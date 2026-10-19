Lào Cai: Xử lý nam thanh niên che biển số xe, đánh võng trên cầu Móng Sến

Chiều 19/10, trung tá Trần Việt Hùng, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện trang Facebook “Lào Cai Online” đăng tải video ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe mô tô dung tích xi lanh 150cc, có hành vi không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, biển số bị che lấp khi lưu thông trên cầu Móng Sến, tại tỉnh lộ 155, thuộc thôn Trung Chải, xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai.

Hình ảnh Giàng A C điều khiển xe mô tô dung tích xi lanh 150cc, có hành vi không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trên cầu Móng Sến.

Ngay sau đó, Công an xã Tả Phìn phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai tiến hành xác minh, mời Giàng A C (SN 26/12/2002, trú tại thôn Giàng Tra, xã Tả Phìn) đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Giàng A C thừa nhận là người trực tiếp điều khiển chiếc xe mô tô xuất hiện trong video.

Giàng A C khai nhận, vào khoảng 9h5 ngày 18/10, đã sử dụng tài khoản TikTok mang tên “Giàng A Ch 26/12/2002” đăng tải video ghi lại các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông nêu trên.

Em Giàng A C làm việc tại cơ quan công an.

Theo lời khai, video được Giàng A C cùng bạn bè quay lại vào lúc 16h26 ngày 23/9/2025. Do nhận thức pháp luật còn hạn chế, đồng thời muốn thu hút lượt xem và lượt thích trên mạng xã hội, Giàng A C đã đăng tải đoạn video lên TikTok.

Trong quá trình làm việc, Giàng A C thừa nhận hành vi vi phạm và nhận thức được những nguy hiểm do việc điều khiển xe mô tô không bảo đảm quy tắc an toàn giao thông gây ra.

Hiện thông tin vụ việc đã được lực lượng chức năng xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.