông xác minh, xử lý trường hợp lái xe khách không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông.

Hành vi vượt đèn đỏ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông, đặc biệt đối với xe kinh doanh vận tải hành khách, có thể đe dọa trực tiếp đến an toàn của hành khách và những người tham gia giao thông khác.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo người điều khiển phương tiện giảm tốc độ khi đến gần nút giao, chú ý quan sát và chấp hành nghiêm tín hiệu đèn giao thông; tuyệt đối không cố tình vượt đèn đỏ. Người dân khi phát hiện vi phạm có thể cung cấp thông tin, hình ảnh cho lực lượng chức năng để xác minh, xử lý theo quy định.