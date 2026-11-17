Dự án cầu đường bộ qua sông Hồng khu vực biên giới Bát Xát (Việt Nam)-Bá Sái (Trung Quốc) đang được khẩn trương hoàn thiện, góp phần nâng cao năng lực vận tải, thúc đẩy hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Dự án cầu đường bộ qua sông Hồng khu vực biên giới Bát Xát (Việt Nam)-Bá Sái (Trung Quốc) là một trong những công trình giao thông trọng điểm được tỉnh Lào Cai triển khai thời gian qua.

Cầu có tổng chiều dài 420m, trong đó phần cầu phía Trung Quốc dài 260m; tháp cầu cao 20m tính từ mặt cầu, chiều rộng 35,3m, được thiết kế với quy mô 6 làn xe hai chiều. Đến nay, phía Việt Nam đã hoàn thành thi công mố M2, các trụ T8, T9, trụ tháp và nhiều đốt dầm, khối lượng thực hiện đạt khoảng 76% giá trị hợp đồng.

Khi hoàn thành, cây cầu sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng khu vực cửa khẩu Bản Vược, nâng cao năng lực vận tải, thúc đẩy hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa, mở rộng không gian phát triển kinh tế, thương mại và giao lưu giữa khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc, tạo động lực mới cho tăng trưởng và hợp tác trong vùng.

Tuyến đường Kim Thành-Ngòi Phát, kéo dài từ khu vực cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành đến khu vực cửa khẩu Bản Vược. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Để kết nối với cầu đường bộ Bát Xát (Việt Nam)-Bá Sái (Trung Quốc), tỉnh Lào Cai đã đầu tư xây dựng tuyến đường Kim Thành-Ngòi Phát, kéo dài từ khu vực cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành đến khu vực cửa khẩu Bản Vược. Tuyến đường có chiều dài 8km, quy mô 4 làn xe, với nền đường rộng 45m.

Theo đồng chí Phạm Minh Hải, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai, việc đầu tư tuyến đường Kim Thành-Ngòi Phát và cầu biên giới qua sông Hồng có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng giao thông của tỉnh.

Các công trình sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực cửa khẩu, hình thành trục kết nối cao tốc Nội Bài-Lào Cai (Việt Nam) với cao tốc Côn Minh-Hà Khẩu (Trung Quốc). Qua đó, đáp ứng nhu cầu vận tải, thúc đẩy giao thương giữa Lào Cai (Việt Nam) với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và các địa phương trên hành lang kinh tế Côn Minh-Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh.

Tỉnh Lào Cai chú trọng đầu tư các công trình có tính liên kết, mở rộng không gian phát triển và nâng cao sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Tại cụm công nghiệp Thống Nhất 1 rộng 74,95ha, tổng mức đầu tư khoảng 860 tỷ đồng, hạ tầng kỹ thuật đang được triển khai xây dựng. Cụm công nghiệp định hướng thu hút các ngành chế biến nông, lâm sản, thực phẩm, dược liệu, cơ khí, điện tử và công nghiệp hỗ trợ.

Để tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, tỉnh Lào Cai đang hoàn thiện thủ tục đầu tư hai tuyến đường kết nối trực tiếp từ cụm công nghiệp Thống Nhất 1 đến nút giao IC18 cao tốc Nội Bài-Lào Cai và Quốc lộ 4E. Khi hoàn thành, các tuyến đường sẽ tạo mạng lưới giao thông thuận lợi, phục vụ vận chuyển thiết bị, nguyên liệu, hàng hóa, góp phần nâng cao khả năng kết nối và sức hút đầu tư của cụm công nghiệp.

Ông Chu Đức Hải, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đang phối hợp các sở, ngành hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư hai tuyến đường; đồng thời làm việc với chính quyền địa phương để thông tin đến người dân, chuẩn bị điều kiện phục vụ giải phóng mặt bằng. Theo kế hoạch, các dự án phấn đấu được phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công trong tháng 11, lựa chọn nhà thầu và khởi công trong tháng 12/2026.

Triển khai thực hiện cụm công nghiệp Thống Nhất 1. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Lào Cai định hướng quy hoạch, phát triển 20 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 5.797ha. Không gian công nghiệp được tổ chức gắn với vùng nguyên liệu, cao tốc Nội Bài-Lào Cai, các tuyến quốc lộ và đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, tạo điều kiện khai thác lợi thế tài nguyên, phát triển sản xuất và lưu thông hàng hóa.

Theo Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai, năm 2026, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với 5 khu công nghiệp mới, tổng diện tích 1.255,2ha, tổng vốn đầu tư 13.989 tỷ đồng. Quy mô phát triển lớn cũng đặt ra yêu cầu đầu tư hạ tầng đồng bộ, nhất là hệ thống giao thông kết nối, bảo đảm các điều kiện phục vụ xây dựng và sản xuất.

Các phương tiện xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, tỉnh Lào Cai. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Trước yêu cầu đó, Lào Cai xác định phát triển hạ tầng giao thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên các tuyến kết nối khu công nghiệp, khu kinh tế với mạng lưới giao thông quốc gia và quốc tế; huy động, bố trí nguồn lực đầu tư các công trình có tính liên kết, tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, giảm chi phí logistics, mở rộng không gian phát triển và nâng cao sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ cũng tạo điều kiện để các khu công nghiệp sớm triển khai dự án, đưa quỹ đất vào khai thác, phát huy lợi thế vị trí và nguồn nguyên liệu, qua đó thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.