Lào Cai: Xử lý học sinh điều khiển xe máy điện 'độ' IC

Qua kiểm tra, người điều khiển là L.D.A., sinh ngày 25/7/2011, trú tại phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai. Làm việc với lực lượng chức năng, học sinh khai nhận phương tiện đã được độ IC để tăng tốc độ; kiểm tra thực tế, cụm đồng hồ của xe hiển thị tốc độ tối đa 99 km/h.

Lực lượng chức năng xác định L.D.A. có các hành vi vi phạm: Không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe; xe không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển; không có giấy chứng nhận đăng ký xe; người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe gắn máy, thuộc trường hợp xử lý theo khoản 1 Điều 18 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP.

Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe gắn máy, hình thức xử lý theo quy định là cảnh cáo.

Đồng thời, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, đang tiếp tục xác minh chủ phương tiện để làm rõ trách nhiệm giao xe hoặc để cho người chưa đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông. Trường hợp đủ căn cứ xác định vi phạm, chủ phương tiện sẽ bị xử lý theo khoản 10 Điều 32 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP; mức phạt từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân và từ 16.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức.

Việc tự ý độ IC, can thiệp bộ điều khiển nhằm tăng tốc độ phương tiện lên mức rất cao tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Khi tốc độ vận hành vượt xa thiết kế ban đầu, trong khi hệ thống phanh, lốp, khung xe và các bộ phận an toàn không được thiết kế tương ứng, nguy cơ mất kiểm soát và xảy ra tai nạn nghiêm trọng tăng cao, đặc biệt đối với học sinh còn thiếu kinh nghiệm xử lý tình huống.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo, mỗi gia đình cần chủ động phối hợp với nhà trường và lực lượng chức năng trong quản lý, giáo dục học sinh, góp phần phòng ngừa vi phạm và tai nạn giao thông ngay từ sớm.