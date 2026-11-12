Lào Cai xây dựng hơn 885km đường giao thông nông thôn

Ngày 11/11, ông Đoàn Đức Thuận, Phó giám đốc Sở Xây dựng Lào Cai cho biết, tính đến 14/10, toàn tỉnh có 787 công trình đường giao thông nông thôn đang triển khai, tổng chiều dài 885,69km, tổng mức đầu tư hơn 1.650,8 tỷ đồng.

Tính đến 14/10, toàn tỉnh có 787 công trình đường giao thông nông thôn đang triển khai, tổng chiều dài 885,69km, tổng mức đầu tư được duyệt hơn 1.650,8 tỷ đồng.

Nguồn lực đầu tư cho chương trình được huy động từ nhiều nguồn khác nhau. Trong đó, ngân sách tỉnh hơn 1.151,5 tỷ đồng, tương đương 69,8%; nhân dân đóng góp hơn 212,2 tỷ đồng, chiếm 12,9%; ngân sách cấp xã hơn 134,4 tỷ đồng và các chương trình mục tiêu quốc gia hơn 130,1 tỷ đồng.

Không chỉ góp sức cùng Nhà nước đầu tư hạ tầng, người dân còn trực tiếp hưởng lợi khi đường mở rộng, bê tông hóa, giúp việc đi lại, vận chuyển nông sản và giao thương thuận lợi.

Về tiến độ, toàn tỉnh có 683 công trình đã phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, chiếm 86,8%; 559 công trình đã khởi công, đạt 71%; 200 công trình hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng, chiếm 25,4%.

Riêng trong kỳ báo cáo từ ngày 15/9 - 14/10, các địa phương đã mở mới 40,87km nền đường, mở rộng 104,06km nền đường, kiên cố hóa 88,26km mặt đường bằng bê tông xi măng, mở rộng 33,83 km mặt đường bê tông xi măng. Cùng với đó, các đơn vị hoàn thành 624,4m cống thoát nước và 6.791,2m rãnh dọc.

Lũy kế đến 14/10, khối lượng thi công nền đường đạt 468,93km, tương đương 52,8% tổng chiều dài các tuyến đăng ký. Khối lượng kiên cố hóa mặt đường bê tông xi măng đạt 302,13km, bằng 34% kế hoạch.

Người dân xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai nô nức làm đường giao thông nông thôn.

Tiến độ thực hiện chuyển biến tích cực sau đợt cao điểm 30 ngày xây dựng đường giao thông nông thôn. Trên cùng nhóm 84 xã, phường báo cáo ở cả hai kỳ, số công trình tăng từ 583 lên 756 công trình. Số công trình được phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật tăng 197 công trình, số công trình khởi công tăng 189 công trình và số công trình hoàn thành tăng 55 công trình.

Cùng với tiến độ thi công, công tác giải ngân vốn đầu tư cũng được đẩy mạnh. Đến ngày 14/10, tổng số vốn đã giải ngân lũy kế đạt hơn 693,6 tỷ đồng, bằng 68,1% kế hoạch vốn được giao. Riêng trong kỳ báo cáo, giá trị giải ngân tăng thêm hơn 244,1 tỷ đồng. Có 43/90 xã, phường đã báo cáo đạt tỷ lệ giải ngân từ 75% trở lên.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn. Hiện còn 104 công trình chưa hoàn thành phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, 228 công trình chưa khởi công. Tỷ lệ công trình hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng đạt 25,4%.

Đáng chú ý, khối lượng thi công nền đường đạt 52,8% nhưng kiên cố hóa mặt đường mới đạt 34%, cho thấy nhiều tuyến vẫn đang dừng ở giai đoạn nền đường, chưa hình thành sản phẩm hoàn chỉnh để đưa vào khai thác.

Bên cạnh đó, thời tiết mưa kéo dài trong tháng 9 và đầu tháng 10 tại các địa bàn vùng cao ảnh hưởng đến việc tập kết vật liệu, thi công nền, móng và đổ bê tông mặt đường. Một số tuyến xuất hiện sạt lở, phải xử lý và điều chỉnh thiết kế, tác động trực tiếp đến tiến độ thi công.

Tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu nâng tỷ lệ công trình khởi công lên tối thiểu 90% trước ngày 30/11; tỷ lệ giải ngân đạt ít nhất 85% kế hoạch vốn trong kỳ báo cáo tháng 11 và phấn đấu vượt 95% trước ngày 31/12.

Để tháo gỡ khó khăn, Sở Xây dựng đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tập trung hoàn thành thủ tục đầu tư, đẩy nhanh khởi công các công trình đã phê duyệt; đồng thời tranh thủ thời tiết mùa khô, chuyển trọng tâm từ thi công nền đường sang kiên cố hóa mặt đường bê tông xi măng.

Tỉnh đặt mục tiêu nâng tỷ lệ công trình khởi công lên tối thiểu 90% trước ngày 30/11/2026; tỷ lệ giải ngân đạt ít nhất 85% kế hoạch vốn trong kỳ báo cáo tháng 11 và phấn đấu vượt 95% trước ngày 31/12/2026.

Việc đẩy nhanh xây dựng đường giao thông nông thôn không chỉ góp phần hoàn thiện tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới mà còn mở rộng không gian phát triển, kết nối các khu dân cư, vùng sản xuất và điểm du lịch. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng đời sống người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn và từng bước thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền trên địa bàn tỉnh Lào Cai.