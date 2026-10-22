Lào Cai: Xử lý hơn 1.900 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Ngày 22/10, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị đánh giá công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 9 tháng, triển khai nhiệm vụ quý IV/2026.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: laocai.gov.vn

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 9 tháng, các lực lượng chức năng toàn tỉnh phát hiện, xử lý 1.916 vụ vi phạm, tăng 10,75% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, có 549 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu; 1.140 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế và 227 vụ hàng giả, hàng nhái, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Các lực lượng chức năng đã khởi tố 293 vụ với 550 đối tượng, xử lý vi phạm hành chính 1.579 vụ. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 42,2 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước; tổng giá trị xử lý đạt hơn 48,6 tỷ đồng.

Quý IV/2026, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh xác định tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm; tập trung vào nhóm hàng có nguy cơ vi phạm cao, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hoạt động kinh doanh trên nền tảng số. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng, chủ động ngăn chặn vi phạm trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Đội quản lý thị trường số 9, Chi Cục quản lý thị trường tỉnh Lào Cai tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2026. Ảnh: Chi Cục quản lý thị trường tỉnh Lào Cai

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng, những khó khăn trong kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm trên tuyến biên giới, địa bàn nội địa và môi trường kinh doanh trực tuyến. Nhiều giải pháp được đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin, kiểm soát hàng hóa, đấu tranh với hành vi gian lận thương mại và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong những tháng cuối năm.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lào Cai, nhận định tình hình thị trường hàng hóa thiết yếu thời gian tới còn tiềm ẩn nhiều biến động, nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả gia tăng. Các đối tượng có thể lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu, lưu thông hàng hóa, đặc biệt là thương mại điện tử, để vi phạm về giá cả, nguồn gốc xuất xứ và buôn bán hàng cấm.

Ông Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: laocai.gov.vn

Trước tình hình này, ông Ngô Hạnh Phúc yêu cầu các sở, ngành, lực lượng chức năng và địa phương thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và quản lý khoáng sản.

Đối với khu vực biên giới, cần tăng cường phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Ban Quản lý Khu kinh tế và chính quyền địa phương; kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện và các mặt hàng trọng điểm.

Tại địa bàn nội địa, lực lượng Công an, Quản lý thị trường và các đơn vị chuyên ngành phải chủ động nắm tình hình, rà soát kho bãi, tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm, ngăn chặn gian lận giá và xử lý nghiêm vi phạm đối với các mặt hàng thiết yếu.

Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh cũng yêu cầu đẩy mạnh chia sẻ thông tin về phương thức, thủ đoạn vi phạm mới giữa các lực lượng trong tỉnh, với cơ quan Trung ương và các tỉnh giáp ranh; tăng cường kết nối dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin và phát huy hiệu quả đường dây nóng tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, vận động người dân tích cực tố giác hành vi vi phạm và ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh được giao theo dõi sát diễn biến thị trường, tham mưu ban hành kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.