Lào Cai xem xét phương án đầu tư xây dựng mới Trại tạm giam số 2

Tham dự khảo sát có đồng chí Phan Trung Bá - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh, các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trung Bá phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, theo đánh giá của các cơ quan chức năng, cơ sở hiện tại còn những hạn chế về điều kiện mặt bằng, khả năng mở rộng và yêu cầu bảo đảm an toàn.

Việc tiếp tục đầu tư tại chỗ gặp nhiều khó khăn và không đáp ứng yêu cầu phát triển cơ sở giam giữ theo tiêu chuẩn mới. Trên cơ sở đó, Công an tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương khảo sát, đề xuất vị trí xây dựng trại tạm giam mới tại xã Việt Hồng.

Lãnh đạo Công an tỉnh và các sở, ngành , địa phương tham gia ý kiến tại buổi làm việc.

Cùng với khảo sát thực địa, các đại biểu đã tập trung trao đổi về tính phù hợp của địa điểm dự kiến, điều kiện sử dụng đất, quy hoạch và các vấn đề liên quan đến hạ tầng khi xây dựng Trại tạm giam số 2 ở địa điểm mới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp rà soát, đánh giá kỹ các điều kiện cần thiết, bảo đảm phương án được xem xét đồng bộ, phù hợp với quy hoạch và quy định hiện hành.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh kết luận buổi làm việc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện nội dung, tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định. Quá trình nghiên cứu, đề xuất cần bảo đảm tính khả thi, không để phát sinh vướng mắc, đồng thời đáp ứng yêu cầu về an toàn và điều kiện hoạt động của cơ sở giam giữ.

Trước khi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh và đoàn công tác đã khảo sát thực địa Trại tạm giam số 2 và vị trí dự kiến xây dựng trại tạm giam mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh khảo sát hiện trạng Trại tạm giam số 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh và đoàn công tác khảo sát vị trí dự kiến xây dựng mới Trại tạm giam số 2 tại xã Việt Hồng.

Qua khảo sát thực tế và nghe báo cáo của các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh thống nhất về chủ trương lựa chọn phương án đầu tư xây dựng mới Trại tạm giam số 2, thay vì tiếp tục cải tạo, mở rộng tại địa điểm hiện nay.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh, việc xem xét phương án xây dựng mới Trại tạm giam số 2 là bước rà soát cần thiết nhằm nâng cao điều kiện cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, giam giữ và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.