Lào Cai: Xử lý lái xe khách không tuân thủ biển cấm vượt trên Quốc lộ 70

Hình ảnh trích xuất từ camera hành trình ghi nhận xe ô tô khách thực hiện hành vi vượt xe không đúng quy định trên tuyến Quốc lộ 70.

Ngày 02/11/2026, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 70. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một trường hợp lái xe ô tô khách vi phạm quy định về vượt xe.

Cụ thể, hồi 09 giờ 42 phút cùng ngày, tại Km74+400 Quốc lộ 70, thuộc xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai, Tổ công tác phát hiện xe ô tô khách biển kiểm soát 88E-005.XX thực hiện hành vi vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu cấm vượt đối với loại phương tiện đang điều khiển. Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát giao thông đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai lập biên bản xử lý lái xe vi phạm.

Qua xác minh, người điều khiển phương tiện được xác định là N.V.S. (sinh năm 1986), trú tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ.

Đáng chú ý, khu vực xảy ra vi phạm có địa hình đèo dốc phức tạp, mặt đường tại thời điểm kiểm tra ẩm ướt, trơn trượt. Đây là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ mất an toàn khi phương tiện thực hiện thao tác vượt xe.

Căn cứ hành vi vi phạm, Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe N.V.S. về lỗi “Vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt đối với loại phương tiện đang điều khiển”, quy định tại điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP. Với hành vi này, người vi phạm bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Qua vụ việc, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo người điều khiển phương tiện, đặc biệt là lái xe kinh doanh vận tải hành khách, cần chấp hành nghiêm hệ thống biển báo hiệu đường bộ và các quy định về vượt xe. Khi di chuyển trên những tuyến đường đèo dốc, đường cong, khuất tầm nhìn hoặc trong điều kiện thời tiết, mặt đường không thuận lợi, lái xe cần chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, tuyệt đối không thực hiện các thao tác vượt xe khi không bảo đảm điều kiện an toàn.

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân khi lưu thông trên các tuyến đường. Mỗi hành vi vi phạm dù chỉ diễn ra trong thời gian ngắn cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Chấp hành đúng quy định khi tham gia giao thông không chỉ bảo vệ bản thân mà còn là trách nhiệm đối với hành khách và cộng đồng.