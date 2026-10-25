Lào Cai xử lý gần 2.000 vụ buôn lậu trong 9 tháng đầu năm

Vừa qua, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị đánh giá kết quả chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong 9 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ quý IV.

Hội nghị do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Ngô Hạnh Phúc chủ trì cùng các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

Từ đầu năm đến hết tháng 9.2026, lực lượng chức năng tỉnh đã phát hiện, xử lý 1.916 vụ vi phạm, tăng 10,75% so với cùng kỳ năm trước.

Toàn cảnh quang cảnh hội nghị

Cụ thể, có 549 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu, hơn 1.100 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế và 227 vụ liên quan đến hàng giả, hàng nhái, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo đó, cơ quan chức năng đã khởi tố 293 vụ với 550 đối tượng đồng thời xử phạt hành chính hơn 1.500 vụ, nộp ngân sách nhà nước vượt 42 tỉ đồng, tăng 55% so với năm 2025, tổng giá trị xử lý đạt hơn 48 tỉ đồng.

Trong quý IV/2026, Lào Cai sẽ tăng cường kiểm tra tại các địa bàn trọng điểm, tập trung ngăn chặn hàng không rõ nguồn gốc và vi phạm trong kinh doanh trực tuyến.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng để kịp thời xử lý vi phạm, nhất là dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2027.

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Tại hội nghị, các đại biểu chi ra khó khăn, đề xuất giải pháp tăng cường phối hợp, kiểm soát hàng hóa, ngăn chặn gian lận thương mại và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, lãnh đạo tỉnh nhận định thị trường hàng thiết yếu còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Các đối tượng có thể lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa và thương mại điện tử để buôn bán hàng cấm, gian lận giá trị, xuất xứ hàng hóa nhất là dịp cuối năm.

Trước tình hình trên, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương chấp hành nghiêm chỉ đạo về chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và quản lý khoáng sản.

Đối với khu vực biên giới, các lực lượng biên phòng, hải quan, ban quản lý khu kinh tế và chính quyền địa phương cần tăng cường kiểm soát chặt người, phương tiện qua lại cùng những mặt hàng trọng điểm.

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Tại địa bàn nội địa, các lực lượng chức năng cần rà soát kho bãi, kiểm tra an toàn thực phẩm, ngăn chặn gian lận giá và xử lý vi phạm đối với hàng thiết yếu.

Các cơ quan thành viên và Ban Chỉ đạo 389 cấp xã, phường cần chủ động chia sẻ thông tin về thủ đoạn vi phạm mới, phối hợp với cơ quan trung ương và địa phương giáp ranh để nâng cao hiệu quả kiểm soát.

Bên cạnh đó, tỉnh yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, kết nối dữ liệu, phát huy đường dây nóng tiếp nhận tố giác và đổi mới tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng.

Người dân được khuyến cáo phát hiện, tố giác hành vi vi phạm và ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam góp phần bảo vệ thị trường và quyền lợi người tiêu dùng.