Lào Cai: Xe khách bốc cháy trên đường đèo

Cảnh sát khống chế vụ cháy. (Ảnh: Công an cung cấp).

Khoảng 10 giờ 45 ngày 5/10, xe khách biển kiểm soát 29E-32X.XX do tài xế Trần Đ.L (sinh năm 1977, trú phường Lào Cai) điều khiển, đang lưu thông theo hướng từ phường Sa Pa về phường Lào Cai, bất ngờ bốc cháy khi đang chạy trên tỉnh lộ 155 (đoạn qua thôn Láo Vàng Chải, xã Cốc San, tỉnh Lào Cai).

Khi đang di chuyển xuống đoạn đường đèo dốc kéo dài, phần phía sau xe (gần khu vực lốp) bất ngờ phát lửa bao trùm toàn bộ phương tiện. May mắn, vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh), Công an xã Cốc San và lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã kịp thời có mặt tại hiện trường, triển khai chữa cháy, bảo đảm an toàn và tổ chức giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã kịp thời có mặt, tổ chức phân luồng, hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo hướng phù hợp qua Quốc lộ 4D.

Đánh giá bước đầu cho thấy, khu vực phát cháy có thể liên quan đến hệ thống bánh, phanh phía sau trong quá trình phương tiện xuống dốc. Nguyên nhân chính thức của vụ cháy đang được cơ quan chức năng xác minh.

Vụ việc này cũng là lời nhắc nhở các tài xế khi di chuyển qua các cung đường đèo dốc dài tại Lào Cai cần đặc biệt lưu ý kiểm tra kỹ hệ thống phanh, lốp và động cơ để đảm bảo an toàn tuyệt đối trên mọi hành trình./.