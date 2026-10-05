Lào Cai: Xử lý 5 thanh thiếu niên từ Lai Châu đến Mù Cang Chải vi phạm giao thông

Qua xác minh, cả 5 trường hợp đều là học sinh đang theo học tại Trường THPT Than Uyên, Trường THPT Mường Kim và Trung tâm Giáo dục thường xuyên Than Uyên, tỉnh Lai Châu, trong độ tuổi từ 14 đến 18.

Hình ảnh nhóm thanh thiếu niên vi phạm trật tự, an toàn giao thông được ghi lại qua hệ thống camera giao thông.

Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: Điều khiển phương tiện không có gương chiếu hậu theo quy định; không có chứng nhận đăng ký xe; không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc. Trong đó, có 2 phương tiện không gắn biển số; một số trường hợp chưa đủ tuổi hoặc không có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Cụ thể, H.A.T., sinh năm 2011, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 25AB-009.XX; H.V.H. và H.V.Q., cùng sinh năm 2011, điều khiển các phương tiện có nhiều vi phạm liên quan đến điều kiện của phương tiện và giấy tờ theo quy định.

Do cả 3 trường hợp trên đều thuộc độ tuổi từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi, lực lượng Cảnh sát giao thông thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên, áp dụng hình thức cảnh cáo.

Đối với L.V.Đ., sinh năm 2009, điều khiển xe gắn máy biển kiểm soát 25AB-015.XX, lực lượng chức năng xác định có các vi phạm liên quan đến gương chiếu hậu, đăng ký xe và bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc. Tổng mức tiền phạt là 1.625.000 đồng.

Đối với L.V.N., sinh năm 2008, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 99C1-298.XX, vi phạm các quy định về gương chiếu hậu, đăng ký xe, bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc và không có giấy phép lái xe. Tổng mức tiền phạt đối với trường hợp này là 10.250.000 đồng.

Các hành vi vi phạm được xử lý theo các quy định tại Điều 14, Điều 18 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP.

Hiện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 tiếp tục xác minh chủ các phương tiện để xử lý hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông theo quy định.