Lào Cai xóa 100% điểm lõm, trắng sóng tại các thôn, bản

Sau khi hợp nhất địa giới hành chính từ ngày 1/7/2025, toàn tỉnh có 4 thôn trắng sóng và 65 thôn lõm sóng di động. Với sự vào cuộc của các ngành chức năng và doanh nghiệp viễn thông, tiến độ khắc phục được đẩy nhanh.

Đến hết tháng 12/2025, toàn tỉnh giảm còn 3 thôn trắng sóng và 16 thôn lõm sóng di động. Đến hết tháng 10/2026, toàn bộ các thôn trắng sóng và lõm sóng đã được khắc phục, hoàn thành mục tiêu phủ sóng di động tại các thôn, bản.

Đội ngũ nhân viên viễn thông Lào Cai vận chuyển, lắp đặt thiết bị, xây dựng trạm phát sóng di động tại khu vực vùng sâu, vùng xa.

Đối với các cơ sở giáo dục công lập, qua rà soát theo Kế hoạch số 368/KH-UBND ngày 31/7/2026 của UBND tỉnh, toàn tỉnh có 17 cơ sở giáo dục đào tạo lõm sóng di động, trong đó 13 cơ sở có điện lưới và 4 cơ sở chưa có điện lưới quốc gia.

Để bảo đảm kết nối thông tin trong thời gian chờ đầu tư hạ tầng viễn thông, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã phối hợp với Cục Viễn thông tiếp nhận, lắp đặt và bàn giao thiết bị internet vệ tinh Starlink cho các cơ sở giáo dục.

Cùng với đó, tham mưu UBND tỉnh giao VNPT Lào Cai và Viettel Lào Cai tập trung nguồn lực xây dựng trạm phát sóng, hoàn thiện hạ tầng viễn thông tại các khu vực khó khăn.

Đến nay, 14/17 cơ sở giáo dục đã được khắc phục tình trạng lõm sóng; 3 điểm còn lại dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 11/2026.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã phối hợp với Cục Viễn thông tiếp nhận, lắp đặt và bàn giao thiết bị internet vệ tinh Starlink cho các cơ sở giáo dục.

Việc kết hợp đầu tư trạm phát sóng với giải pháp internet vệ tinh góp phần tháo gỡ khó khăn về kết nối tại những địa bàn vùng sâu, vùng xa, nhất là khu vực chưa có điện lưới, địa hình phức tạp, khó triển khai hạ tầng viễn thông truyền thống. Qua đó, tạo điều kiện để người dân, giáo viên và học sinh tiếp cận các dịch vụ số, thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở.