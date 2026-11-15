Lào Cai xây dựng mô hình khu công nghiệp xanh, du lịch xanh và cửa khẩu xanh

Ngày 10/11/2026, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 529/KH-UBND triển khai Bài toán lớn số 01: “Xây dựng mô hình phát triển tỉnh Lào Cai dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để hoàn thành mục tiêu trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế quốc tế, phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc” giai đoạn 2026 - 2030.

Đối với mô hình khu công nghiệp xanh, Lào Cai phấn đấu có ít nhất 70% khu công nghiệp trên địa bàn triển khai chuyển đổi theo hướng sinh thái, thông minh.

Theo kế hoạch, tỉnh tập trung triển khai 3 mô hình trọng tâm gồm: khu công nghiệp xanh, du lịch xanh và cửa khẩu xanh. Các mô hình được xây dựng trên cơ sở ứng dụng công nghệ, quản trị dựa trên dữ liệu, sử dụng hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, giảm tác động đến môi trường và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Đối với mô hình khu công nghiệp xanh, Lào Cai phấn đấu có ít nhất 70% khu công nghiệp trên địa bàn triển khai chuyển đổi theo hướng sinh thái, thông minh; 100% khu công nghiệp có hệ thống theo dõi số về tiêu thụ năng lượng, nước, quản lý chất thải và dữ liệu hạ tầng.

Tối thiểu 80% doanh nghiệp trong khu công nghiệp tham gia cập nhật dữ liệu định kỳ; 70% doanh nghiệp tham gia đổi mới công nghệ, sản xuất sạch hơn. Đồng thời, giảm tối thiểu 10% cường độ sử dụng năng lượng tại các đơn vị thực hiện có dữ liệu nền kiểm chứng.

Với mô hình du lịch xanh, tỉnh đặt mục tiêu hình thành tối thiểu 3 điểm đến du lịch xanh, thông minh tiêu biểu.

Với mô hình du lịch xanh, tỉnh đặt mục tiêu hình thành tối thiểu 3 điểm đến du lịch xanh, thông minh tiêu biểu và 2 điểm đến áp dụng từng phần các giải pháp phù hợp. Phấn đấu 100% điểm đến thí điểm có dữ liệu số về lượng khách, mức độ hài lòng và chất lượng môi trường; triển khai bản đồ số, thông tin đa ngôn ngữ và kênh tiếp nhận phản ánh.

Tại các cơ sở thí điểm có dữ liệu nền phù hợp, phấn đấu giảm tối thiểu 10% lượng điện, nước sử dụng trên một khách/đêm. Tỉnh cũng đặt mục tiêu thu hút ít nhất 50 cơ sở dịch vụ tham gia mô hình, mức độ hài lòng của du khách đạt từ 90% trở lên.

Đối với mô hình cửa khẩu xanh, Lào Cai phấn đấu hình thành tối thiểu 2 mô hình cửa khẩu xanh, thông minh.

Đối với mô hình cửa khẩu xanh, Lào Cai phấn đấu hình thành tối thiểu 2 mô hình cửa khẩu xanh, thông minh, ưu tiên nghiên cứu, triển khai tại khu vực cửa khẩu Kim Thành. Các giải pháp tập trung vào điều phối phương tiện, quản lý kho bãi, theo dõi thời gian chờ và cảnh báo ùn tắc.

Tỉnh đặt mục tiêu giảm tối thiểu 15% thời gian chờ tại các công đoạn thuộc phạm vi điều phối của mô hình; thu hút ít nhất 10 doanh nghiệp logistics tham gia thử nghiệm các giải pháp quản lý kho bãi, đặt lịch, điều phối phương tiện và chia sẻ dữ liệu trong phạm vi cho phép.

Du khách trải nghiệm du lịch xanh tại xã Lâm Thượng.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, năm 2026, tỉnh tập trung rà soát nhiệm vụ, đối tượng và điều kiện triển khai. Giai đoạn 2027 - 2028, tổ chức khảo sát hiện trạng, lựa chọn đối tượng thí điểm, xác lập dữ liệu nền và xây dựng phương án riêng cho từng mô hình. Năm 2029, đánh giá kết quả thí điểm, hoàn thiện quy trình vận hành và lựa chọn giải pháp có khả năng nhân rộng.

Đến năm 2030, hoàn thiện, tổng kết các mô hình, xây dựng phương án duy trì, vận hành và đề xuất nhân rộng những mô hình hiệu quả.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì nghiên cứu, xây dựng và triển khai mô hình khu công nghiệp xanh, cửa khẩu xanh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì mô hình du lịch xanh.

Sở Tài chính là đầu mối tổng hợp, theo dõi, đôn đốc thực hiện kế hoạch; Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn, phối hợp triển khai các nhiệm vụ ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thông qua triển khai Bài toán lớn số 01, Lào Cai hướng tới từng bước đổi mới phương thức quản lý, sản xuất, kinh doanh theo hướng hiện đại, hiệu quả, thân thiện với môi trường; góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030, GRDP tăng bình quân từ 10%/năm trở lên, kinh tế số chiếm khoảng 20% GRDP.