Lào Cai: Xe khách giường nằm va chạm ô tô con trên quốc lộ 32, hai người bị thương

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, ông Đỗ Xuân S (SN 1971, trú tại thôn Nam, xã Ái Quốc, tỉnh Hưng Yên) điều khiển xe khách giường nằm biển kiểm soát 17F-002.40 di chuyển theo hướng từ xã Văn Chấn đi xã Cát Thịnh.

Hiện trường vụ TNGT.

Khi đến Km 179+850, đoạn đường Đèo Ách, quốc lộ 32, xe khách va chạm với ô tô con biển kiểm soát 21A-290.xx do ông Phạm Minh Đ (SN 1983, trú tại tổ dân phố số 1, phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai) điều khiển theo chiều ngược lại.

Vụ va chạm khiến ông Đỗ Xuân S và anh Ma M. K bị thương, hai phương tiện hư hỏng, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 100 triệu đồng.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, tại thời điểm xảy ra tai nạn, mặt đường khô, vị trí va chạm nằm trên đoạn đường vòng cua trái theo hướng Cát Thịnh đi Thượng Bằng La.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng không phát hiện vi phạm nồng độ cồn, ma túy đối với ông Phạm Minh Đ.. Ông Đỗ Xuân S. đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan cảnh sát điều tra xác minh, làm rõ theo quy định.